Королевский подарок. «Реал» обыграл «Аталанту» и прошел в четвертьфинал ЛЧ (видео)

БЕЗ АЗАРА И КАЗЕМИРО
Раннее удаление Ремо Фройлера в первом матче стало подарком для команды Зинедина Зидана, которым она воспользовалась по минимуму и с большим трудом. Кто мог ждать, что такой классный дальний удар в самой концовке удастся Ферлану Менди?
Так что к ответной встрече, несмотря на статус фаворита, в Мадриде подходили с опаской. И не зря. «Реал» нынче не особо в форме, а отсутствие травмированных Эдена Азара и Даниэля Карвахаля и в особенности дисквалифицированного Каземиро только усугубляли ситуацию. Чтобы снизить риск до минимума, Зидан воспользовался непривычной расстановкой 3-5-2.
Несмотря на домашнее поражение, перед бергамасками стояла не такая уж недостижимая задача. Чтобы сделать первый шаг на пути к ее решению, достаточно было забыть быстрый первый мяч. К этому гости с первых минут и приступили – забрали у «Реала» в Мадриде мяч (ненадолго, правда) и создали первый голевой момент, но Робин Гозенс не смог как следует попасть по мячу в нескольких метрах от ворот.
ПОДАРОК «БОГИНИ»
Испанцы понимали, что одно неудачное действие, и придется туго, поэтому действовали предельно осторожно. Даже завладев мячом, игроки старались не рисковать, поэтому почти не переходили на финальную треть поля. Понятно, что без Каземиро Тони Кроосу и Луке Модричу приходится играть заметно глубже, но это не объясняет нервозности при передачах и приеме мяча. Не теряли хладнокровия только Кроос, привычно управлявший игрой в середине поля, и великолепный в нынешнем сезоне Карим Бензема.
Just Benzema thingspic.twitter.com/FvJXcCHQ0n— 𝐀𝐥𝐥𝐮 (@GreatWhiteNueve) March 16, 2021
Создавать остроту за счет индивидуальных действий пытался только Винисиус Жуниор (у Лукаса Васкеса на противоположном краю просто нет для этого необходимых качеств), но ему по-прежнему не хватает конкретики в завершении. Разыграв великолепную стеночку с Каримом Бензема и получив очень удобный ответный пас, бразилец не сумел обработать мяч и пробил в подоспевшего защитника.
К счастью для хозяев, вновь им с неба в руки упал подарок. На сей раз его автором стал вратарь Марко Спортьелло, не сумевший перебить Модрича. Хорват ворвался в штрафную и в последний момент покатил мяч поперек Бензема. Нападающий беспрепятственно поразил пустой угол ворот.
Amazing assist from Modric. And goal from Benzema⚽️ Real Madrid 1-0 Atalanta pic.twitter.com/bQoVqiHzHl— On this day in sports-Follow (@editiaEB) March 16, 2021
ВИНИСИУСА НЕ ОСТАНОВИТЬ!
Джанпьеро Гасперини надо было искать способы усиления игры, и в перерыве он перешел на игру в два форварда. Итальянский специалист использует впереди треугольник острием вверх (2-1) или вниз (1-2). В первом тайме на острие действовал один Луис Муриэль, а под ним располагалась Марио Пашалич и Руслан Малиновский (Алексей Миранчук все еще проигрывает конкуренцию партнерам), а во втором вместо хорвата появился второй колумбийский форвард Дуван Сапата.
Но стало даже хуже. «Аталанта» практикует персональный прессинг, в котором после внесенных изменений стали возникать дыры. Испанцы стали перспективнее выходить из обороны и лучше контролировать мяч на чужой половине поля. Появилось больше свободного пространства, на котором Винисиуса Жуниора, когда он в форме, остановить невозможно. Сначала бразилец совершил сумасшедший слаломный проход (его предваряла широкая стенка Ферланом Менди, отдавшим классную ответную передачу вразрез), завершившийся обидным промахом. Это был бы гол года.
Benz warned us 😂 pic.twitter.com/kps2HAfHUX— Adam (@adamstam_____) March 16, 2021
Реакция похожего на православного батюшку Серхио Рамоса бесподобна.
#ucl #RealMadridAtalanta— Yeshwajoe (@Yeshwajoe) March 16, 2021
Ramos' reaction after Vinicius missed a goal opportunity 😭😭😭😭pic.twitter.com/1L9a8INYcQ
Но вскоре они вдвоем окончательно сняли все вопросы. Бразилец совершил перехват на чужой половине поля, рванул к воротам и на самом входе в штрафную получил по ногам. Спортьелло угадал направление удара Рамоса с 11 метров, но отбить мяч ему не удалось.
I had absolutely no doubt that Ramos was doing to score it pic.twitter.com/GNI2AlpBdF— 🥷 (@Sami_is_Vibin) March 16, 2021
Исход стал окончательно ясен, и команды расслабились, подарив веселую концовку. Тибо Куртуа спас после выхода один на один Сапаты, но не смог дотянуться до мяча после прицельного удара со штрафного Муриэля.
Muriel with a beautiful freekick. pic.twitter.com/WAUmIv48j4— DeShaun (@DamnStraightFam) March 16, 2021
Однако радовались итальянцы недолго. Всего через минуту только что вышедший на замену Марко Асенсио вторым касанием вернул статус-кво. Диву даешься, как «Реал», даже пребывая в тяжелом состоянии, умеет собираться на конкретные матчи и продолжать поход за трофеями.
Video gol goal Marco Asensio 3-1 Real Madrid pic.twitter.com/7lNYY8llrx— Fútbol en 5 Minutos - YouTube (@Futbolen5) March 16, 2021
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«Реал» - «Аталанта» - 3:1 (1:0)
Голы: Бензема, 34 – 1:0. Рамос, 60 – с пенальти – 2:0. Муриэль, 83 – 2:1. Асенсио, 84 – 3:1.
«Реал»: Куртуа, Варан, Рамос (Милитао, 64), Начо, Васкес, Вальверде (Асенсио, 82), Модрич, Кроос, Менди, Винисиус (Родриго, 69), Бензема.
«Аталанта»: Спортьелло, Толой (Паломино, 61), Ромеро, Джимсити, Мехле, Пессина (Кальдара, 84), де Рон, Гозенс (Иличич, 57), Малиновский, Пашалич (Сапата, 46), Муриэль (Миранчук, 84).
Предупреждения: Вальверде, 39. Толой, 58. Начо, 73. Кроос, 77.
Судья: Маккели (Нидерланды).
Первый матч – 1:0