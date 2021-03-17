Сергей Герасимец: Уверен, «Зенит» наберет очки в матче с ЦСКА

- Что думаете о главном матче тура?

- Только в прошлом туре у «Зенита» была первая победа, пусть и крупная. Но она получилось недостаточно уверенной по игре. Хотя в целом «Зенит» прогрессирует и со страта сезона прибавляет и по сыгранности, и по состоянию. Есть мотивация, потому что некуда деваться. Думаю, что питерцы предстанут в игре с армейцами командой, которую мы привыкли видеть: сбалансированной, мощной, которая безоговорочно должна выигрывать чемпионство. Жду от «Зенита» победы в этом матче. Для ЦСКА данная встреча даже не борьба за первое место, а скорее всего, армейцы бьются за второе место, поэтому москвичам тоже нельзя проигрывать. Иначе возрастет конкуренция со стороны «Спартака», «Рубина», «Динамо», «Сочи» и «Локомотива».

- То есть, у вас нет ощущения, что соперники уже настигают «Зенит»?

- Команда забуксовала, но есть 4 очка преимущества над «Спартаком». Предстоит стыковой матч за шесть очков с ЦСКА. Зная философию «Зенита», он не будет играть на ничью. Но как сложится встреча, мы увидим. Для питерцев этот матч не решающий. А вот для ЦСКА ничья больше минус, чем плюс. Поэтому они тоже будут играть на победу.

- Если защитник ЦСКА Марио Фернандес не сыграет из-за травмы, не станет ли это роковой потерей для ЦСКА?

- Согласен в том, что это будет большая потеря. Это ключевой футболист, лидер по духу. Потеря такого игрока всегда значима. Но она не должна стать роковой. Гончаренко найдет, кем его заменить. Но мне хотелось бы, чтобы команды сыграли в оптимальных составах.

- «Рубин» и «Ростов» в матчах с «Зенитом» терпели и забивали в концовке. Такой сценарий может повториться с армейцами?

- Игры по-разному складываются, но я не согласен с тем, что «Зенит» просел функционально. Это было стечение обстоятельств. Скорее «Зенит» должен был забивать сам в Казани. Но были индивидуальные ошибки защитников. То же самое и с «Ростовом». Поэтому Семаку есть, над чем подумать. Но я не сомневаюсь, что «Зенит» будет доминировать и победит.

- Из команд первой восьмерки ЦСКА после перерыва хуже всех реализует голевые моменты.

- Да, есть проблемы в атаке, и это не новость. Они преследуют ЦСКА на протяжении последних сезонов. Это связано с тем, что в нападении нет футболистов такого уровня, как Дзюба Азмун, Вагнер Лав или Думбия. Есть молодые Чалов, Кучаев. Сейчас пришел Рондон, и многие спрашивают о том, соответствует ли он амбициям борьбы за Лигу чемпионов. Эта игра и может дать ответ. Но я больше пессимист в этом плане. Те матчи, которые Рондон сыграл, показали, что он пока не оправдывает ожидания. Поэтому и моменты не реализуются. Сейчас в ЦСКА только Влашич играет на своем уровне, остальные нестабильны.