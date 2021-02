Ужасный конец или бесконечный ужас? «Краснодар» покинул Лигу Европы (видео)

Перед матчем Зоран Мамич говорил о том, что «Краснодар» вряд ли будет отходить от своего стиля. И это очередная проблема. Даже не добиваясь успеха с планом «А», «горожане» продолжают ломиться в закрытые ворота, потому что запасного варианта – более гибкой схемы, умения перейти на длинные передачи, контратаки или что-то еще – у них просто нет. Так что на «Максимире» стратегически мы увидели примерно то же самое, что и на юге России – «Краснодар» больше владел мячом, динамовцы создавали остроту в чужой штрафной.

И вот в такой насыщенной на эпизоды игре пришлось дебютировать в большом футболе Агкацеву. В первые 20 минут хозяева проверили его трижды, и хотя молодой вратарь справился со всеми ударами, определенная (и объяснимая) нервозность в его действиях присутствовала. Что подтвердил неудачный выход из ворот, очень напомнивший тот, что принес Городову всероссийскую «славу» неделей ранее. Но на сей раз пронесло. Впоследствии Станислав пообвыкся и, громко выкрикивая «я», пробивался сквозь своих и чужих и просто выносил мяч подальше кулаками.

Но спустя полчаса и он был бессилен. По традиции, краснодарцы привезли себе гол сами – Реми Кабелла ошибся в передаче на своей половине поля и привез результативную контратаку. Россияне неслись к своим воротам на всех порах, но напрочь потеряли структуру – Александр Мартынович и Кайо сместились к ближней штанге, куда с мячом ворвался Кристиян Якич, Тони Вилена и другие его партнеры бросились на линию вратарской и, как и в прежних матчах, оставили свободной опорную зону, куда королем вбежал Мислав Оршич. Ему оставалось только прицельно пробить в дальний угол.

