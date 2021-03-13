«ЦСКА четыре года играет без тренера». Болельщики – о поражении армейцев в Туле

Прямо скажем, армейцы выглядели неважно. Еще в первом тайме на 26-й минуте получил травму Фернандес и вынужден был покинуть поле. Кстати, многие болельщики сетуют на качество газона на тульском стадионе. Но все же причины поражения армейцев не в плохом качестве поля.

В конце первого тайма гости пропустили два гола, учитывая, что игра у них совершенно не клеилась, трудно было поверить, что разницу в два мяча ЦСКА отыграет. Отыграли один, на 90-й минуте. На этой же минуте были удалены сразу два игрока «Арсенала». На то, чтобы воспользоваться этим, у армейцев просто не было времени.

Погоня за «Зенитом» пока приостановлена. Болельщики активно отреагировали на безликое поражение ЦСКА.

zombi777

Безбороду надо было еще троих удалить ТУЛЯКОВ, чтоб кони спасли очко.