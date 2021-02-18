Продолжение черной осени. «Краснодар» проиграл дома в Лиге Европы (видео)

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.57 Х 4.9 П2 4.7
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пингвинз 0 Нью-Йорк Айлендерс 0 П1 2.34 Х 4.1 П2 2.6
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Джерси Дэвилз 0 П1 1.77 Х 4.4 П2 3.9
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Кэпиталз 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.97 Х 4.4 П2 3.1
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Флайерз 0 Нью-Йорк Рейнджерс 0 П1 2.42 Х 4.2 П2 2.5
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Нэшвилл Предаторз 0 П1 2.24 Х 4.2 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Милуоки Бакс 0 Торонто Рэпторс 0 П1 1.41 П2 3
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сент-Луис Блюз 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.86 Х 4.4 П2 3.5
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес Кингз 0 П1 2 Х 4.2 П2 3.2
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Майами Хит 0 П1 1.95 П2 1.9
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.71 П2 2.2
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Анахайм Дакс 0 Миннесота Уайлд 0 П1 2.75 Х 4.1 П2 2.26
Италия - Серия А 20:30 Фиорентина 0 Специя 0 П1 2.05 Х 3.2 П2 4.2
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 Вольфсбург 0 П1 5.5 Х 3.9 П2 1.67
Италия - Серия А 22:45 Кальяри 0 Торино 0 П1 2.8 Х 3.4 П2 2.6
Англия - Чемпионшип 22:45 Уотфорд 0 Дерби Каунти 0 П1 1.9 Х 3.4 П2 4.6
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Хетафе 0 П1 2.1 Х 3 П2 4.4
Франция - Лига 1 23:00 Брест 0 Лион 0 П1 6.4 Х 4.7 П2 1.5
Англия - Премьер-лига 23:00 Вулверхэмптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.55 Х 3.3 П2 2.9
Продолжение черной осени. «Краснодар» проиграл дома в Лиге Европы (видео)
18 февраля 22:54
автор: Артем Зибрак

Продолжение черной осени. «Краснодар» проиграл дома в Лиге Европы (видео)

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома уступил обидчикам ЦСКА загребскому «Динамо» (2:3). Сменщик Сафонова Городов совершил две результативных ошибки.

МЕСТЬ ЗА ЦСКА НЕ УДАЛАСЬ

Единственному оставшемуся российскому клубу в еврокубках «Краснодару» выпало провести первый официальный матч в 2021 году на территории нашей страны. Его соперником по 1/16 финала Лиги Европы оказалось крепкое загребское «Динамо», выбившее из розыгрыша московский ЦСКА. Так что изначально было ясно, что команда у хорватов серьезная.

«Быки» предстали в этой игре в ожидаемом составе. Матвей Сафонов и Кристиан Рамирес травмированы, поэтому их заменили дублеры Евгений Городов и его тезка Чернов. Нет и Ари, так что альтернативы Маркусу Бергу у Мурада Мусаева не было. Единственным исключительном тренерским стало решение выпустить на правом фланге атаки Магомеда-Шапи Сулейманова вместо Вандерсона. Бразилец действительно неважно выглядел на сборах. Вероятно, потому и начал встречу на скамейке запасных, но уже в перерыве наставник признал ошибку, совершив «обратную» замену.

Краснодарцы расположились по непривычной схеме 4-4-2, тогда как гости до предела насытили центр поля с помощью «елочки» 4-3-2-1 – с Бруно Петковичем на острие и Мирославом Оршичем с Лукой Иванушецом в основании треугольника. Эта тройка и сделала два первых гола. Оршича российские болельщики могут помнить по голу в ворота команды Виктора Гончаренко минувшей осенью, теперь он сделал две результативных передачи (и это при том, что у него всего три результативных действия в нынешней ЛЕ).

УДУШАЮЩИЙ ПРИЕМ

Собравшиеся на трибунах болельщики (их было 9 800) с первых минут начали гнать футболистов вперед, однако те опасения, которые вызвала контрольная игра с «Локомотивом» (0:4), начали быстро оправдываться. «Горожане» становятся слишком предсказуемы в своей комбинационной игре, и за счет активности в средней линии соперники учатся обрывать их позиционные атаки. К тому же хорваты играют официальные матчи с 23 января, так что находится в хороших физических кондициях.

Тренер гостей Зоран Мамич наверняка смотрел ту встречу с «Локомотивом» и почерпнул для себя много полезного. Динамовцы с первых минут включили максимальные скорости и высокий прессинг, задушив краснодарцев на их половине поля, чему способствовал и перевод Реми Кабелла на позицию оттянутого нападающего. Третьего товарища Тони Вилене и Кристоферу Олссону в центре поля очень не хватало. Динамовское давление разбило игру россиян и принесло гостям первый гол.

После отбора на чужой половине поля Иванушец быстро протащил мяч в штрафную, обыграл Чернова и нанес удар. Городов с ним справился, а Александр Мартынович успел в подкате выбить мяч в сторону, но неудачно – Оршич головой скинул в центр вратарской, а Петкович опередил в воздухе Городова.

ОТВЕТ БЕРГА

К счастью для «Краснодара», к середине тайма гости сами устали от постоянного движения и откатились на свою половину поля, за что и были наказаны. В позиционной обороне они не безгрешны. Серия ошибок – правый защитник Стефан Ристовски позволил Чернову себя обыграть, а левый Йошко Гвардиол неудачно отбил подачу Виктора Классона (ему тоже набросил кто-то из соперников) на ногу Бергу – привела к ответному мячу. Форвард пушечным выстрелов метров с девяти расстрелял Доминика Ливаковича.

