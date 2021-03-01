Как Малыш стал Монстром. Фернандо Торрес изменился до неузнаваемости

В августе 2019-го Эль Ниньо (то есть Малыш, как называли Фернандо болельщики) провел свой последний официальный матч. Японский клуб «Саган Тосу», за который он тогда выступал, встречался с «Виссел Кобе». Этот матч был выбрано не случайно. Торрес хотел, чтобы из большого футбола его проводили давние партнеры по сборной Андрес Иньеста и Давид Вилья, с которыми он становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы (с Вильей - один раз).

Надо сказать, что прощальный матч получился так себе: команда Фернандо была дома уничтожена соперником со счетом 6:1: получилось, что у болельщиков «Саган Тосу» в этот день был двойной траур. Строго говоря, уже тогда испанец лишь лицом напоминал самого себя тех времен, когда он играл за «Атлетико» (в первый период) и за «Ливерпуль». Прическа стала намного короче, а сам он - уже не худощавым, а намного более крепким. Однако метаморфозы, произошедшие с Фернандо за полтора года после окончания карьеры просто поражают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙵𝙴𝚁𝙽𝙰𝙽𝙳𝙾 𝚃𝙾𝚁𝚁𝙴𝚂 (@fernandotorres)

Малыш превратился в Накачанного монстра: огромные бицепсы и трицепсы, широченные плечи и грудь, шея едва ли не шире, чем голова. Тут необходимо упомянуть о том, что часть заработанных за славную карьеру денег Торрес вложил в собственную сеть фитнес-клубов «Nine fitness» в Мадриде (Фернандо выступал под девятым номером). Во время пандемии многие занялись саморазвитием - изучали языки, получали новые навыки. Фернандо тоже не терял времени даром: он не вылезал из спортзала. Причем бывший футболист не только качался, как проклятый, но и занимался боксом. Так что теперь вполне может продолжить спортивную карьеру, если не в смешанных единоборствах, то в рестлинге или бодибилдинге.