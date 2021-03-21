«Смотрел на мышцы Роберто Карлоса и хотел такие же». Новичок сборной России Дюпин – о кумирах детств

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КХЛ - плей-офф 3-й период Салават Юлаев 1 Ак Барс 2 П1 2.50 Х 3.70 П2 2.60
Италия - Серия А 2-й тайм, 90+3' Верона 0 Аталанта 2
Франция - Лига 1 2-й тайм, 67' Страсбург 1 Ланс 2 П1 16.0 Х 5.00 П2 1.27
Турция - Суперлига перерыв Газиантеп 47 Петким Спор 34
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Вюрцбургер Кик 1 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Гройтер Фюрт 1 Нюрнберг 0
Германия - Бундеслига перерыв Хоффенхайм 1 Майнц 2 П1 6.60 Х 4.10 П2 1.50
Турция - Суперлига 1-й тайм, 22' Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Испания - Примера 1-й тайм, 23' Хетафе 0 Эльче 1 П1 4.70 Х 3.10 П2 1.95
Кубок Англии 16:30 Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.27 Х 5.80 П2 13.0
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Лацио 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.90 Х 2.80 П2 2.90
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
КХЛ - плей-офф 17:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.40
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Франция - Лига 1 17:00 Нант 0 Лорьян 0 П1 2.32 Х 3.20 П2 3.40
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.14 Х 8.70 П2 23.0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 Байер 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Турция - Суперлига 17:30 Каршияка 0 Анадолу Эфес 0
Португалия - Примейра 18:00 Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.06 Х 3.10 П2 4.30
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Испания - Примера 18:15 Вильярреал 0 Кадис 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.70
Испания - Примера 18:15 Валенсия 0 Гранада 0 П1 2.02 Х 3.50 П2 3.90
Турция - Суперлига 19:00 Бешикташ 0 Фенербахче 0 П1 2.18 Х 3.60 П2 3.30
«Смотрел на мышцы Роберто Карлоса и хотел такие же». Новичок сборной России Дюпин – о кумирах детств
21 марта 15:22
автор: Юлия Григорьевская

«Смотрел на мышцы Роберто Карлоса и хотел такие же». Новичок сборной России Дюпин – о кумирах детств

Вратарь сборной России Юрий Дюпин рассказал о своих эмоциях от вызова в национальную команду на отборочные игры чемпионата мира-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.

– В нынешний созыв в сборную России приехало много молодых ребят, например, Мухин. Вы уже опытный футболист, вам 33 года, и тоже получили приглашение впервые. Есть разница в ощущениях?

– С Мухиным не общался по поводу эмоций. С Самошниковым общаюсь поближе. Но ощущения, думаю, примерно одинаковые. Хотя мне полегче, потому что я старше.

– Не были удивлены вызову, учитывая, что вы все-таки не самый юный игрок? Верили, что все так сложится в вашей карьере?

– Конечно, у меня сильные эмоции. Сборная – это мечта детства. Я говорил об этом много раз. Сейчас мне нужно немного успокоиться, почувствовать себя как дома, работать продуктивно и приносить пользу.

– Один из возрастных футболистов, когда получил вызов в сборную, как-то сказал, что приедет в национальную команду, получит форму, и оставит что-нибудь на память. У вас более амбициозные цели в сборной?

– Да, я слышал эту байку, чтобы хотя бы фото на память осталась. Для меня основная задача – почерпнуть побольше подсказок от Антона Шунина, от Гинтараса Стауче, получить опыт, стать еще сильнее и как можно чаще вызываться в сборную в дальнейшем.

– Все обсуждают вчерашний матч «Севилья» – «Вальядолид», где вратарь «Севильи» Буну забил на последней минуте и спас свою команду от поражения. Видели этот эпизод и были ли у вас мечты, чтобы забить сопернику на последней минуте?

– Вчера у меня был тяжелый день. Я не спал после матча, решал много организационных моментов, даже новости не открывал. Позже обязательно посмотрю этот эпизод. Кстати, у меня в карьере был момент, когда я на 94-й минуте почти забил. Мы играли с «Тосно» и уступали 0:1. Была подача углового, и я пробил головой по воротам. Мяч прошел в паре сантиметрах от штанги. Вратарь бы его не вытащил, он уже был отыгран. Конечно, приятное ощущение, когда ты на последних минутах спасаешь команду от поражения.

– Совсем недавно вы отбили пенальти, который исполнял Артем Дзюба, и тоже на последней минуте матча. Подшучивали как-то над ним?

– Немного подкалывал, да. Вчера на тренировке он снова мне бил. На этот раз взял реванш и исполнил удар точно.

– После вашего вызова в национальную команду паблик ВГИК начал продвигать историю по поводу того, что вы в молодости пили пиво и вообще бухали. Что могли бы сказать на это?

– Корреспонденту только что-то скажи и через три человека все настолько переврут. Это интервью было давно. Я тогда сказал, что в 14 лет попробовал алкоголь. А они уже говорят, что я бухал. Меньше нужно верить, особенно таким пабликам. Есть интервью и его можно прочитать. В нем нет такого, что я люто бухал в 14 – 15 лет.

– Есть какой-то вратарь, на которого вы ровнялись?

– В детстве у меня было много кумиров. Эдвин ван дер Сар нравился. Тогда не было много трансляций и только в журналах можно было что-то прочитать. А когда стал взрослее, появились трансляции. Оливер Кан импонировал своим настроем на матчи. Но я больше на полевых игроков равнялся. Среди них было больше кумиров. Вся комната была плакатами увешана. Нравился Роберто Карлос. Смотрел на его мышцы и думал, мне бы такие, и я бы лупил по мячу. Он со штрафного с сорока метров обводящим ударом забивал.

– У Стауче увидели какие-то новые интересные упражнения?

– Тренировочный процесс всегда отличается. Тут все грамотно и четко.

– Слуцкий вас как-то напутствовал после вызова в сборную?

– Он сказал мне, что главное – обойтись без травм и закрепиться в команде.

– Слуцкий сам был главным тренером сборной России. Может, он подсказывал, как себя вести, другие моменты?

– Нет. Ничего такого он не говорил.

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