Ужасный конец или бесконечный ужас? «Краснодар» покинул Лигу Европы (видео)

А если вспомнить, что центр обороны закрывает регулярно ошибающийся переученный опорный полузащитник Кайо, к менеджменту команды Сергей Галицкого возникают серьезные вопросы. Как с таким подходом претендовать на успехи в еврокубках?

Кроме того, по сравнению с первым матчем Мусаев сделал еще три замены в средней и атакующей линиях. Вместо проваливших ту встречу Кристофера Олссона и Магомеда-Шапи Сулейманова вышли Вандерсон и Юрий Газинский, отсутствующего Маркуса Берга подменил Алексей Ионов. Он расположился на фланге, а позицию ложной девятки занял Виктор Классон, и это еще один показательный момент – в команде всего два форварда, но Берг сыграть не смог, Ари не набрал форму, а Евгения Маркова брали, видимо, для количества. Как иначе объяснить, что он не появился даже в такой ситуации?

А тут еще «горожане» замудрили с вратарями. Основной Матвей Сафонов травмирован, призванный его заменить Евгений Городов, несмотря на поддержку Мурада Мусаева, после пяти пропущенных мячей в двух матчах остался в запасе, а талантливого воспитанника Дениса Адамова прямо в день игры отдали в «Сочи». В качестве третьего из «Ростова» до конца сезона выписали Егора Бабурина, но его по понятным причинам заявлять на Лигу Европы уже поздно, так что в Загребе ворота «быков» защищал 19-летний Станислав Агкацев.

Надежд на проход «Краснодара» после домашнего поражения от загребского «Динамо» изначально было мало, так что итоговый результат не удивил. Тем более, что еще матч против «Сочи» в Кубке России четко обозначил – команда в плохом состоянии.

ОПЯТЬ ОБРЕЗ, ОПЯТЬ ПРИВОЗ

Перед матчем Зоран Мамич говорил о том, что «Краснодар» вряд ли будет отходить от своего стиля. И это очередная проблема. Даже не добиваясь успеха с планом «А», «горожане» продолжают ломиться в закрытые ворота, потому что запасного варианта – более гибкой схемы, умения перейти на длинные передачи, контратаки или что-то еще – у них просто нет. Так что на «Максимире» стратегически мы увидели примерно то же самое, что и на юге России – «Краснодар» больше владел мячом, динамовцы создавали остроту в чужой штрафной.

И вот в такой насыщенной на эпизоды игре пришлось дебютировать в большом футболе Агкацеву. В первые 20 минут хозяева проверили его трижды, и хотя молодой вратарь справился со всеми ударами, определенная (и объяснимая) нервозность в его действиях присутствовала. Что подтвердил неудачный выход из ворот, очень напомнивший тот, что принес Городову всероссийскую «славу» неделей ранее. Но на сей раз пронесло. Впоследствии Станислав пообвыкся и, громко выкрикивая «я», пробивался сквозь своих и чужих и просто выносил мяч подальше кулаками.

Но спустя полчаса и он был бессилен. По традиции, краснодарцы привезли себе гол сами – Реми Кабелла ошибся в передаче на своей половине поля и привез результативную контратаку. Россияне неслись к своим воротам на всех порах, но напрочь потеряли структуру – Александр Мартынович и Кайо сместились к ближней штанге, куда с мячом ворвался Кристиян Якич, Тони Вилена и другие его партнеры бросились на линию вратарской и, как и в прежних матчах, оставили свободной опорную зону, куда королем вбежал Мислав Оршич. Ему оставалось только прицельно пробить в дальний угол.

Orśić makes it 1-0 for Dinamo. Krasadar now needs to score 3 times #UEFAEuropaLeague pic.twitter.com/5SMaCR0TR1 — Matija Fištrović (@Matija3Fis) February 25, 2021

БЕССИЛИЕ И БЕЗНАДЕГА

Чтобы проходить дальше, «Краснодару» надо было забивать как минимум три мяча, но с каждой минутой все отчетливее бросалась в глаза немощь российской команды придумать хоть что-нибудь. Даже контроль в средней зоне не удавался, не говоря уже о большем.

Футболисты как будто и сами чувствовали тщетность своих усилий и словно бы просто ждали, когда игра завершится. И это самое печальное – одно дело оказаться слабее и совсем другое играть без малейших эмоций, просто механически отрабатывая на поле. То же касается с Мусаева – задолго до финального свистка в его глазах читалось принятие и смирение.

Единственный яркий момент у ворот хорватов был создан еще в конце первого тайма. Возник он как раз в результате нестандартных действий. Алексей Ионов отклеился от опекуна в штрафной, первым успел к забросу и, развернувшись, откинул мяч набегавшему Кабелла, но тот пробил мимо дальнего угла.

За 20 минут до конца Мусаев сделал для спасения хоть что-то – рискнул, выпустив вместо Юрия Газинского и Игоря Смольникова Ари и Магомеда-Шапи Сулейманова. Это было авантюрой, но хотя бы попыткой придумать что-то не стандартное. Естественно, ни к чему эти замены не привели – имея задачу забить трижды, «быки» за 90 минут только дважды попали в створ (из восьми попыток, три из которых на счету Сулейманова). «Краснодар» проиграл и абсолютно заслуженно вылетел из Лиги Европы. Печальное зрелище, особенно если учесть, что это был наш последний представитель в еврокубках.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Динамо» Загреб – «Краснодар» – 1:0 (1:0)

Гол: Оршич, 31.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катерин, Гвардиол, Иванушец (Атимвен, 83), Якич, Оршич, Адеми, Майер (Мишич, 69), Петкович (Гавранович, 87).

«Краснодар»: Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский (Ари, 69), Вилена (Олссон, 60), Кабелла, Вандерсон, Ионов, Классон.

Предупреждения: Вилена, 42. Майер, 59.

Судья: Мелер (Турция).

Первый матч: 3:2.