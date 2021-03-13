Космическое дерби! «Спартак» обыграл «Динамо» и пустился в погоню за «Зенитом» 

Экс-капитан «Спартака» вообще был удивительно небрежен. Вскоре он засадил в центре поля Георгию Джикии (просто наехал шипами на голеностоп), а затем в своей штрафной в борьбе с Александром Соболевым не успел убрать выставленный локоть из-под падающего мяча. Каждый раз судья максимально лояльно относился к провинившемуся.

«Динамо» и «Спартак» уже встречались в нынешнем году, причем также на «ВТБ Арене». В кубковом матче подопечные Доменико Тедеско очень активно провели первые минуты, но после обидного пенальти скуксились и проиграли. На сей раз все могло обернуться в противоположную сторону, однако арбитр Сергей Иванов не оценил падения Айртона в чужой штрафной после контакта с Сергеем Паршивлюком. Пожалуй, его можно понять – бразилец не слишком старался удержаться на ногах и с удовольствием оказался на газоне, хотя касание было минимальным.

Это серьезно повлияло на стартовые расклады. Тройка центральных полузащитников хозяев сохранила привычный вид Фомин – Никола Моро – Себастьян Шиманьски, тогда как в линии обороны гостей появился Илья Кутепов. Прошлой осенью он выдал пару очень приличных матчей, но слишком уж редко он получает игровую практику, чтобы ждать от него больших подвигов и на сей раз.

Еще до стартового свистка случился околосудейский конфликт. Динамовцам удалось отбить Даниила Фомина, чья четвертая желтая карточка была отменена, тогда как дисквалификацию Самюэля Жиго спартаковцам отложить до нового предупреждения не удалось.

Толчея в зоне еврокубков вынуждает всех претендентов играть только на победу. Красно-белым победа давала возможность обойти ЦСКА и закрепиться на второй строчке, тогда как поражение уже бело-голубых выводило на в тройку.

Красно-белые здорово поджимали соперника (удару Соболева с линии штрафной совсем чуть-чуть не хватило точности), но, как и в Кубке, сами привезли себе несчастье. На сей раз помутнение сознания произошло у Павла Маслова, отправившего мяч в свои ворота после бесперспективного прострела Даниила Лесового. Этому эпизоду предшествовал классный пас Арсена Захаряна на ход Вячеславу Грулеву, от которого Лесовой и получил мяч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

МОЗЕС ЗАБИЛ И УШЕЛ

Однако в отличие от встречи трехнедельной давности спартаковцы не остановились и сравнительно быстро сравняли счет. Заслуга в ответном голе принадлежит Соболеву. Получив мяч спиной к воротам, он здорово укрыл его корпусом, развернулся под давлением Романа Евгеньева, протащил к центру и блестяще вырезал в пустую зону на ход Виктору Мозесу. Нигериец немного затянул с ударом, но пробил очень четко – низом в дальний угол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

К сожалению для него, в следующем игровом эпизоде Виктор получил травму колена и не смог продолжить матч. Вместо него появился Наиль Умяров, а вернувшийся после дисквалификации Роман Зобнин ушел на фланг. Увы, Мозес оказался не единственным, кто покинул поле из-за травмы. Уже в компенсированное время второго тайма с поля унесли Джордана Ларссона.

Вообще первый тайм спартаковцы провели с очень большим преимуществом – и по владению мячом, и по ударам (хозяева впервые пробили в створ только после 70-й минуты), и по степени агрессии в атаке. Динамовцы приняли вызов, пытаясь ловить соперника на контратаках, отчего скорости получились очень высокими, а центр поля команды проходили на раз-два, тем не менее на подступах к штрафной у подопечных Сандро Шварца получалось мало.

СКОПИНЦЕВ ПОВТОРИЛ КУЗЯЕВА

Второй тайм начался с очередного подарка Иванова Паршивлюку. Незадолго до перерыва он все-таки вынес давно заслуженное защитником предупреждение, а сразу после имел основания удалить Сергея после того, как тот заблокировал прорыв Айртона. Эпизод был схож с тем, за что было вынесено первое предупреждение, но на сей раз обошлось без санкций. Шварц быстро понял, что рискует доигрывать матч в меньшинстве и заменил россиянина на Гильермо Варелу.

Вторая половина получилась столь же яркой и интенсивной, как и первая. В центре поля мяч вообще не задерживался, так что голы были практически гарантированы. И вновь «Спартак» был лучше – атаковал флангами и через центр, регулярно доводил комбинации до ударов. Это давление в середине тайма привело ко второму голу, забитому Соболевым с пенальти.

Маслов исправился за автогол в первом тайме, поддержал атаку и прострелил в штрафную, попав в колено Дмитрию Скопинцеву, от которого мяч попал ему в руку. Эпизод очень похож на тот, что неделей ранее произошел с участием Далера Кузяева. В обоих случаях провинившиеся очевидно не собирались нарушать правила, но оба раза пострадали от неудачно выставленных рук. Пенальти уверенно реализовал лучший игрок в составе «Спартака» Соболев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

СУПЕРУДАРЫ ПОНСЕ, ЧУДО-СЕЙВЫ МАКСИМЕНКО

Заметили, что до сих пор ни слова не было о Квинси Промесе? Он был очень активен, особенно после того, как спартаковцы повели в счете, и на чужой половине поля появилось еще больше свободного пространства, однако совершал чрезвычайное количество брака. То ли газон мешал качественно выполнять им футбольные элементы, то ли просто не попал в игру. И все же видно было стремление каждым действием обострять игру.

За 20 минут до конца подменявший дисквалифицированного Тедеско Андреас Хинкель убрал с поля голландца, но скорее потому, что у него уже была желтая карточка, полученная за мгновения до назначенного пенальти. Когда Иванов не свистнул игру рукой, Квинси бросился к нему и жестами показывал – надо смотреть VAR. За то и поплатился, хотя оказался прав. Заменивший его Эсекиэль Понсе мог забить гол-красавец ударом боковыми ножницами (Антон Шунин вытащил мяч из-под перекладины), а несколько минут до свистка еще засадил в перекладину.

И все-таки «Динамо» провело убойную концовку и могло уйти от поражения. Сумасшедший момент имел Варела, чей удар в упор с острого угла невероятным образом сумел парировать Александр Максименко (мгновением раньше Джикия, прерывая прострел, чуть не повторил «подвиг» Маслова). Еще раз вратарь спас партнеров, когда те упустили на углу штрафной Константина Тюкавина, уже в компенсированное время в миллиметрах от дальнего угла пробил Евгеньев.

В общем, матч получился из тех, которые все зрители впоследствии называют украшением РПЛ – когда высочайшие скорости, много зрелищного атакующего футбола, опасных моментов и красивых атак. Спартаковцы по итогам этой игры заслужили победу, выведшую их на второе место и передавшую от ЦСКА роль главных преследователей «Зенита» (отставание составляет четыре очка), но «Динамо» не заслужило поражения.

РПЛ. 22-й тур

«Динамо» - «Спартак» - 1:2 (1:1)

Голы: Маслов, 18 – в свои ворота – 1:0. Мозес, 30 – 1:1. Соболев, 63 – с пенальти – 1:2.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Моро (Тюкавин, 67), Захарян, Шиманьски, Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Грулев (Нжи, 67).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия, Мозес (Умяров, 40), Крал, Зобнин, Айртон (Гапонов, 74), Промес (Э. Понсе, 74), Ларссон (Хендрикс, 90+2), Соболев.

Предупреждения: Паршивлюк, 41. Айртон, 53. Промес, 61. Крал, 80. Скопинцев, 89.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону)