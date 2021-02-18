«Краснодар», «Ростов, «Тамбов»: клубы РПЛ, за которые тревожно

«Быки» провели осеннюю часть сезона явно ниже своих возможностей, чему виной плотный еврокубковый график и обилие травмированных игроков, и казалось, что ко второй части команда подойдет во всеоружии. Но на зимних сборах команда Мурада Мусаева запомнилась только потасовкой в игре с «Ростовом» и разгромным поражением практически в одну калитку от «Локомотива» (0:4).

Вдобавок во всему такой хромой «Тамбов» в РПЛ не нужен никому, в том числе родному региону. Даже если команда не снимется, у нее не может быть цели сохранить прописку, потому что нет никаких оснований найти средства на выступление в следующем сезоне. А раз так, это почти гарантированное последнее место и вылет в ФНЛ, а может, и вообще прекращение существования.

Но даже если футболисты и появятся перед закрытием трансферного окна, то окажутся в тяжелом положении – они не тренировались вместе и будут вынуждены знакомиться друг с другом прямо в официальных матчах (и ясно, что это не будут звезды даже по российским меркам). А те, кто находятся в расположении команды, не имели возможности качественно подготовиться к сезону – сборы проходили в Крымске, контрольных матчей почти не играли.

Все идет к тому, что несмотря на все заверения глав РФС и РПЛ, клуб снимется с чемпионата. По состоянию на 14 февраля, в заявке команды было не больше 10 игроков. Команды РПЛ обещали помочь кадрами, но пока и до этого дело не дошло.

Здесь все понятно. Тамбовчане и в более благоприятной ситуации оказались на дне турнирной таблицы РПЛ (по 13 очков с «Уфой»), а зимой все стало еще хуже. Денег по-прежнему нет. Настолько, что до сих пор неясно, состоится ли матч с «Локомотивом» на Кубок России (он запланирован на воскресенье). СМИ утверждают, что вопрос с отказом решен, и в течение четверга соответствующие документы поступят в РФС.

Пока все выглядит так, что краснодарцы могут пасть жертвой собственной философии. Они делают ставку на атакующий комбинационный футбол, основанный на владении мячом, но ничего, кроме контроля в середине поля, на сборах соперникам предложить не смогли. В пяти матчах основным составом (игра с «Локомотивом» полурезервным составом, завершившаяся вничью 1:1, не в счет) они забили только шесть мячей, три из которых пришлись на встречу с солигорским «Шахтером».

Особенно впечатлил матч с «Локо». Железнодорожники без труда отбили все нападки, а в контратаках могли забить даже больше четырех мячей. Слабо действует центральная пара защитников Александр Мартынович – Кайо (тот по-прежнему много ошибается позиционно), центр поля дает мало креатива, а из вингеров набрал форму только Виктор Классон. Все это особо настораживает перед играми Лиги Европы с загребским «Динамо». Надеюсь, эти опасения не оправдаются, но пока выглядит все так, что Мусаев уперся в потолок и не может развивать команду дальше в рамках нынешней философии.

«Ростов»

По команде Валерия Карпина бьет ее собственная трансферная политика. Здорово, что «Ростову» удается прокачивать и продавать втридорога своих футболистов, однако спортивная составляющая от этого страдает. Наставнику приходится выстраивать атаку заново, но каждый раз удачно попадать с приобретением новичков невозможно. Это объективный риск, который берут на себя желто-синие.

Показательная ситуация в этом отношении в линии нападения. Ростовчане набрали в прошлом году форвардов на смену Элдору Шомуродову (Дмитрия Полоза, Владимира Обухова, Давида Тошевски, Понтуса Альмквиста), но никто из них так и не выстрелил. Теперь в аренду из софийского ЦСКА приехал Али Соу.

