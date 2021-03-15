Станислав Черчесов: Как только объявил о вызове Дзюбы, он сразу забил

- Никто никому жертв не приносил. Мы общаемся каждую неделю. Возможно, возник бы вопрос по Сафонову, но ситуация разрешилась сама. С чистого листа в сборной почти никто не играет. А зачем выдергивать из молодежки тех, кто попал на чемпионат Европы. Если бы у нас была стопроцентная уверенность, что какой-то игрок приедет и сыграет за основу, то этот игрок был бы у нас. Мы имеем обойму из тех ребят, на кого обращаем внимание. Уверен, в будущем они будут играть за нас.

О выборе нападающих и невызове Смолова - Смолов сейчас забивает и мы рады, что он сделал это в двух матчах. Но есть еще Ионов, Жемалетдинов, Головин, Миранчук, которые могут сыграть второго нападающего. Кроме того, у нас сейчас будут три матча. И у Смолова, как и у Баринова, будет возможность провести нормальный сбор с «Локомотивом», чтобы поддержать форму на высоком уровне и не сбить его вызовом в сборную Надеемся, что после этого перерыва он вернется в основу «Локомотива» и к чемпионату Европы мы будем рассматривать его в полноценном статусе. А то он сейчас только выходит на нужный уровень, а мы можем это притормозить.

- Мы знаем этих ребят давно. Смотрели и в 2020 году, кто показывает потенциал и как себя проявляет. Плюс, были сборы в Турции у команд РПЛ, мы смотрели все игры. Дюпин и Самошников себя тогда проявляли. Так что мы обратили на них внимание не вчера, а намного раньше. Но год назад они боролись за одни места, а сейчас уже за еврокубки. Планка у них повысилась, как и уровень. Плюс, здесь есть и мотивационный момент. Например, Самошников вчера забил после того, как узнал о вызове в сборную.

О состоянии травмированного Фернандеса

- Когда все случилось, показалось, что там что-то серьезное. Но оказалось, что это ушиб. Хотя на фото выглядело страшно. К счастью, перелома нет, и мы надеемся, что все будет нормально. Врачи с ним на связи.

О вызове Жирова

- Мы оцениваем готовность игрока и анализируем пищу, которую он оставил по прошлым сборам. Мы ему что-то подсказали, а потом делаем для себя выводы, как и он сам. В плане готовности и мобильности, индивидуального уровня вторая Бундеслига заставляет игрока быть на высоте. Мы берем вопрос Жирова в контексте с его конкурентами. Опережая вопрос про Кутепова – он полгода не играл и один матч провел. Мы не знаем, что будет в следующие полгода.

О невызове Гилерме

- Доверие к Гилерме у нас не упало. Дело ведь не только в том, что у него был отрезок и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, который Гилерме не провел на определенном уровне. Мы ведь все равно вызывали его в сборную. Мы никогда не делаем резких движений: сегодня игрок в одном состоянии, завтра в другом. Футболисту тоже полезно со стороны оценить свою ситуацию. У нас будет возможность поговорить с ним в Сочи, потому что «Локомотив» будет тренироваться рядом.

О Головине

- Он много пропустил из-за травмы и это дает преимущество его конкурентам. Но нас радует, что он свои минуты вырывает. Это плюс. Саша имеет характер и он ничего никому просто так не отдаст. Ковач объективно подходит к ситуации.

О приглашении Миранчука

- Миранчук находится в обойме сборной. Информации у нас достаточно. Понятно, что в клубе он мало играет, но даже этих минут достаточно, чтобы заметить трансформацию в его игровых качествах. На дистанции это сложно понять. Прилетит в сборную, мы еще переговорим с ним. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен проявлять себя: играть, забивать, отдавать. Мы даем свои посылы, и сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. Как в сборной, так и клубе.

О Жиркове

- Он провел хороший сбор в Дубае. Мы с ним на связи. МРТ подтвердило, что у него нет ничего серьезного. Приедет на сбор, и мы все решим. Есть три матча, и игрок такого уровня может нам помочь. Физиология бывает разная. Кому-то нужно больше времени, чтобы вернуться, а кто-то готов играть практически сразу.

О Соболеве

- Соболев и Дзюба играют и ради конкуренции, а мы стараемся все разглядеть. Кстати, кто знает, что было бы, если бы он не получил ту роковую травму. Может, до сих пор бы его не прооперировали. А сейчас он здоров и в огне. А тогда, видимо, ему колено мешало. Получается, вызов в сборную подтолкнул к операции. Хотя мы ему травму не наносили.

Та ситуация нас удивила, потому что все знали, о чем идет речь. Мы стараемся никому не навредить

О критике Романцева

- Читал слова Романцева, что Соболев много падает, но падать иногда полезно. Как говорил Владимир Маслаченко, это маленькие футбольные хитрости. Но я понимаю, о чем говорил Олег Иванович. Если бы Соболев был маленьким игроком, это было бы не так заметно, но он больший парень, и всем бросается в глаза. Мы это видим, мы ему уже про это говорили и еще обязательно переговорим об этом.

О вызове Дзюбы

- Я сказал про вызов Дзюбы, и он сразу забил. Меня тогда спросили - я ответил. Если бы не спрашивали, я бы не говорил. Я сказал - Артем забил. Значит, все было сделано правильно.

О подготовке к предстоящим матчам

- У нас крепкая группа. Мальтийцев уже изучили и подготовили нарезки для футболистов. Это обученная и крепкая команда. От Словакии и Словении тоже знаем, чего ждать. Правда, в наше время не знаешь, что покажет ПЦР. Готовишься к одному, а получаешь другой итог. Несколько раз было, что утром игрок здоров, а потом выясняется, что играть не может.

О вакцинации игроков сборной

- Я никогда не говорил, что надо вакцинироваться. Кто-то это написал от себя, но от меня таких слов не было. Я для себя вакцинировался. А кто как будет действовать, это его дело. Я же не могу настаивать в таких вещах. Было бы мне спокойнее, если бы футболисты сделали прививки? Мне спокойнее, если бы футболисты делали то, в чем они уверены. Такие вещи нужно совершать самому, а не из-под палки.

О приглашении Ионова

- Абсолютно уверен в вызове Ионова. Со «Спартаком» он вынужденно сыграл не на своей позиции. Последний матч провел в полузащите, и имел свои моменты. Мы знаем, что он умеет.