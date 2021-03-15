Андрей Гордеев: Состав молодежной сборной на Евро выглядит оптимальным

Еще хотелось бы отметить хорошую коммуникацию между тренерскими штабами первой и молодежной сборной. Раньше часто бывали такие моменты, когда игроков основного состава забирали в первую команду, где они не участвовали в матчах, а молодежка теряла важного футболиста. Сейчас таких шероховатостей нет. Огромный респект Станиславу Черчесову и Галактионову.

Задача сложная, группа тоже непростая (соперники Франция, Дания и Исландия – прим. ред.), но хочется, чтобы ребята выступили хорошо. Ребята сейчас пишут историю российского футбола. Удачи им. При этом хотелось бы обойтись без ожиданий, а то, бывает, они не оправдываются, и начинается. Наоборот, попали в финальный раунд чемпионата Европы – уже молодцы. Теперь только дерзать!

Хотелось бы и им персонально, и всей нашей сборной пожелать удачи на чемпионате Европы. Давно мы не были в финальных раундах. Для них хороший пример – наши старшие ребята, которые попали в четвертьфинал чемпионат мира-2018 – это удивительная сказка. Вижу, что эта команда тоже может достичь многого – и состав, и работа тренерского штаба Галактионова внушают оптимизм.

- С кем из будущих участников Евро вам удалось поработать? - С Павлом Масловым и Наилем Умяровым. Большие надежды подавал – и сейчас подает – Михаил Игнатов. Его отсутствие, видимо, связано с отсутствием игровой практики в «Спартаке».

- Очень рад за команду Михаила Галактионова, выход на чемпионат Европы – значимое событие и для тренерского штаба, и для всех ребят. С некоторыми из них, пришедшими из команды 2000 года рождения, поближе знаком (Андрей Гордеев в 2017-2019 годах тренировал юношескую сборную России-U17 – прим. ред.), но в целом практически всех знаю.

- Привлекло ли ваше внимание что-нибудь в заявке сборной России на Евро?

- Список видел, за кого-то порадовался. Наверное, и другие кандидаты есть, но тренерский штаб намного лучше нас знает, кого стоит вызывать. Видно, что старались не делать резких движений, все-таки ребята между собою уже подружились, им проще будет в решающих матчах.

Состав достаточно оптимальный – надежная вратарская линия, все заявили о себе, поиграли на высоком уровне. Линия обороны для своего возраста вполне опытная, в центре креативные ребята. Специально не называю никого, хотя есть те, кому отдаю предпочтение, но не хочу никого выделять или, наоборот, обижать. Сейчас важна именно команда, а не наличие основного или условно второго состава. Кто-то вышел на замену, одно удачное действие сделал – все равно внес большой вклад в общий результат.

Важно будет качественно подготовиться – в четверг начинается тренировочный сбор, а через неделю уже первый матч с исландцами. Чемпионат России только возобновился, загруженности и усталости еще нет, но все равно надо восстановиться после проведенных игр и подготовиться к международным матчам.

- В сборной есть свежие лица – это Денис Макаров и Арсен Захарян.

- Захарян ярко проявил себя в весенних матчах. Видно, что он талантливый мальчишка. Обсуждали его с тренером «Динамо-2», с которым у меня тесные отношения. Он тоже выделял его. Считаю, что усердием и талантом Захарян заслуженно попал в заявку сборной, но все-таки не хочется его перехвалить на самом старте карьеры.

- А что скажете про Макарова?

- Видел два его гола в РПЛ «Зениту» и «Уфе», но в целом мне сложно говорить о нем или ком-то другом персонально, потому что пока вы и тренерский штаб молодежки следите за Макаровым, я готовлюсь к матчам с «Анжи» и «Кубанью» (Гордеев возглавляет «Форте» из Таганрога, выступающий в ПФЛ - прим. ред.). Чтобы не ввести читателей в заблуждение, не стану выставлять никому оценок. Это было бы очень самонадеянно с моей стороны.

- Тем не менее, не каждый так ярко проявляет себя в РПЛ, вне зависимости от возраста.

- Безусловно. Вообще это касается всех ребят. Когда игроки на выходе из молодежных команд не пробиваются в состав клуба, это очень сильно влияет на их функциональное и психологическое состояние, игровой ритм, поэтому очень важно, что у них есть игровая практика в РПЛ. Тем более в преддверии такого крупного международного турнира. Раньше эта проблема была одной из ключевых. Здорово, что ее удалось решить. Это результат работы РФС, тренерского штаба сборной, спортивного директора.

- На сайте РФС под списком вызванных игроков есть пояснение, что Матвей Сафонов, Максим Глушенков и Алексей Татаев не получили вызов по состоянию здоровья, а вот ваш коллега Сергей Юран обратил внимание на отсутствие Николая Рассказова.

- Очень обидно за всех ребят, особенно за Сафонова. Он один из лидеров команды и заслужил с ней принять участие в чемпионате Европы. Хочется пожелать им здоровья. Что до Рассказова, хотел бы отметить, что и он, и те ребята, которые вызваны, заслужили право сыграть на чемпионате Европы. У тренерского штаба была сложная задача определить тех, кто попадет в окончательную заявку. Возможно, отсутствие Рассказова как-то связано со схемой, в которой будет играть команда, от позиции Маслова, так как у них позиции во многом идентичны. Но это не значит, что Рассказов точно не сыграет – еще всякое может случиться.

- Нет ли у вас настороженности по поводу не лучшей формы в последних матчах многих игроков средней линии – краснодарцев, армейцев и других, кто осенью выводил сборную на Евро?

- Средняя линия ключевая, поэтому состояние игроков будет очень важным, но раз вы сделали такой анализ, значит, и тренеры сборной тоже обращают на это внимание. У них наверняка тоже есть определенные нотки озабоченности – турнир-то короткий, всего три матча, энергозатратный. К нему надо подходить в хорошей физической готовности, а набирать тонус по ходу турнира почти невозможно.

Будем надеяться, что тренерам удастся в ближайшее время вывести игроков на пик формы. Очень хочется, чтобы у них все получилось.

- В заключение расскажите о своих успехах в Таганроге.

- Мы строим команду, у нас есть желание заявить о себе в полный голос. На это нужно время, поэтому готовимся, тренируемся, сейчас начали выступать. Начался плотный график – две игры в неделю. В двух первых матчах весны сыграли вничью с непростыми соперниками – «Анжи» (1:1) и «Махачкалой» (0:0). Оба провели, по сути, в гостях – наша арена пока не готова.

Уверен в дальнейшем прогрессе. Все для этого – амбиции, желание, ресурсы – есть. Надо только работать и развиваться.

- В чем ваша задача на оставшуюся часть сезона? Строительство команды на следующий год?

- Строительство идет каждодневно, постоянно над чем-то работаем. Естественно, задумываемся о будущем, но у нас есть здесь и сейчас. В спорте нет завтра, поэтому в каждой игре хочется выигрывать и набирать очки. Понятно, что глобально мы не поправим свои позиции, но можем показать, что хотим конкурировать на высоком уровне.