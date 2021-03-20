Андрей Червиченко: В «Краснодаре» вместо спокойного Мусаева энергичный Гончаренко? Вполне возможно

– После матча с «Зенитом» Виктор Гончаренко был уверен в себе и в своем будущем, или делал вид, что уверен: мол, работаем дальше, все нормально, но уже тем же вечером появилась информация, что руководство ЦСКА приняло решение об отставке тренера. Помнится, летом после поражения от «Зенита» он уехал в Минск. Сейчас поговаривают, что Гончаренко пропал – не отвечает на звонки.

– Он парень дерганый, эмоциональный. Тот летний демарш с отъездом тому подтверждение.

– По информации из некоторых источников, в декабре Гончаренко был на грани отставки, и вроде бы тогда Евгений Гинер вступился за него. Но сейчас уже понятно, что решение принято.

– Логично – нужно что-то менять. Если тренер не дает результат, его нужно убирать. Смена тренера часто помогает встряхнуть команду, тогда может результат и придет.

– Некоторые специалисты высказывают мнение, что ЦСКА команда не уровня Гончаренко.

– Не знаю, почему у Гончаренко не получается в ЦСКА, тренер-то он неплохой. Яркие матчи чередуются с совершенно провальными. Как, например, последний матч в Туле против «Арсенала». Когда игроки задвигались только после того, как счет уже был 0:2.

Но я уже высказывал свое мнение по этому поводу: нельзя исключать того, что футболисты просто «плавили» Гончаренко. Такое часто бывает в футболе.

– Ассистент Гончаренко Сергей Овчинников, с которым в декабре ЦСКА не продлил контракт, в интервью сказал, что рано или поздно их пути разошлись бы. Нельзя так жестко разговаривать с футболистами в наше время, не те времена, не те у них контракты. Надо находить подход к каждому.

– Я не читал это интервью, но если все обстоит так, вряд ли команда пойдет тебе навстречу.