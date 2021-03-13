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«ЦСКА четыре года играет без тренера». Болельщики – о поражении армейцев в Туле
13 марта 19:04
автор: Юрий Волохов

«ЦСКА четыре года играет без тренера». Болельщики – о поражении армейцев в Туле

«Арсенал» в рамках 22-го тура РПЛ одержал дома победу над ЦСКА – 2:1. Чем дал спокойно вздохнуть «Зениту», который в Питере разгромил «Ахмат» - 4:0.

Прямо скажем, армейцы выглядели неважно. Еще в первом тайме на 26-й минуте получил травму Фернандес и вынужден был покинуть поле. Кстати, многие болельщики сетуют на качество газона на тульском стадионе. Но все же причины поражения армейцев не в плохом качестве поля.

В конце первого тайма гости пропустили два гола, учитывая, что игра у них совершенно не клеилась, трудно было поверить, что разницу в два мяча ЦСКА отыграет. Отыграли один, на 90-й минуте. На этой же минуте были удалены сразу два игрока «Арсенала». На то, чтобы воспользоваться этим, у армейцев просто не было времени.

Погоня за «Зенитом» пока приостановлена. Болельщики активно отреагировали на безликое поражение ЦСКА.

zombi777

Безбороду надо было еще троих удалить ТУЛЯКОВ, чтоб кони спасли очко.

giner-vse-kupil

ЦСКА каким-то образом 4 года без тренера во всех турнирах выступает. Больше сказать тут нечего.

zombi777

Кабинет Гинера делает работу за тренерский штаб.

lukoilspartakzlo

Судейка делал все ради победы пфк вэб, но Арсенал красавцы.

fess1974

Игра на таком поле в мяч может называться как угодно, но только не футболом.

toxas

По сравнению с тем, что в Казани - это еще хоть чем-то напоминает газон ))

20zxcvb

ЦСКА делает в этом году ставку на ЛЕ - чемпионат России им не интересен

frosty

ЦСКА делает ставку на судей. Честный результат им не интересен.

sosed17

Не хватило времени удалить ещё парочку?

syrius

Обратите внимание на судейство Безбородова. Пенальти в ворота ЦСКА сначала ставить не хотел. После гола сразу два подряд удаления у туляков. Шесть минут добавлено к матчу! В конце явное положение вне игры у игроков гостей. Хорошо, что Рондон не забил. А то было бы несправедливо. Весьма странное судейство. Не зря Безбородова отстраняли. А судья-то из Питера. Может тайный поклонник ЦСКА. Шутка. Но так судить нельзя. Да, кстати, Рондон, конечно, еще тот игрочище. На фига его брали?

источник: «Советский спорт»
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