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Как Малыш стал Монстром. Фернандо Торрес изменился до неузнаваемости
01 марта 13:04
автор: Степан Охотников

Как Малыш стал Монстром. Фернандо Торрес изменился до неузнаваемости

Чемпион мира по футболу вполне может заявляться в рестлинг.

В августе 2019-го Эль Ниньо (то есть Малыш, как называли Фернандо болельщики) провел свой последний официальный матч. Японский клуб «Саган Тосу», за который он тогда выступал, встречался с «Виссел Кобе». Этот матч был выбрано не случайно. Торрес хотел, чтобы из большого футбола его проводили давние партнеры по сборной Андрес Иньеста и Давид Вилья, с которыми он становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы (с Вильей - один раз).

Надо сказать, что прощальный матч получился так себе: команда Фернандо была дома уничтожена соперником со счетом 6:1: получилось, что у болельщиков «Саган Тосу» в этот день был двойной траур. Строго говоря, уже тогда испанец лишь лицом напоминал самого себя тех времен, когда он играл за «Атлетико» (в первый период) и за «Ливерпуль». Прическа стала намного короче, а сам он - уже не худощавым, а намного более крепким. Однако метаморфозы, произошедшие с Фернандо за полтора года после окончания карьеры просто поражают.

Малыш превратился в Накачанного монстра: огромные бицепсы и трицепсы, широченные плечи и грудь, шея едва ли не шире, чем голова. Тут необходимо упомянуть о том, что часть заработанных за славную карьеру денег Торрес вложил в собственную сеть фитнес-клубов «Nine fitness» в Мадриде (Фернандо выступал под девятым номером). Во время пандемии многие занялись саморазвитием - изучали языки, получали новые навыки. Фернандо тоже не терял времени даром: он не вылезал из спортзала. Причем бывший футболист не только качался, как проклятый, но и занимался боксом. Так что теперь вполне может продолжить спортивную карьеру, если не в смешанных единоборствах, то в рестлинге или бодибилдинге.

Это, конечно, шутка. Что касается работы: в сентябре прошлого года было объявлено, что легенда «Атлетико» возвращается в клуб. Четыре месяца он проходил практику в молодежной команде красно-белых под началом Рики Алонсо, а 13 января этого года подписал контракт с «Атлетико» В. Тренерский дебют Торреса состоялся четырьмя днями спустя, когда «Атлетико» В на выезде сыграл вничью с «Побленсе» - 1:1. За полтора месяца работы нового тренера команда поднялась с девятого, предпоследнего, места в своей группе на седьмое. Сообщается, что футболисты команды - в восторге от занятий под руководством Торреса.

В общем, наш пострел везде поспел: и сам добивается результатов на зависть другим и подопечных тренирует так, что за его работу никому не стыдно.

источник: «Советский спорт»
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