Питер может спать спокойно. После поражения ЦСКА в Туле одним претендентом на золото стало меньше

Не может Виктор Гончаренко слепить из хорошего армейского состава чемпионскую команду. Который раз за сезон ему выпадает шанс включиться в гонку за золотом, и всякий раз ЦСКА на ровном месте выдает провальную игру. Всего на два очка отставали красно-синие от «Зенита» перед 22-м туром. Казалось, бери три очка в Туле в поединке с аутсайдером «Арсеналом», которого несколько дней назад «Локомотив» разгромил без всяких проблем 3:0. И 17 марта попытайся обойти Питер в очной встрече в Москве. Но не будет золотого матча, «Зенит» может спать спокойно.

Нет у армейцев инстинкта убийцы. Коллектив людей, играющих по настроению. Пошло с «Ахматом» - выиграли, не пошло с «Локомотивом» - проиграли. Где характер у красно-синих? Если не задается матч с самого начала – пиши пропало.

Хотя все в их пользу было перед игрой. За два дня до матча с «Арсеналом» ЦСКА получил неожиданное пополнение. КДК РФС отменил желтую карточку Марио Фернандеса, которой защитник армейцев был удостоен в игре с «Ахматом». Предупреждение должно было нести за собой дисквалификацию игрока на матч с «Арсеналом» из-за перебора «горчичников», но футболиста амнистировали.

По этому поводу в сети пошли язвительные шутки: мол, непонятно, радоваться красно-синим или опасаться, что если Фернандесу влепят желтую в игре в Туле, и бразилец тогда пропустит ключевой матч с «Зенитом». На грани дисквалификации у ЦСКА висели трое: помимо Марио это ведущий полузащитник Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. А судить встречу с «Арсеналом» предстояло питерскому арбитру Владиславу Безбородову.

У ЦСКА вернулся в строй капитан. Игорь Акинфеев пропускал матчи с «Локомотивом» и «Ахматом». По официальной версии, у вратаря была простуда, однако поговаривали, что это мог быть коронавирус. За это время у Акинфеева родилась дочь, третий ребенок, так что Игорь стал многодетным отцом. Вместе с ним появился в старте центральный защитник Игорь Дивеев, не игравший после зимней паузы в чемпионате по той же причине, что и голкипер. Не было только Алана Дзагоева, в остальном – боевой состав.