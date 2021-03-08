Макаров и Дюпин разогнали чемпионскую гонку! «Зенит» проиграл в Казани (видео)

На старте весенней части сезона мы не раз видели сомнительного качества газоны, но то, что презентовали болельщикам на «Казань Арене», назвать газоном язык не повернется. Поле было безобразного качества, мяч постоянно дробил и отскакивал от… покрытия (пусть будет так), бутсы некоторых игроков просто вязли в земле. Ошметки зелени были неравномерно расположены по полю и таяли на глазах по ходу матча.

«Зенит» же принимает все более привычный вид 4-4-2 с ромбом в центре поля Вильмар Барриос (нижний угол) – Далер Кузяев (правее) – Магомед Оздоев (левее) – Вендел (вершина) и парой форвардов Артем Дзюба – Сердар Азмун. Эта пара и создала первый голевой момент – Вячеслав Караваев зряче прострелил справа, Дзюба пропустил мяч на партнера, и Азмун из центра штрафной попал в штангу.

Все стало еще хуже, когда в начале встречи выбыл Мусаев. Они с Филипом Уремовичем не разобрались, кто должен пойти на фланговый прострел, и столкнулись головами. Крепкий защитник выдержал, а вот у новичка (он как раз зимой приехал из «Зенита») было разбито лицо, и Слуцкому пришлось менять его на Михаила Костюкова.

Так что хозяева вышли на игру с необычной тройкой центральных полузащитников Леон Мусаев – Дарко Йевтич – Солтмурад Бакаев. Ослабление в этой зоне имеет для казанцев важнейшее значение, поскольку в команде Слуцкого именно три в середине поля является хребтом команды, от которого зависит качество и оборонительных, и атакующих действий.

«Зенит» начал год не лучшим образом, уже вылетел из Кубка России и ни разу не выиграл. Выезд в Казань в этом отношении пришелся как нельзя кстати. Во-первых, команда Леонида Слуцкого при своих трибунах выиграла только три матча из девяти (12 очков – 13-й результат в лиге), во-вторых, в победном матче со «Спартаком» (2:0) лишилась из-за дисквалификаций Сильвие Бегича, Оливера Абильгора и Олега Шатова. Кадровые проблемы столь велики, что наставник казанцев заполнил заявку чуть более чем наполовину – семь игроков из 12 (из них два вратаря).

Комбинировать на таком поле было крайне трудно, однако это не помешало питерцам захватить преимущество и поначалу регулярно тревожить Юрия Дюпина – Азмун, например, во второй раз попал в штангу (Вендел здорово набросил мяч в голову форварду), а перед самым перерывом с нескольких метров он запустил мяч над перекладиной.

РУКА – ДИСКУССИИ – ПЕНАЛЬТИ

Хозяева отвечали практически исключительно активностью и сумасшедшим (по-другому не скажешь) дриблингом Хвичи Кварацхелия. Грузину бы чуть больше смотреть по сторонам и играть на партнеров, и «Рубин» в каждом матче мог бы рассчитывать на один-два гола. Потрясающую контратаку подарил хозяевам Барриос, но чудовищный газон не позволил реализовать выход четыре в два – пас Абильгора получился для Дениса Макарова неудобным, запустив цепочку технических ошибок.

В конце тайма «Зенит» доигрался. Деспотович, подавая в штрафную, попал в бедро Кузяеву, от которого мяч отскочил в руку. Весь мир уже окончательно запутался, что считается рукой, что не считается. То говорили, что рикошет от собственной ноги позволяет простить провинившегося, то неестественное положение руки отменяет все преференции. В общем, даже на телевидении в Англии арбитры признаются, что они не знают, когда рука считается, а когда нет.

Судья Сергей Карасев поначалу не обратил внимания на этот эпизод и только после подсказки VAR пошел к монитору. Простоял он возле него не менее минуты-полутора, несколько раз пересматривая один и тот же момент с рикошетом от бедра и попадания в руку. Кажется, даже в судейской бригаде не пришли к единому мнению по поводу трактовки, тем не менее Карасев все-таки назначил 11-метровый – Деспотович засадил мяч в сетку от перекладины.

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СЕМАК КАЗАНЬ НЕ ВЗЯЛ

Во втором тайме «Рубин» замуровался на своей трети поля и отчаянно отражал все попытки «Зенита» достучаться до гола. Питерцы владели колоссальным преимуществом, но из-за собственного неумения пробиваться через центр и адски плохого газона все время сваливались на фланговые подачи. Физической мощи Дзюбы им хватало, чтобы держать в напряжении всю оборону соперника, однако слишком часто гости проигрывали подбор, за что особый респект Костюкову – максимально атакующему по своим характеристикам игроку, вынужденному вытаптывать опорную зону.

Чем ближе был финальный свисток, тем тяжелее выглядели питерцы. Первым наелся Вендел, морально уставший бороться с соперником и тяжелым газоном. Однако Сергей Семак не торопился делать замены. И это, конечно, очень странно. Зачем «Зениту» нужны Александр Ерохин, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин, если они не способны усилить или хотя бы поддержать игру команды? А если они прямо сейчас не готовы, разве это не вопрос к тренерскому штабу? Лишь в последние 10 минут наставник питерцев прибег к кадровым решениям.

Тем не менее, сине-бело-голубым все-таки удалось отыграться, и именно за счет бесконечного давления. Очередной стандарт завершился мастерской подачей Ярослава Ракицкого и хорошего прыжка Азмуна – удар головой получился конкретным и точным.

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БЕЗУМНАЯ КОНЦОВКА

Очень круто, что до самого финального свистка обе команды пытались склонить чашу весов в свою пользу («Рубин» в основном за счет рывков Хвичи). И удача уже в компенсированное время улыбнулась казанцам – причем дважды. Деспотович пришел в свою штрафную, прервал подачу и зряче забросил мяч вперед Макарову. Денис на ободах еле держал мяч в ногах и двигался очень медленно, но все-таки сумел добраться до штрафной и, убрав Ловрена, попасть от штанги точно в дальний угол.

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Финальный штурм «Зенита» едва не позволил гостям зацепиться хотя бы за очко. За считанные секунды до конца Карл Старфельт неосторожно сбил на лицевой линии Сутормина, но Дзюба уныло пробил с «точки» и проиграл дуэль Дюпину – лучшему наряду с Хвичей и Деспотом игрока «Рубина» в этом матче.

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В итоге питерцы прервали восьмиматчевую серию без поражений в РПЛ, проиграли в 2021 году два матча из трех (при одной ничьей) и до предела обострили чемпионскую гонку. До ЦСКА всего два очка, до «Спартака» - четыре. В следующем туре питерцы принимают «Ахмат». А «Рубин» приблизился к зоне еврокубков – до идущего четвертым «Сочи» всего три очка. Финишная прямая сезона будет убойной.

РПЛ. 21-й тур

«Рубин» - «Зенит» - 2:1 (1:0)

Голы: Деспотович, 41 – с пенальти – 1:0. Азмун, 75 – 1:1. Макаров, 90+2 – 2:1.

Нереализованный пенальти: Дзюба, 90+9 (вратарь).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Мусаев (Костюков, 18), Макаров, С. Бакаев (Зуев, 73), Кварацхелия, Деспотович.

«Зенит»: Лунев, Караваев (Круговой, 82), Ловрен, Ракицкий (Сутормин, 82), Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Ерохин, 87), Оздоев (Мостовой, 87), Вендел, Дзюба, Азмун.

Предупреждения: Ловрен, 77. Зуев, 83.

Судья: Карасев (Москва).