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Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Ризеспор 0 П1 1.33 Х 5.80 П2 8.90
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Химки 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 5.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 1.78 Х 4.20 П2 4.00
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.88 Х 3.90 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Падерборн 07 0 Карлсруэ 0 П1 2.20 Х 3.50 П2 3.30
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Италия - Серия А 22:30 Фортитудо 0 Реджана 0
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Англия - Премьер-лига 23:00 Фулхэм 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.43 Х 3.40 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:30 Жил Висенте 0 Насьонал 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
Ильзат Ахметов: Знаю, что было в Мариборе в 2009 году, и надеюсь, что этого не повторится
19 марта 15:54
автор: Юлия Григорьевская

Ильзат Ахметов: Знаю, что было в Мариборе в 2009 году, и надеюсь, что этого не повторится

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов приступил к подготовке к матчам отбора ЧМ-2022.

- Вчера все обсуждали ваше столкновение с Кузяевым в матче чемпионата России. Когда вы увидели это на повторе, о чем подумали? – вопрос Ахметову.
- Я не был рад этому эпизоду. Понимал, что была опасная игра. На картинке все выглядело страшновато, но я поговорил с Далером, он сказал, что даже не почувствовал. Потом он встал и начал бегать еще интенсивнее. Слава богу, что обошлось без травмы. Я принес ему свои извинения и сожалею об этом моменте.

- Как технически получился такой фол?
- Изначально я сыграл в мяч, а потом уже по инерции нога пошла в ногу.

- Там же было два эпизода. За минуту до этого вы тоже кого-то из соперников атаковали.
- Я наступил на ногу. Там особой грубости не было.

- Судя по тому, что мы видели на тренировке, вы с Далером работаете близко друг к другу. Он вас не опасается?
- Да нет (смеется). Все на поле, когда мы в клубах. А сейчас мы в сборной. Мы одна команда.

- Вам быстро удалось переключиться с клубных дел на сборную? Все-таки вы здесь, и другие армейцы, по сути, единственные, кто не смог почувствовать вкус победы в прошлом туре.
- Конечно, психологически не просто, но надо уметь быстро переключаться. Сегодня ты проигрываешь, завтра выигрываешь. Надо работать, и постараться победить в следующих матчах.

- По игре с «Зенитом» было видно, что имелись большие проблемы в вашей зоне. Вы с Обляковым оставались там вдвоем против четверых соперников. В чем была проблема?
- Разбора игры после «Зенита» у нас не было. Эти моменты еще не разбирали. Но могу сказать, что у «Зенита» была такая схема, что они играли ромбом, в четыре полузащитника. У нас была другая схема. Мы должны были по-другому их сдерживать.

- С Гранеро пообщались? Наверняка, есть теплые воспоминания.
- Да, конечно. Я очень рад его видеть. Мы всегда общаемся. До этого мы были на связи.

- По какому его упражнению особенно соскучились?
- По всем.

- Вас не нервируют разговоры, которые постоянно идут после поражения от «Зенита» о возможном уходе Гончаренко и как вы сами лично относитесь к главному тренеру? Хотите ли за него биться?
- Конечно. Такие разговоры не могут нравиться. Стараемся на них не отвлекаться, но за тренера готовы биться. Надеемся, что все выправится. Только уважение и благодарность ему.

- Мальта, Словения, Словакия. От кого ожидаете большей опасности?
- У нас задача – выходить на каждый матч и побеждать. Так что к каждой игре надо отнестись ответственно.

- Знаете, что было в Мариборе в 2009 году?
- Слышал. Надеюсь, этого не повториться.

источник: «Советский спорт»
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