Продолжение черной осени. «Краснодар» проиграл дома в Лиге Европы (видео)

Тренер гостей Зоран Мамич наверняка смотрел ту встречу с «Локомотивом» и почерпнул для себя много полезного. Динамовцы с первых минут включили максимальные скорости и высокий прессинг, задушив краснодарцев на их половине поля, чему способствовал и перевод Реми Кабелла на позицию оттянутого нападающего. Третьего товарища Тони Вилене и Кристоферу Олссону в центре поля очень не хватало. Динамовское давление разбило игру россиян и принесло гостям первый гол.

Собравшиеся на трибунах болельщики (их было 9 800) с первых минут начали гнать футболистов вперед, однако те опасения, которые вызвала контрольная игра с «Локомотивом» (0:4), начали быстро оправдываться. «Горожане» становятся слишком предсказуемы в своей комбинационной игре, и за счет активности в средней линии соперники учатся обрывать их позиционные атаки. К тому же хорваты играют официальные матчи с 23 января, так что находится в хороших физических кондициях.

Краснодарцы расположились по непривычной схеме 4-4-2, тогда как гости до предела насытили центр поля с помощью «елочки» 4-3-2-1 – с Бруно Петковичем на острие и Мирославом Оршичем с Лукой Иванушецом в основании треугольника. Эта тройка и сделала два первых гола. Оршича российские болельщики могут помнить по голу в ворота команды Виктора Гончаренко минувшей осенью, теперь он сделал две результативных передачи (и это при том, что у него всего три результативных действия в нынешней ЛЕ).

«Быки» предстали в этой игре в ожидаемом составе. Матвей Сафонов и Кристиан Рамирес травмированы, поэтому их заменили дублеры Евгений Городов и его тезка Чернов. Нет и Ари, так что альтернативы Маркусу Бергу у Мурада Мусаева не было. Единственным исключительном тренерским стало решение выпустить на правом фланге атаки Магомеда-Шапи Сулейманова вместо Вандерсона. Бразилец действительно неважно выглядел на сборах. Вероятно, потому и начал встречу на скамейке запасных, но уже в перерыве наставник признал ошибку, совершив «обратную» замену.

Единственному оставшемуся российскому клубу в еврокубках «Краснодару» выпало провести первый официальный матч в 2021 году на территории нашей страны. Его соперником по 1/16 финала Лиги Европы оказалось крепкое загребское «Динамо», выбившее из розыгрыша московский ЦСКА. Так что изначально было ясно, что команда у хорватов серьезная.

После отбора на чужой половине поля Иванушец быстро протащил мяч в штрафную, обыграл Чернова и нанес удар. Городов с ним справился, а Александр Мартынович успел в подкате выбить мяч в сторону, но неудачно – Оршич головой скинул в центр вратарской, а Петкович опередил в воздухе Городова.

Petkovic taking the goal and possibly a case of CTE. That punch to the head did not look good. pic.twitter.com/A2vAjKmRSP — CroatianSports (@CroatianSoccer) February 18, 2021

ОТВЕТ БЕРГА

К счастью для «Краснодара», к середине тайма гости сами устали от постоянного движения и откатились на свою половину поля, за что и были наказаны. В позиционной обороне они не безгрешны. Серия ошибок – правый защитник Стефан Ристовски позволил Чернову себя обыграть, а левый Йошко Гвардиол неудачно отбил подачу Виктора Классона (ему тоже набросил кто-то из соперников) на ногу Бергу – привела к ответному мячу. Форвард пушечным выстрелов метров с девяти расстрелял Доминика Ливаковича.

Берг чуть не порвал сетку ворот «Загреба» 💥



Защитник «Динамо» вынес мяч прямо на ногу Берга, и Маркус не растерялся ✅https://t.co/s8ogLxoCTg pic.twitter.com/ywg4Qn5Dtw — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2021

Гол зародился на левом фланге атаки «быков», и они, нащупав здесь слабое звено, стали регулярно проводить атаки через край Классона. Сюда же стал чаще смещаться Кабелла, создавая численное преимущество. Вторая половина тайма прошла уже с преимуществом россиян, набивших 63% владения. Хозяева стали регулярно входить в штрафную и привычно комбинировать в непосредственной близости от ворот, но до попыток пробить дело доходило редко. Суммарно гости все-таки лучше провели эти 45 минут, чему свидетельством статистика ударов в их пользу – 10-4 (4-1 в створ), а Городов пару раз, безусловно, спас партнеров от кошмара.

УБИЙСТВЕННЫЕ ОШИБКИ ГОРОДОВА

Второй тайм краснодарцы начали куда агрессивнее, чем первый, но вдруг занервничал Городов. Сначала неуверенно отбил в сторону не очень опасный удар и был вынужден бежать на дальнюю штангу смахивать мяч с головы нападающего на угловой, а затем неудачно вышел на перехват после подачи от углового флага – все тот же Петкович на дальнем углу вратарской оказался в одиночестве перед пустыми воротами.

Perkovic puts Dinamo up 2-1 with a beauty of a finish. pic.twitter.com/QvUghejP2J — CroatianSports (@CroatianSoccer) February 18, 2021

«Краснодар» продолжал атаковать большими силами и мог не раз забить (Вилена на добивании с метра не попал головой по пустым воротам после удара Смольникова, Берг забил из офсайда), но регулярно пропускал очень острые контратаки. Фактически в игре хорватов было много от того, что показал «Локомотив» в той уже упомянутой контрольной игре, и «быки» по-прежнему не нашли рецепта против быстрых выпадов соперников.

Игра стала совсем развеселой. Эти качели могли завершиться голом в любые ворота. Так оно и получилось. Сначала хозяевам удалось сравнять счет. Берг получил в штрафной проникающую передачу от Кабелла, классно разобрался с защитником у лицевой и выкатил на линию вратарской Классону.

Классон забил первый мяч в плей-офф ЛЕ, а Берг отдал шикарную голевую. У Маркуса сегодня гол+передача+ мяч из офсайда



Но надо еще:https://t.co/iQMbnaY93N pic.twitter.com/7jWm22z5Oj — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2021

Увы, удержать ничью «Краснодару» не удалось. В очередной контратаке гости легко разыграли мяч на линии штрафной и завершили ее точным ударом вышедшего на замену Ияйи Атмивена. Чернов слишком вжался в центр штрафной и оголил свою зону, а Городов не смог отразить удар в ближний угол. Как тут не вспомнить о Сафонове и Рамиресе?

А вот так «Краснодар» пропустил третий. Сафонова не хватает 😩https://t.co/iQMbnaY93N pic.twitter.com/WWGiKZOLdg — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2021

«Горожане» не сдавались до самого конца, но в третий раз отыграться так и не удалось. Домашние 2:3 обязывают выигрывать в ответном матче в Загребе как минимум с разницей в два мяча. Судя по увиденному, это будет сродни подвигу, потому что в обороне команда Мусаева очень плоха. Все идет к тому, что через неделю Россия лишится последнего представителя в еврокубках.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Краснодар» - «Динамо» Загреб – 2:3 (1:1)

Голы: Петкович, 15 – 0:1. Берг, 28 – 1:1. Петкович, 54 – 1:2. Классон, 69 – 2:2. Атимвен, 75 – 2:3.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов (Ионов, 80), Сулейманов (Вандерсон, 46), Вилена, Олссон (Газинский, 62), Классон, Кабелла, Берг.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катерин, Гвардиол, Иванушец (Франьич, 78), Якич, Оршич (Мишич, 90+4), Майер (Атимвен, 64), Адеми, Петкович.

Предупреждение: Франьич, 89.

Судья: Франковски (Польша).