«Локомотив» готов рвать РПЛ. Вслед за «Краснодаром» повержен «Ростов» (видео)

Обе команды приятно радуют на сборах высокой игрой без мяча, что увеличивает темп происходящего на поле. Но ростовчанам пока не хватает сыгранности в действиях центральных защитников, от которых требуется поддержка в случае недосмотра в центральной зоне, тогда как москвичи за счет скорости двоих нападающих (Франсуа Камано и Иосифова) способны выбегать из-за спин игроков обороны.

А Валерий Карпин продолжает строить «Ростов» в расстановке 4-3-3, в которой всем футболистам хорошо известны свои роли. Выкупленный у «Локо» в одностороннем порядке Роман Тугарев вышел справа в атаке, слева привычно оказался Хорен Байрамян, а вот на острие появился Владимир Обухов. Все идет к тому, что именно его Карпин предпочтет трио других форвардов – Дмитрию Полозу, Понтусу Альмквисту и Давиду Тошевски.

Также обращает на себя внимание, что в первом составе против «Ростова» с первых минут вышли молодые Максим Мухин и Никита Иосифов. Первого сербский наставник предпочитает в центре более опытному Куликову, а второй появился в нападении, но тут надо учитывать, что не могут играть Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а без них «Локо» выстраивается в 4-4-2. Дмитрию Рыбчинскому неожиданно досталась позиция на правом фланге полузащиты, тогда как Владислав Игнатьев остался в средней линии.

Железнодорожники за неделю до своего официального матча решили сыграть сразу две игры, дав игровую практику всем своим футболистам. Второй состав команды (разделение Марко Николича на первых и вторых видно невооруженным глазом) разгромно проиграл «Локомотиву» из Тбилиси (0:4). В этой игре примечательно участие Мурило (очевидно, что он будет в лучшем случае третьим номером в обороне после Ведрана Чорлуки и Пабло), Даниила Куликова и Эдера.

Кубок России стартует в следующую субботу, а «Локомотив» и «Ростов» выйдут на поле в на следующий день. Обеим командам предстоят домашние матчи против «Тамбова» и «Ахмата», соответственно. Так что и тем, и другим предстояло провести генеральную репетицию к возобновляющемуся вскоре сезону.

Так, в начале встречи Александр Павловец и Деннис Хаджикадунич проспали рывок по центру Камано, которого классной передачей вывел к воротам Рифат Жемалетдинов (гвинеец проиграл дуэль Сергею Песьякову). И здесь вспоминается, как здорово Жемалетдинов действовал в предыдущей игре с «Краснодаром», в котором забил и отдал две результативные передачи. Игрок в феврале набрал великолепную форму, и будет очень интересно посмотреть, как он сможет проявить себя в официальных матчах.

С той встречей против «быков» этот матч роднил и способ москвичей открыть счет. Тогда после неудачной подачи Виталий Лисакович подобрал мяч, а Камано здорово подал на Жемалетдинова, на сей же раз Мацей Рыбус от углового флага сразу подал точно на голову Пабло, чей удар в ближний угол Песьяков парировал не сумел. Запишем – «Локо» грозит быть очень опасен на стандартах.

Со скоростью у защитников «Ростова» вообще беда. Второй гол в ворота Песьякова пришел после того, как Чорлука забросил длинной передачей мяч на Иосифова. Павловец очень плохо выбрал позицию, не успел к мячу и не смог помешать железнодорожнику переиграть вратаря с близкой дистанции. И в дальнейшем «Локо» не раз проявил одно из ключевых качеств, которое стало заметно еще по игре с «Краснодаром», – умение быстро выйти в атаку. Ростовчане продолжали смотреть в спины Камано (у него за тайм было аж три выхода один на один) и Иосифову. Видя это, Карпин наверняка еще сильнее возжелал возвращения Максима Осипенко.

2️⃣3️⃣’ ГОЛ!



ЙОСЯ!



Чарли забросил мяч на Иосифова, который обработал его грудью и перебросил голкипера!#ЛокоРостов 2️⃣:0️⃣ pic.twitter.com/rI6GRro9N0 — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 14, 2021

КАМАНО МОГ СДЕЛАТЬ ПОКЕР

Во втором тайме «Локо» перешел на 4-3-3, Гжегожа Крыховяка заменил Александ Сильянов. Он правый защитник, так что занял привычную позицию, а Рыбчинский ушел в среднюю линию (на левый полуфланг). Игра стала более равной, чему способствовал и выход в перерыве Даниила Глебова (он по позиции заменил Данилу Сухомлинова). Скорости упали и быстрых атак стало меньше, а позиционные ни у тех, ни у других не впечатляют.

Из мелочей отметим, что у «Ростова» Матиас Норманн часто опускается в линию к защитникам. Без мяча это происходит, когда соперник переходит к позиционной атаке. Таким образом уплотняется игра в центре штрафной, и до моментов и даже ударов дело доходит с трудом. Без пространства железнодорожники не могли выйти на ударную позицию, то же ждет и соперников ростовчан в РПЛ. А с мячом норвежец опускается глубоко при выходе из обороны в атаку. Ни Хаджикадунич, и Павловец не обладают первым пасом, поэтому за дело приходится браться полузащитнику, что отдаляет его от чужой штрафной.

Тем не менее, почти все интересные моменты (за исключением гола Глебова сильным ударом с линии штрафной) были у ворот Песьякова. Камано за матч должен был делать как минимум покер, если не больше. В одном из эпизодов Франсуа успел к мячу после сейва Песьякова, но не смог подстроиться и промахнулся мимо пустых ворот. Он очень подвижен и здорово открывается, но вот техники и инстинкта убийцы ему катастрофически не хватает, отчего не очень ясно, какую пользу он может принести, когда выздоровеют нападающие Федор Смолов, Зе Луиш и Лисакович. На фланге от него, как показала осень, толку мало.

В целом, «Локомотив» на заключительном сборе оставил очень приятное впечатление. В первую очередь тем, как качественно команда Николича пользуется своими сильными сторонами и слабостями соперников, быстро садится в оборону, выскакивает в контратаку и опасно разыгрывает угловые. И это без целой группы игроков основы. За железнодорожниками весной будет очень интересно наблюдать, особенно в первых играх. Что до «Ростова», то за него тревожно. Карпин доказал, что знает, как готовить команду к сезону, но творчества в игре команды на сборах было очень мало.

Контрольный матч

«Ростов» - «Локомотив» - 1:2 (0:2)

Голы: Пабло, 14 – 1:0. Иосифов, 23 – 0:2. Глебов, 79 – 1:2.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Павловец (Рукас, 73), Хаджикадунич, Алеесами (Поярков, 73), Норманн (Гигович, 73), Сухомлинов (Глебов, 46), Еременко (Махатадзе, 63), Тугарев (Алльмквист, 73), Байрамян (Полоз, 73), Обухов (Турищев, 63).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Игнатьев (Титков, 70), Мухин, Крыховяк (Сильянов, 46), Жемалетдинов, Иосифов, Камано.

Предупреждения: Павловец, 34. Хаджикадунич, 81.