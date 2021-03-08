«Зенит» из анекдота. Или как не надо относиться к поражениям

Капитан ярославского «Локомотива» Иван Ткаченко, разбившийся в авиакатастрофе осенью 2011-го, как-то рассказывал забавный анекдот. Было это лет двадцать назад, когда звезда Ивана только восходила в нашем чемпионате. Мы сидели в одном из кафе на берегу Волги, и тут Ткаченко решил немного повеселить.

Послематчевые комментарии Сергея Семака в Казани, где его «Зенит» на последних минутах упустил ничью в игре с «Рубином» (1:2), были словно из того хоккейного анекдота. «Сегодняшний матч – как продолжение игры с «Ростовом». Моментов создавали много, но ни в одном, ни во втором матче победить не смогли. У нас было подавляющее преимущество, но этого недостаточно. Даже на таком поле создавали моменты, но не хватало реализации. Пропускаем и не забиваем — это главная причина. Два раза перешли центр поля — и пропустить? Конечно, обидно. Качество поля видели все, часть ошибок с этим связана. «Рубин» выжал все из тех полумоментов, что были», - делился впечатлениями Сергей Богданович.

Но кто виноват, что в его команде нападающие стали малозабивающими? Все отдают да отдают. Не могут положить мяч точно в цель. Это же не первый такой матч, чтобы выводить его за скобки. Точно такая же картина была в двух предыдущих после зимней паузы, как и осенью, особенно в групповом турнире Лиги чемпионов.

Это и называется исполнительское мастерство. У «Рубина» не было почти всей полузащиты. В какой еще футбол мог играть Леонид Слуцкий. Только в тот, что мы увидели. Плотнейшая игра в обороне и по возможности быстрые контрвыпады парочки Кварацхелия – Деспотович. Она разорвала в прошлом туре «Спартак», да и в понедельник вся острота исходила в основном от этого тандема. Хотя потрясающий победный гол забил Денис Макаров, отправивший в буфет такую, казалось, надежу и опору, как тандем Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса.

Дзюба снова был бесполезен. Минут 15, наверное, оставалось играть, а его футболочка была снежной белизны. На том огороде, что вырыли постоянной борьбой 22 игрока и судья в поле, остаться незапятнанным – дурной тон. Но это лучшим образом характеризует вклад в общее дело Артема. Никакой. Даже с минусом, потому как незабитый на 99-й минуте пенальти лишил команду вполне заслуженного очка.

Семак наверняка будет возражать, утверждая, что «Зенит» был достоин победы. Но это такой же анекдотический случай. Почему достоин? За какие заслуги? За то, что много отдает? Не было никакого вала голевых моментов при внешнем подавляющем территориальном превосходстве «Зенита». Два попадания в штангу в первом тайме – это разновидность ударов мимо. А что такого обидного для гостей было во вторые 45 минут. Очередной матч, в котором эффективность позиционной атаки питерской команды была чуть выше нуля.

Об этой проблеме было хорошо известно в прошлом сезоне. «Зенит» так проиграл два групповых турнира Лиги чемпионов. Все домашние матчи там были словно под копирку: владение мячом, подход к штрафной, перепасовка – и на этом все. Это романцевский «Спартак» в 90-е с его фирменными стеночками и забеганиями как в нож в масло разрезал штрафную соперника. Но у нынешнего чемпиона и близко нет такой игры. В ней абсолютно бесполезен Дзюба, если не используется контригра. Его стихия – скидка на партнера после дальнего заброса. «Зенит» и в Казани грузил и грузил мяч в штрафную хозяев в надежде на своего гренадера. Но вся РПЛ давно изучила эту нехитрую тактику, а другой у Семака нет.

Его объяснения на пресс-конференции убеждают в этом лишний раз. Тренер не на свои огрехи смотрит – на чужие, да к тому же начал переводить стрелки на судей. Но не «Зениту» сетовать на граждан со свистком. Побойтесь бога, господа. «Пенальти за руку Кузяева? Третья игра, куча спорных моментов. На Кубке необоснованный пенальти, отсутствие пенальти в следующей игре, сегодня пенальти. Все моменты достаточно спорные, но не мне их разбирать. Не то что спорные. Какие-то спорные, а какие-то однозначно ошибочные».

С такими разборами полетов чемпион рискует повторить путь «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге. Там от тотального преимущества «красных» над остальными по прошлому году нынче не осталось и следа. Начиналось все с таких вот мелочей. Там на арбитров косо посмотрели, там на реализацию пожаловались. Вместо того чтобы понять, что за винтики разболтались в их механизме. А теперь шесть домашних поражений подряд с одним мячом воспринимаются уже как обычное дело. Состав и тренер те же, но от былого превосходства ничегошеньки нет.

Слуцкий второй раз обыграл Семака в сезоне. По-тренерски. Потому что сильнее как специалист. Потому что умеет выжать максимум из минимума. Главному в «Зените» неплохо бы взять с Леонида Викторовича пример, как играть с различными тактическими вариантами.

Когда зенитовский навал не работает, команда просто не знает, что делать с соперником, окопавшимся сзади. А если тот еще умеет играть, сжав зубы, пиши пропало. Точно так действовал в предыдущем туре «Ростов», оставшись в меньшинстве. И словно под копирку с сегодняшнего «Рубина» спас в Санкт-Петербурге ничью.

Разве осенью не таким образом добывал свою победу в городе на Неве бельгийский «Брюгге», когда в концовке пошел вперед и спокойно забил победный мяч наевшемуся от постоянного бесполезного давления «Зениту». Где у чемпиона работа над ошибками? Без нее и с таким Дзюбой новый титул рискует уплыть из рук.