Нечасто ростовчане попадают и с молодыми полузащитниками. Удачным можно назвать только приезд Романа Тугарева из «Локо», тогда как Александр Саплинов, Данила Сухомлинов и Армин Гигович пока не показывают себя готовыми играть с первых минут. Но и опытные игроки не впечатляют Павел Мамаев травмирован, Роман Еременко в зимних матчах очень тяжело передвигался по полю, Матиас Норманн как будто окончательно потерял мотивацию в России, а Хорен Байрамян не набрал форму. Результат – два гола в четырех последних матчах и суммарные 1:4 в матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом».

Карпину из раза в раз удается пересобрать очень веселый и боеспособный коллектив, но прямо сейчас его лидеры прошлого выглядят уставшими людьми, давшими команде все, что могли, а новички не готовы подхватить выпадающее из рук товарищей знамя. Как бы то ни было, весной «Ростову» придется очень тяжело абсолютно во всех матчах – не только с командами верхнего эшелона, но и с теми, кто внизу.

БОНУС

«Спартак» и ЦСКА

Специально не стал выносить преследователей «Зенита» в заголовок, потому что текст в первую очередь посвящен не им. Тем не менее, пару слов сказать надо.

Год назад Доменико Тедеско здорово поработал в зимнюю паузу, и на вторую часть сезона красно-белые вошли в хорошей форме, но все испортил локдаун. Теперь же в «Спартаке» больше вопросов, чем ответов. Команда неплохо провела сборы в Дубае, но в первом из них не играла товарищеских матчей и только во втором предстала перед глазами болельщиков. Мы увидели новичка Йоррита Хендрикса и новую схему 4-2-3-1, однако при всей ее перспективности наигрывалась новая расстановка под Квинси Промеса, а его в Москве до сих пор нет.

Кстати, о Москве. Третий сбор немецкий тренер решил провести в столичном регионе, попав под суровые российские холода. Такие условия точно не способствуют повышению качества игры, даже если позволят игрокам лучше адаптироваться к тому, что их ждет в ближайшем матче на Кубок с «Динамо».

В общем, если «Спартак» по весне побежит и начнет обыгрывать соперников пачками, это станет приятным сюрпризом. Ему предстоит тяжелая борьба за место в топ-4 (еврокубковой зоне) – отрыв от идущего пятым «Ростова» составляет всего три очка.

Сомнения в ближайшем будущем армейцев не выверены математически. Это скорее простое впечатление. По статистике, ЦСКА на сборах в Испании разгромил большинство соперников, забил в шести матчах 23 мяча и вообще визуально предстал очень мощно, однако на деле все было несколько не так. Местные спарринг-партнеры оказались очень низкого уровня, и красно-синие без проблем добивались результата, даже не показывая феерической игры. Более того, в их действиях чувствовалась какая-то заскриптованность – четко, но без выдумки. На уровне РПЛ такое вряд ли пройдет.

По-настоящему понравился только нападающий Илья Шкурин (он забил во всех контрольных играх без исключения), но неясно, какая роль ему будет отведена в официальных матчах. Во-первых, есть Федор Чалов, во-вторых в аренду приехал именитый Соломон Рондон. Таких игроков нельзя держать на лавке, а всех вместе на поле не уместить. При этом Чалов смотрелся на сборах блекло, а Рондон вообще в них не участвовал, и пока не понятно, в какой форме он подойдет к официальным матчам.

Тема излишне обширной заявки для ЦСКА вообще может стать болезненной. Практически на каждой позиции у Виктора Гончаренко переизбыток игроков, в первую очередь на центральной оси поля – пятеро защитников на две позиции, столько же центральных полузащитников (как выбирать между Иваном Обляковым, Ильзатом Ахметовым, Аланом Дзагоевым, Константином Марадишвили и Эмилем Бохиненом?), четверо атакующих полузащитников, которых Гончаренко распихивает по флангам, плюс Наир Тикнизян и Чидера Эджуке.

Понятно, что все профессионалы и будут работать несмотря ни на что, но отсутствие доверия и игровой практики обязательно скажется на их мировосприятии. Даже у молодых игроков, которые теоретически могли бы еще помариноваться в запасе, ведь в прошлом году они понюхали пороху и теперь без восторга будут смотреть на старших товарищей со скамейки.