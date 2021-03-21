«Смотрел на мышцы Роберто Карлоса и хотел такие же». Новичок сборной России Дюпин – о кумирах детств

– Один из возрастных футболистов, когда получил вызов в сборную, как-то сказал, что приедет в национальную команду, получит форму, и оставит что-нибудь на память. У вас более амбициозные цели в сборной?

– Конечно, у меня сильные эмоции. Сборная – это мечта детства. Я говорил об этом много раз. Сейчас мне нужно немного успокоиться, почувствовать себя как дома, работать продуктивно и приносить пользу.

– Не были удивлены вызову, учитывая, что вы все-таки не самый юный игрок? Верили, что все так сложится в вашей карьере?

– С Мухиным не общался по поводу эмоций. С Самошниковым общаюсь поближе. Но ощущения, думаю, примерно одинаковые. Хотя мне полегче, потому что я старше.

– В нынешний созыв в сборную России приехало много молодых ребят, например, Мухин. Вы уже опытный футболист, вам 33 года, и тоже получили приглашение впервые. Есть разница в ощущениях?

– Да, я слышал эту байку, чтобы хотя бы фото на память осталась. Для меня основная задача – почерпнуть побольше подсказок от Антона Шунина, от Гинтараса Стауче, получить опыт, стать еще сильнее и как можно чаще вызываться в сборную в дальнейшем.

– Все обсуждают вчерашний матч «Севилья» – «Вальядолид», где вратарь «Севильи» Буну забил на последней минуте и спас свою команду от поражения. Видели этот эпизод и были ли у вас мечты, чтобы забить сопернику на последней минуте?

– Вчера у меня был тяжелый день. Я не спал после матча, решал много организационных моментов, даже новости не открывал. Позже обязательно посмотрю этот эпизод. Кстати, у меня в карьере был момент, когда я на 94-й минуте почти забил. Мы играли с «Тосно» и уступали 0:1. Была подача углового, и я пробил головой по воротам. Мяч прошел в паре сантиметрах от штанги. Вратарь бы его не вытащил, он уже был отыгран. Конечно, приятное ощущение, когда ты на последних минутах спасаешь команду от поражения.

– Совсем недавно вы отбили пенальти, который исполнял Артем Дзюба, и тоже на последней минуте матча. Подшучивали как-то над ним?

– Немного подкалывал, да. Вчера на тренировке он снова мне бил. На этот раз взял реванш и исполнил удар точно.

– После вашего вызова в национальную команду паблик ВГИК начал продвигать историю по поводу того, что вы в молодости пили пиво и вообще бухали. Что могли бы сказать на это?

– Корреспонденту только что-то скажи и через три человека все настолько переврут. Это интервью было давно. Я тогда сказал, что в 14 лет попробовал алкоголь. А они уже говорят, что я бухал. Меньше нужно верить, особенно таким пабликам. Есть интервью и его можно прочитать. В нем нет такого, что я люто бухал в 14 – 15 лет.

– Есть какой-то вратарь, на которого вы ровнялись?

– В детстве у меня было много кумиров. Эдвин ван дер Сар нравился. Тогда не было много трансляций и только в журналах можно было что-то прочитать. А когда стал взрослее, появились трансляции. Оливер Кан импонировал своим настроем на матчи. Но я больше на полевых игроков равнялся. Среди них было больше кумиров. Вся комната была плакатами увешана. Нравился Роберто Карлос. Смотрел на его мышцы и думал, мне бы такие, и я бы лупил по мячу. Он со штрафного с сорока метров обводящим ударом забивал.

– У Стауче увидели какие-то новые интересные упражнения?

– Тренировочный процесс всегда отличается. Тут все грамотно и четко.

– Слуцкий вас как-то напутствовал после вызова в сборную?

– Он сказал мне, что главное – обойтись без травм и закрепиться в команде.

– Слуцкий сам был главным тренером сборной России. Может, он подсказывал, как себя вести, другие моменты?

– Нет. Ничего такого он не говорил.