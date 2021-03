Королевский подарок. «Реал» обыграл «Аталанту» и прошел в четвертьфинал ЛЧ (видео)

Раннее удаление Ремо Фройлера в первом матче стало подарком для команды Зинедина Зидана, которым она воспользовалась по минимуму и с большим трудом. Кто мог ждать, что такой классный дальний удар в самой концовке удастся Ферлану Менди?

Так что к ответной встрече, несмотря на статус фаворита, в Мадриде подходили с опаской. И не зря. «Реал» нынче не особо в форме, а отсутствие травмированных Эдена Азара и Даниэля Карвахаля и в особенности дисквалифицированного Каземиро только усугубляли ситуацию. Чтобы снизить риск до минимума, Зидан воспользовался непривычной расстановкой 3-5-2.

Несмотря на домашнее поражение, перед бергамасками стояла не такая уж недостижимая задача. Чтобы сделать первый шаг на пути к ее решению, достаточно было забыть быстрый первый мяч. К этому гости с первых минут и приступили – забрали у «Реала» в Мадриде мяч (ненадолго, правда) и создали первый голевой момент, но Робин Гозенс не смог как следует попасть по мячу в нескольких метрах от ворот.

Испанцы понимали, что одно неудачное действие, и придется туго, поэтому действовали предельно осторожно. Даже завладев мячом, игроки старались не рисковать, поэтому почти не переходили на финальную треть поля. Понятно, что без Каземиро Тони Кроосу и Луке Модричу приходится играть заметно глубже, но это не объясняет нервозности при передачах и приеме мяча. Не теряли хладнокровия только Кроос, привычно управлявший игрой в середине поля, и великолепный в нынешнем сезоне Карим Бензема.

Создавать остроту за счет индивидуальных действий пытался только Винисиус Жуниор (у Лукаса Васкеса на противоположном краю просто нет для этого необходимых качеств), но ему по-прежнему не хватает конкретики в завершении. Разыграв великолепную стеночку с Каримом Бензема и получив очень удобный ответный пас, бразилец не сумел обработать мяч и пробил в подоспевшего защитника.

К счастью для хозяев, вновь им с неба в руки упал подарок. На сей раз его автором стал вратарь Марко Спортьелло, не сумевший перебить Модрича. Хорват ворвался в штрафную и в последний момент покатил мяч поперек Бензема. Нападающий беспрепятственно поразил пустой угол ворот.

Amazing assist from Modric. And goal from Benzema⚽️ Real Madrid 1-0 Atalanta pic.twitter.com/bQoVqiHzHl

Джанпьеро Гасперини надо было искать способы усиления игры, и в перерыве он перешел на игру в два форварда. Итальянский специалист использует впереди треугольник острием вверх (2-1) или вниз (1-2). В первом тайме на острие действовал один Луис Муриэль, а под ним располагалась Марио Пашалич и Руслан Малиновский (Алексей Миранчук все еще проигрывает конкуренцию партнерам), а во втором вместо хорвата появился второй колумбийский форвард Дуван Сапата.

Но стало даже хуже. «Аталанта» практикует персональный прессинг, в котором после внесенных изменений стали возникать дыры. Испанцы стали перспективнее выходить из обороны и лучше контролировать мяч на чужой половине поля. Появилось больше свободного пространства, на котором Винисиуса Жуниора, когда он в форме, остановить невозможно. Сначала бразилец совершил сумасшедший слаломный проход (его предваряла широкая стенка Ферланом Менди, отдавшим классную ответную передачу вразрез), завершившийся обидным промахом. Это был бы гол года.

Реакция похожего на православного батюшку Серхио Рамоса бесподобна.

Но вскоре они вдвоем окончательно сняли все вопросы. Бразилец совершил перехват на чужой половине поля, рванул к воротам и на самом входе в штрафную получил по ногам. Спортьелло угадал направление удара Рамоса с 11 метров, но отбить мяч ему не удалось.

I had absolutely no doubt that Ramos was doing to score it pic.twitter.com/GNI2AlpBdF