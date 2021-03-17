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Россия - Премьер-Лига 20:00 ЦСКА 0 Зенит 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.40
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Сергей Герасимец: Уверен, «Зенит» наберет очки в матче с ЦСКА
17 марта 17:18
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Зенит»

Сергей Герасимец: Уверен, «Зенит» наберет очки в матче с ЦСКА

Ветеран «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча 23-го тура с ЦСКА.

- Что думаете о главном матче тура?
- Только в прошлом туре у «Зенита» была первая победа, пусть и крупная. Но она получилось недостаточно уверенной по игре. Хотя в целом «Зенит» прогрессирует и со страта сезона прибавляет и по сыгранности, и по состоянию. Есть мотивация, потому что некуда деваться. Думаю, что питерцы предстанут в игре с армейцами командой, которую мы привыкли видеть: сбалансированной, мощной, которая безоговорочно должна выигрывать чемпионство. Жду от «Зенита» победы в этом матче. Для ЦСКА данная встреча даже не борьба за первое место, а скорее всего, армейцы бьются за второе место, поэтому москвичам тоже нельзя проигрывать. Иначе возрастет конкуренция со стороны «Спартака», «Рубина», «Динамо», «Сочи» и «Локомотива».

- То есть, у вас нет ощущения, что соперники уже настигают «Зенит»?
- Команда забуксовала, но есть 4 очка преимущества над «Спартаком». Предстоит стыковой матч за шесть очков с ЦСКА. Зная философию «Зенита», он не будет играть на ничью. Но как сложится встреча, мы увидим. Для питерцев этот матч не решающий. А вот для ЦСКА ничья больше минус, чем плюс. Поэтому они тоже будут играть на победу.

- Если защитник ЦСКА Марио Фернандес не сыграет из-за травмы, не станет ли это роковой потерей для ЦСКА?
- Согласен в том, что это будет большая потеря. Это ключевой футболист, лидер по духу. Потеря такого игрока всегда значима. Но она не должна стать роковой. Гончаренко найдет, кем его заменить. Но мне хотелось бы, чтобы команды сыграли в оптимальных составах.

- «Рубин» и «Ростов» в матчах с «Зенитом» терпели и забивали в концовке. Такой сценарий может повториться с армейцами?
- Игры по-разному складываются, но я не согласен с тем, что «Зенит» просел функционально. Это было стечение обстоятельств. Скорее «Зенит» должен был забивать сам в Казани. Но были индивидуальные ошибки защитников. То же самое и с «Ростовом». Поэтому Семаку есть, над чем подумать. Но я не сомневаюсь, что «Зенит» будет доминировать и победит.

- Из команд первой восьмерки ЦСКА после перерыва хуже всех реализует голевые моменты.
- Да, есть проблемы в атаке, и это не новость. Они преследуют ЦСКА на протяжении последних сезонов. Это связано с тем, что в нападении нет футболистов такого уровня, как Дзюба Азмун, Вагнер Лав или Думбия. Есть молодые Чалов, Кучаев. Сейчас пришел Рондон, и многие спрашивают о том, соответствует ли он амбициям борьбы за Лигу чемпионов. Эта игра и может дать ответ. Но я больше пессимист в этом плане. Те матчи, которые Рондон сыграл, показали, что он пока не оправдывает ожидания. Поэтому и моменты не реализуются. Сейчас в ЦСКА только Влашич играет на своем уровне, остальные нестабильны.

- А в чем вообще видите проблемы «Зенита» в весенней части сезона?
- Команда плохо подготовилась к возобновлению сезона. На сборах не удалось поработать оптимальным составом. Выбывали Дзюба, Малком, Азмун, Лунев, Барриос. Не удалось пройти полноценные сборы, вот и старт получился такой невразумительный. Команда только по ходу чемпионата начинает сыгрываться и набирать кондиции. Поэтому и теряет очки. А соперники их набирают. Тут вопросы к тренерам «Зенита». Но питерцы выходят из стартового кризиса, и набирают кондиции.

- Для тренеров многое значит этот матч, ведь муссируются слухи об отставках обоих?
- Такова футбольная жизнь. Стоит проиграть, все тебя отправляют в отставку. При поражении ЦСКА слухи об ставке Гончаренко усилятся, потому что можно не занять не только второе место, но и вообще не попасть в еврокубки. А если оступится «Зенит», то ничего не произойдет. Команда останется на первом месте, и все решится после чемпионата.

- Какой исход наиболее вероятнее?
- Победа «Зенита» или не выигрыш ЦСКА. Уверен, что питерцы наберут очки.

источник: «Советский спорт»
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