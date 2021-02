Продолжение черной осени. «Краснодар» проиграл дома в Лиге Европы (видео)

После отбора на чужой половине поля Иванушец быстро протащил мяч в штрафную, обыграл Чернова и нанес удар. Городов с ним справился, а Александр Мартынович успел в подкате выбить мяч в сторону, но неудачно – Оршич головой скинул в центр вратарской, а Петкович опередил в воздухе Городова.

Petkovic taking the goal and possibly a case of CTE. That punch to the head did not look good. pic.twitter.com/A2vAjKmRSP