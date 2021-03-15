Сара и Икер все закончили. Легенда «Реала» разошелся с супругой

- И Икер, и я очень гордимся нашей семьей. Любовь наполняла нас счастьем на протяжении всех этих лет совместной жизни. Сегодня наши пути расходятся, но не очень сильно, поскольку мы продолжим вместе выполнять чудесную задачу – оставаться преданными родителями, как мы это делали до сих пор. Это продуманное решение, которое мы приняли совместно. Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда. Нашим приоритетом остается совместная забота о благополучии и образовании наших детей, их защита, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде. Мы просим уважать нашу конфиденциальность. Это единственное наше публичное заявление. Спасибо большое за ваше понимание, – написала Сара в своем Инстаграме.

В 2020 году пара, которая состоит в официальном в браке четыре года и воспитывает двоих сыновей, семилетнего Мартина и четырехлетнего Лукаса, вернулась на родину в Испанию после пяти лет жизни в Португалии (там Касильяс играл за «Порту»). Хорошо известно, что последние несколько лет для супругов выдались довольно тяжелыми: спортсмен перенес инфаркт, из-за которого он завершил свою карьеру раньше запланированного, а у его жены был диагностирован рак яичников.

СМИ писали, что кризис в их отношениях начался в прошлом году: вернувшись в Испанию, они занялись поисками отдельного жилья. Сара вместе с сыновьями живет в загородном доме пары, а Икер — в квартире в Мадриде.

Тем не менее в феврале Касильяс поздравил супругу в своем Инстаграме, что поклонников пары вновь заставило усомниться в их разрыве. Несколько недель назад Сара была госпитализирована. Точная причина ее госпитализации неизвестна. Как пишет Spletnik, футболист проводил в больнице у жены все свободное время, а когда Сару выписали, они вышли из клиники вместе.

Однако, по словам инсайдеров, после совместного обеда они разошлись в разные стороны, а поддержка, оказанная Икером жене, была не более, чем дружеской.