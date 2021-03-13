«ЦСКА четыре года играет без тренера». Болельщики – о поражении армейцев в Туле

Прямо скажем, армейцы выглядели неважно. Еще в первом тайме на 26-й минуте получил травму Фернандес и вынужден был покинуть поле. Кстати, многие болельщики сетуют на качество газона на тульском стадионе. Но все же причины поражения армейцев не в плохом качестве поля.
В конце первого тайма гости пропустили два гола, учитывая, что игра у них совершенно не клеилась, трудно было поверить, что разницу в два мяча ЦСКА отыграет. Отыграли один, на 90-й минуте. На этой же минуте были удалены сразу два игрока «Арсенала». На то, чтобы воспользоваться этим, у армейцев просто не было времени.
Погоня за «Зенитом» пока приостановлена. Болельщики активно отреагировали на безликое поражение ЦСКА.
zombi777
Безбороду надо было еще троих удалить ТУЛЯКОВ, чтоб кони спасли очко.
giner-vse-kupil
ЦСКА каким-то образом 4 года без тренера во всех турнирах выступает. Больше сказать тут нечего.
zombi777
Кабинет Гинера делает работу за тренерский штаб.
lukoilspartakzlo
Судейка делал все ради победы пфк вэб, но Арсенал красавцы.
fess1974
Игра на таком поле в мяч может называться как угодно, но только не футболом.
toxas
По сравнению с тем, что в Казани - это еще хоть чем-то напоминает газон ))
20zxcvb
ЦСКА делает в этом году ставку на ЛЕ - чемпионат России им не интересен
frosty
ЦСКА делает ставку на судей. Честный результат им не интересен.
sosed17
Не хватило времени удалить ещё парочку?
syrius
Обратите внимание на судейство Безбородова. Пенальти в ворота ЦСКА сначала ставить не хотел. После гола сразу два подряд удаления у туляков. Шесть минут добавлено к матчу! В конце явное положение вне игры у игроков гостей. Хорошо, что Рондон не забил. А то было бы несправедливо. Весьма странное судейство. Не зря Безбородова отстраняли. А судья-то из Питера. Может тайный поклонник ЦСКА. Шутка. Но так судить нельзя. Да, кстати, Рондон, конечно, еще тот игрочище. На фига его брали?