Гол зародился на левом фланге атаки «быков», и они, нащупав здесь слабое звено, стали регулярно проводить атаки через край Классона. Сюда же стал чаще смещаться Кабелла, создавая численное преимущество. Вторая половина тайма прошла уже с преимуществом россиян, набивших 63% владения. Хозяева стали регулярно входить в штрафную и привычно комбинировать в непосредственной близости от ворот, но до попыток пробить дело доходило редко. Суммарно гости все-таки лучше провели эти 45 минут, чему свидетельством статистика ударов в их пользу – 10-4 (4-1 в створ), а Городов пару раз, безусловно, спас партнеров от кошмара.

УБИЙСТВЕННЫЕ ОШИБКИ ГОРОДОВА

Второй тайм краснодарцы начали куда агрессивнее, чем первый, но вдруг занервничал Городов. Сначала неуверенно отбил в сторону не очень опасный удар и был вынужден бежать на дальнюю штангу смахивать мяч с головы нападающего на угловой, а затем неудачно вышел на перехват после подачи от углового флага – все тот же Петкович на дальнем углу вратарской оказался в одиночестве перед пустыми воротами.

«Краснодар» продолжал атаковать большими силами и мог не раз забить (Вилена на добивании с метра не попал головой по пустым воротам после удара Смольникова, Берг забил из офсайда), но регулярно пропускал очень острые контратаки. Фактически в игре хорватов было много от того, что показал «Локомотив» в той уже упомянутой контрольной игре, и «быки» по-прежнему не нашли рецепта против быстрых выпадов соперников.

Игра стала совсем развеселой. Эти качели могли завершиться голом в любые ворота. Так оно и получилось. Сначала хозяевам удалось сравнять счет. Берг получил в штрафной проникающую передачу от Кабелла, классно разобрался с защитником у лицевой и выкатил на линию вратарской Классону.

Увы, удержать ничью «Краснодару» не удалось. В очередной контратаке гости легко разыграли мяч на линии штрафной и завершили ее точным ударом вышедшего на замену Ияйи Атмивена. Чернов слишком вжался в центр штрафной и оголил свою зону, а Городов не смог отразить удар в ближний угол. Как тут не вспомнить о Сафонове и Рамиресе?

«Горожане» не сдавались до самого конца, но в третий раз отыграться так и не удалось. Домашние 2:3 обязывают выигрывать в ответном матче в Загребе как минимум с разницей в два мяча. Судя по увиденному, это будет сродни подвигу, потому что в обороне команда Мусаева очень плоха. Все идет к тому, что через неделю Россия лишится последнего представителя в еврокубках.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Краснодар» - «Динамо» Загреб – 2:3 (1:1)

Голы: Петкович, 15 – 0:1. Берг, 28 – 1:1. Петкович, 54 – 1:2. Классон, 69 – 2:2. Атимвен, 75 – 2:3.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов (Ионов, 80), Сулейманов (Вандерсон, 46), Вилена, Олссон (Газинский, 62), Классон, Кабелла, Берг.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катерин, Гвардиол, Иванушец (Франьич, 78), Якич, Оршич (Мишич, 90+4), Майер (Атимвен, 64), Адеми, Петкович.

Предупреждение: Франьич, 89.

Судья: Франковски (Польша).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Легрейд победил в индивидуальной гонке на ЧМЦиципас: "Медведев играет очень хорошо и стабильно"Буффон признан лучшим вратарем XXI векаСамая сексапильная жена в российском футболе. Ее формы впечатляютПромес переходит в "Спартак". Сделка закрыта«Этот собачий сын накачен русским допингом»
Черчесов и гомофобия, «Тамбов» и потерянные миллионы, Дзюба и обезьяна. Телега едет #7
"Плеймейкер" представляет традиционный обзор самых интересных публикаций в Telegram. Выпуск седьмой.
Как Роналду чудом избежал фиаско «а-ля Месси»
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» благодаря двум голам на первых минутах таймов мог уверенно переиграть «Ювентус», но позволил туринцам забить важнейший мяч на выезде (2:1).
Самая сексуальная атлетка мира показала тренировку с футболистом «Боруссии». Ставка на красоту #13
Немецкая бегунья Алиса Шмидт порадовала полтора миллиона подписчиков своего Инстаграма новым интересным видео.
Месси должен остаться в «Барсе». Чтобы стать величайшим из великих
Неутешительный для «Барселоны» итог первого матча 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (1:4) породил новые разговоры о судьбе аргентинца.
Мбаппе = Шевченко и другие факты о матче «Барселона» — «ПСЖ»
Крупная победа парижан над каталонцами на "Камп Ноу" (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов получилась во многом уникальной.
На жизнь «Тамбова» все-таки скинутся, шестую замену разрешат. Итоги общего собрания РПЛ
На очередном общем собрании Российской Премьер-Лиги не все выразили готовность помогать утопающему в финансовых проблемах «Тамбову». Кроме того, приняли структуру следующего сезона и еще ряд важных поправок в регламент.
Фуркад готов спасти российский биатлон. А что? Вариант
Знаменитый француз Мартен Фуркад не исключил, что согласился бы стать тренером сборной России по биатлону.
Елена Веснина: В голове Карацева сложился пазл — шансы будут даже с Джоковичем
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала "Плеймейкеру" сенсационный выход Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Месси показал зубы перед «ПСЖ». Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Молодые русские в ударе: у Свечникова — пас и победа, у Волкова — первый дубль в НХЛ (видео)
Андрей Свечников и Александр Волков были заметными фигурами в составах «Каролины» и «Тампы» в матчах с «Коламбусом» и «Флоридой», но только одному из них удалось добиться победы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика