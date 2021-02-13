Дмитрий Хохлов: «Спартак», тренирующийся в снегопад в Тарасовке, адаптируется к дерби с «Динамо

- Сезон скоро возобновится классической встречей «Динамо» - «Спартак». Какие для вас главные интриги в этой игре?

- Не думаю, что есть какие-то интриги, просто хочется посмотреть, как команды подготовились к возобновлению сезона, в какой форме находятся футболисты, и какие тренерские идеи будут воплощать на поле. Может быть, увидим что-то новое.

- У «Динамо» состав практически не поменялся: в команду вернулся Даниил Липовой, других трансферов нет. Как это оцените?

- Каждая команда работает по-своему. Кому-то необходимо усиление, кто-то делает ставку на своих воспитанников. Вот мы и посмотрим, как эти соперники будут играть в нынешних условиях. Само отсутствие трансферов у бело-голубых меня не настораживает. Все зависит от ситуации в клубе. Видимо, сейчас «Динамо» делает ставку на своих воспитанников, мы ведь видим, что много молодежи появляется у Шварца.

- У «Спартака» ряды пополнились Хендриксом, который неплохо себя проявляет на сборах, вот-вот вернется Промес. Видите ли в этом преимущество красно-белых?

- Преимущество только в том, что игроки покупаются, а как они будут себя проявлять, насколько быстро адаптируются к команде и чемпионате, мы скоро увидим. Понятно, что Квинси уже играл в нашем чемпионате и знает, что это такое. Время на привыкание ему не нужно, если только это тот же Промес, каким он был, когда уезжал. Тогда это однозначное усиление для «Спартака». Все-таки Промес – топ-игрок по меркам РПЛ.

- Если он успеет вернуться до игры с «Динамо», вы бы сразу бросили его в бой?

- Не знаю. Надо смотреть, в каком он находится состоянии, готов ли выдерживать нагрузку на протяжении всей игры, нет ли у него других проблем. Только тренерский штаб в процессе тренировок может определить, готов ли он выходить с первых минут или пока только на замену.

- Какая самая сильная сторона у обеих команд?

- Вот мне и хочется посмотреть, что будет в весенней части. Я даже не могу сказать, у кого состав сильнее. По именам, может быть, у «Спартака», а по перспективной молодежи мы видим, что в «Динамо» ребята неплохо вливаются. Молодежь выходит на замену, а иногда проводит целые матчи. Лесовой очень сильное приобретение для бело-голубых.