Питер может спать спокойно. После поражения ЦСКА в Туле одним претендентом на золото стало меньше

Не может Виктор Гончаренко слепить из хорошего армейского состава чемпионскую команду. Который раз за сезон ему выпадает шанс включиться в гонку за золотом, и всякий раз ЦСКА на ровном месте выдает провальную игру. Всего на два очка отставали красно-синие от «Зенита» перед 22-м туром. Казалось, бери три очка в Туле в поединке с аутсайдером «Арсеналом», которого несколько дней назад «Локомотив» разгромил без всяких проблем 3:0. И 17 марта попытайся обойти Питер в очной встрече в Москве. Но не будет золотого матча, «Зенит» может спать спокойно.
Нет у армейцев инстинкта убийцы. Коллектив людей, играющих по настроению. Пошло с «Ахматом» - выиграли, не пошло с «Локомотивом» - проиграли. Где характер у красно-синих? Если не задается матч с самого начала – пиши пропало.
Хотя все в их пользу было перед игрой. За два дня до матча с «Арсеналом» ЦСКА получил неожиданное пополнение. КДК РФС отменил желтую карточку Марио Фернандеса, которой защитник армейцев был удостоен в игре с «Ахматом». Предупреждение должно было нести за собой дисквалификацию игрока на матч с «Арсеналом» из-за перебора «горчичников», но футболиста амнистировали.
По этому поводу в сети пошли язвительные шутки: мол, непонятно, радоваться красно-синим или опасаться, что если Фернандесу влепят желтую в игре в Туле, и бразилец тогда пропустит ключевой матч с «Зенитом». На грани дисквалификации у ЦСКА висели трое: помимо Марио это ведущий полузащитник Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. А судить встречу с «Арсеналом» предстояло питерскому арбитру Владиславу Безбородову.
У ЦСКА вернулся в строй капитан. Игорь Акинфеев пропускал матчи с «Локомотивом» и «Ахматом». По официальной версии, у вратаря была простуда, однако поговаривали, что это мог быть коронавирус. За это время у Акинфеева родилась дочь, третий ребенок, так что Игорь стал многодетным отцом. Вместе с ним появился в старте центральный защитник Игорь Дивеев, не игравший после зимней паузы в чемпионате по той же причине, что и голкипер. Не было только Алана Дзагоева, в остальном – боевой состав.
За Фернандеса, как выяснилось, переживали не зря. Увы, но проблемы у русского бразильца возникли не дисциплинарного характера. В середине первого тайма Марио в своей штрафной неудачно столкнулся в борьбе за верховой мяч и, падая, угодил под ногу соперника. Удар Александра Ломовицкого шипами бутсы пришелся Фернандесу в область головы. Игрока сборной России унесли с поля на носилках, а сам он держал пакет со льдом. Рассечение, подозрение на сотрясение и повреждение лицевых костей. С таким букетом проблем основной футболист национальной команды отправился на скорой в больницу. Нет уж, лучше бы желтую не отменяли.
Туляки располагались на 15-м месте с 14 очками и реально рискуют расстаться с РПЛ по итогам сезона. Где «Арсенал» и где ЦСКА – разного уровня клубы по финансам и составам. Однако не ощущалось это на футбольном поле. Первый голевой момент гости создали только на 35-й минуте. Влашич прошел по левому флангу, скинул мяч чуть назад под удар Чидере Эджуке, а тот смачно приложился, угодив в штангу. От нигерийца исходила главная опасность в первом тайме, если можно так назвать те полумоменты, что были у армейцев.
На большее ЦСКА не наиграл. А затем получил в раздевалку не один, а два гола. Сначала подвел команду Бактиер Зайнутдинов, неаккуратно сыграв в своей штрафной. Безбородов не рассмотрел, где было нарушение, но VAR его поправил – это пенальти. Владислав Пантелеев развел Акинфеева и мяч по разным углам. Следом прошла контратака хозяев. Рондон потерял мяч в центре, его быстро доставили на левый фланг Ломовицкому, а Александр удачно сходу пробил в ближний угол. Вратарь армейцев выручить не смог.
2:0 для нынешнего ЦСКА – практически приговор. Позиционная возня команды в атаке который матч в нынешнем сезоне не приводит ни к чему. Так, потоптав газон без каких-либо серьезных угроз воротам хозяев, красно-синие довели игру до концовки, где неожиданно вдруг забил Тикнизян. Дивеев скинул мяч на свободного партнера у края вратарской, и Наир нанес без подработки мощный удар.
«Арсенал» занервничал, а ЦСКА вспомнил, что надо спасать игру. Шла 90-я минута, когда гости вышли из спячки. Что делали они раньше, осталось загадкой. Добавленные шесть минут, вместившие два удаления у туляков и два супершанса у красно-синих, стали самыми интересными в этом поединке. Свисток Безбородова потонул в шуме трибун.
Сенсация состоялась, и после такого футбола считать ЦСКА претендентом на титул язык не поворачивается.
РПЛ
22-й тур
«Арсенал» - ЦСКА - 2:1 (2:0)
Голы: Пантелеев, 42 (пен), Ломовицкий, 45 - Тикнизян, 90
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бауэр, Довбня, Рассказов, Ломовицкий, Костадинов (Коновалов, 70), Чаушич, Пантелеев (Панченко, 79), Хлусевич (Кангва, 79; Громыко, 87), Луценко (Джорджевич, 88).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 26), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Ахметов (Чалов, 61), Марадишвили, Влашич, Кучаев (Обляков, 46), Эджуке (Тикнизян, 84), Рондон.
Предупреждения: Зайнутдинов, 40, Бауэр, 63, Дивеев, 80), Довбня, 83, Громыко, 89, Тикнизян,90.
Удаления: Громыко, 90, Довбня, 90.