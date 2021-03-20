Илья Самошников: Дедовщины в сборной нет

- Илья, как осваиваетесь в команде, и каковы ваши ощущения, когда приехали в главную сборную? Было ли волнение?
- Волнение, конечно, было по приезду. Но сегодня все так быстро произошло - приехали буквально за тридцать минут до тренировки. С ребятами быстро познакомились. Все отлично.
- Артем Дзюба как вас встретил? Были какие-то шутки?
- Пока не было.
- Как вас провожал Леонид Слуцкий? Понятно, что после поражения у него не было особых эмоций, но, может, он нашел что-то остроумное?
- Вообще никаких эмоций не было, просто пожелал удачи ребятам перед сборной.
- Вам комфортнее от того, что вместе с вами приехал еще Дюпин, ваш одноклубник и тоже дебютант?
- Да, комфортнее. Мы вместе попали в сборную, и мне кажется, что так будет легче найти общий язык с ребятами.
- Вам уже стали ясны какие-то специфические требования Станислава Черчесова и его штаба на тренировке?
- Более-менее да.
- От клубных требования они как-то отличаются?
- Да. Чуть-чуть другое передвижение, например.
- Кто-то из крайних защитников сборной, в частности Юрий Жирков, давал вам советы? Или, может, вы сами наблюдаете за его действиями на поле?
- Советов не было. А по действиям буду смотреть. У нас была только первая тренировка.
- Есть в сборной дедовщина?
- Нет.
- В спортзале было довольно громко. Что там за тренировка прошла?
- Просто ребята делали упражнения. Кто-то общался, шутил.
- Была ли в вашем личном календарике отметка «попасть в сборную»? Буквально несколько лет назад вы играли на любительском уровне, а тут уже национальная команда и отборочные матчи чемпионата мира.
- Желание, конечно, было. Это была моя цель. Но я не собираюсь на этом останавливаться. Буду двигаться дальше.
- Сейчас в Сочи промозглая, дождливая погода. Нет желания скорее вылететь в Мальту и оказаться в атмосфере большого футбола? Тем более, там практически летняя погода.
- Пока не могу сказать, что прямо хочется туда поскорее отправиться. Хочется привыкнуть к ребятам, пообщаться, и потом уже можно будет лететь.
- Со многими ребятами были знакомы раньше?
- Лично - нет.