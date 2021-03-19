Ильзат Ахметов: Знаю, что было в Мариборе в 2009 году, и надеюсь, что этого не повторится

- Вчера все обсуждали ваше столкновение с Кузяевым в матче чемпионата России. Когда вы увидели это на повторе, о чем подумали? – вопрос Ахметову.

- Я не был рад этому эпизоду. Понимал, что была опасная игра. На картинке все выглядело страшновато, но я поговорил с Далером, он сказал, что даже не почувствовал. Потом он встал и начал бегать еще интенсивнее. Слава богу, что обошлось без травмы. Я принес ему свои извинения и сожалею об этом моменте.

- Как технически получился такой фол?

- Изначально я сыграл в мяч, а потом уже по инерции нога пошла в ногу.

- Там же было два эпизода. За минуту до этого вы тоже кого-то из соперников атаковали.

- Я наступил на ногу. Там особой грубости не было.

- Судя по тому, что мы видели на тренировке, вы с Далером работаете близко друг к другу. Он вас не опасается?

- Да нет (смеется). Все на поле, когда мы в клубах. А сейчас мы в сборной. Мы одна команда.

- Вам быстро удалось переключиться с клубных дел на сборную? Все-таки вы здесь, и другие армейцы, по сути, единственные, кто не смог почувствовать вкус победы в прошлом туре.

- Конечно, психологически не просто, но надо уметь быстро переключаться. Сегодня ты проигрываешь, завтра выигрываешь. Надо работать, и постараться победить в следующих матчах.