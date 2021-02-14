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«Локомотив» готов рвать РПЛ. Вслед за «Краснодаром» повержен «Ростов» (видео)
14 февраля 19:29
автор: Артем Зибрак

«Локомотив» готов рвать РПЛ. Вслед за «Краснодаром» повержен «Ростов» (видео)

В заключительном контрольном матче перед возвращением в Москву «Локомотив» показал классный футбол и обыграл «Ростов» (2:1).

ТУГАРЕВ ПРОТИВ «ЛОКО»

Кубок России стартует в следующую субботу, а «Локомотив» и «Ростов» выйдут на поле в на следующий день. Обеим командам предстоят домашние матчи против «Тамбова» и «Ахмата», соответственно. Так что и тем, и другим предстояло провести генеральную репетицию к возобновляющемуся вскоре сезону.

Железнодорожники за неделю до своего официального матча решили сыграть сразу две игры, дав игровую практику всем своим футболистам. Второй состав команды (разделение Марко Николича на первых и вторых видно невооруженным глазом) разгромно проиграл «Локомотиву» из Тбилиси (0:4). В этой игре примечательно участие Мурило (очевидно, что он будет в лучшем случае третьим номером в обороне после Ведрана Чорлуки и Пабло), Даниила Куликова и Эдера.

Также обращает на себя внимание, что в первом составе против «Ростова» с первых минут вышли молодые Максим Мухин и Никита Иосифов. Первого сербский наставник предпочитает в центре более опытному Куликову, а второй появился в нападении, но тут надо учитывать, что не могут играть Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а без них «Локо» выстраивается в 4-4-2. Дмитрию Рыбчинскому неожиданно досталась позиция на правом фланге полузащиты, тогда как Владислав Игнатьев остался в средней линии.

А Валерий Карпин продолжает строить «Ростов» в расстановке 4-3-3, в которой всем футболистам хорошо известны свои роли. Выкупленный у «Локо» в одностороннем порядке Роман Тугарев вышел справа в атаке, слева привычно оказался Хорен Байрамян, а вот на острие появился Владимир Обухов. Все идет к тому, что именно его Карпин предпочтет трио других форвардов – Дмитрию Полозу, Понтусу Альмквисту и Давиду Тошевски.

«ЛОКО» РАЗРЫВАЕТ НА СКОРОСТИ

Обе команды приятно радуют на сборах высокой игрой без мяча, что увеличивает темп происходящего на поле. Но ростовчанам пока не хватает сыгранности в действиях центральных защитников, от которых требуется поддержка в случае недосмотра в центральной зоне, тогда как москвичи за счет скорости двоих нападающих (Франсуа Камано и Иосифова) способны выбегать из-за спин игроков обороны.

Так, в начале встречи Александр Павловец и Деннис Хаджикадунич проспали рывок по центру Камано, которого классной передачей вывел к воротам Рифат Жемалетдинов (гвинеец проиграл дуэль Сергею Песьякову). И здесь вспоминается, как здорово Жемалетдинов действовал в предыдущей игре с «Краснодаром», в котором забил и отдал две результативные передачи. Игрок в феврале набрал великолепную форму, и будет очень интересно посмотреть, как он сможет проявить себя в официальных матчах.

С той встречей против «быков» этот матч роднил и способ москвичей открыть счет. Тогда после неудачной подачи Виталий Лисакович подобрал мяч, а Камано здорово подал на Жемалетдинова, на сей же раз Мацей Рыбус от углового флага сразу подал точно на голову Пабло, чей удар в ближний угол Песьяков парировал не сумел. Запишем – «Локо» грозит быть очень опасен на стандартах.

Со скоростью у защитников «Ростова» вообще беда. Второй гол в ворота Песьякова пришел после того, как Чорлука забросил длинной передачей мяч на Иосифова. Павловец очень плохо выбрал позицию, не успел к мячу и не смог помешать железнодорожнику переиграть вратаря с близкой дистанции. И в дальнейшем «Локо» не раз проявил одно из ключевых качеств, которое стало заметно еще по игре с «Краснодаром», – умение быстро выйти в атаку. Ростовчане продолжали смотреть в спины Камано (у него за тайм было аж три выхода один на один) и Иосифову. Видя это, Карпин наверняка еще сильнее возжелал возвращения Максима Осипенко.

КАМАНО МОГ СДЕЛАТЬ ПОКЕР

Во втором тайме «Локо» перешел на 4-3-3, Гжегожа Крыховяка заменил Александ Сильянов. Он правый защитник, так что занял привычную позицию, а Рыбчинский ушел в среднюю линию (на левый полуфланг). Игра стала более равной, чему способствовал и выход в перерыве Даниила Глебова (он по позиции заменил Данилу Сухомлинова). Скорости упали и быстрых атак стало меньше, а позиционные ни у тех, ни у других не впечатляют.

Из мелочей отметим, что у «Ростова» Матиас Норманн часто опускается в линию к защитникам. Без мяча это происходит, когда соперник переходит к позиционной атаке. Таким образом уплотняется игра в центре штрафной, и до моментов и даже ударов дело доходит с трудом. Без пространства железнодорожники не могли выйти на ударную позицию, то же ждет и соперников ростовчан в РПЛ. А с мячом норвежец опускается глубоко при выходе из обороны в атаку. Ни Хаджикадунич, и Павловец не обладают первым пасом, поэтому за дело приходится браться полузащитнику, что отдаляет его от чужой штрафной.

Тем не менее, почти все интересные моменты (за исключением гола Глебова сильным ударом с линии штрафной) были у ворот Песьякова. Камано за матч должен был делать как минимум покер, если не больше. В одном из эпизодов Франсуа успел к мячу после сейва Песьякова, но не смог подстроиться и промахнулся мимо пустых ворот. Он очень подвижен и здорово открывается, но вот техники и инстинкта убийцы ему катастрофически не хватает, отчего не очень ясно, какую пользу он может принести, когда выздоровеют нападающие Федор Смолов, Зе Луиш и Лисакович. На фланге от него, как показала осень, толку мало.

В целом, «Локомотив» на заключительном сборе оставил очень приятное впечатление. В первую очередь тем, как качественно команда Николича пользуется своими сильными сторонами и слабостями соперников, быстро садится в оборону, выскакивает в контратаку и опасно разыгрывает угловые. И это без целой группы игроков основы. За железнодорожниками весной будет очень интересно наблюдать, особенно в первых играх. Что до «Ростова», то за него тревожно. Карпин доказал, что знает, как готовить команду к сезону, но творчества в игре команды на сборах было очень мало.

Контрольный матч

«Ростов» - «Локомотив» - 1:2 (0:2)

Голы: Пабло, 14 – 1:0. Иосифов, 23 – 0:2. Глебов, 79 – 1:2.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Павловец (Рукас, 73), Хаджикадунич, Алеесами (Поярков, 73), Норманн (Гигович, 73), Сухомлинов (Глебов, 46), Еременко (Махатадзе, 63), Тугарев (Алльмквист, 73), Байрамян (Полоз, 73), Обухов (Турищев, 63).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Игнатьев (Титков, 70), Мухин, Крыховяк (Сильянов, 46), Жемалетдинов, Иосифов, Камано.

Предупреждения: Павловец, 34. Хаджикадунич, 81.

источник: «Советский спорт»
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