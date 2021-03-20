Илья Самошников: Дедовщины в сборной нет

- Илья, как осваиваетесь в команде, и каковы ваши ощущения, когда приехали в главную сборную? Было ли волнение?

- Волнение, конечно, было по приезду. Но сегодня все так быстро произошло - приехали буквально за тридцать минут до тренировки. С ребятами быстро познакомились. Все отлично.

- Артем Дзюба как вас встретил? Были какие-то шутки?

- Пока не было.

- Как вас провожал Леонид Слуцкий? Понятно, что после поражения у него не было особых эмоций, но, может, он нашел что-то остроумное?

- Вообще никаких эмоций не было, просто пожелал удачи ребятам перед сборной.

- Вам комфортнее от того, что вместе с вами приехал еще Дюпин, ваш одноклубник и тоже дебютант?

- Да, комфортнее. Мы вместе попали в сборную, и мне кажется, что так будет легче найти общий язык с ребятами.

- Вам уже стали ясны какие-то специфические требования Станислава Черчесова и его штаба на тренировке?

- Более-менее да.