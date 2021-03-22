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Рифат Жемалетдинов: Много разговаривал с Николичем, он помог мне психологически
22 марта 14:01
автор: Юлия Григорьевская

Рифат Жемалетдинов: Много разговаривал с Николичем, он помог мне психологически

Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал о своей готовности к первому отборочному матчу чемпионата мира с Мальтой.

- Какое у вас функциональное состояние на данный момент? Как прошел этот отрезок сбора и есть ли у вас уже сейчас психологический настрой на то, что остался один шаг до отбора на чемпионат мира?
- Состояние отличное. Все сборы прошли, и я нахожусь в оптимальных кондициях. Будем работать на всю катушку. Уже приближается первый матч и все мысли сейчас только о нем.

- В весенней части чемпионата у вас произошло преображение. Вы чувствуете другую степень уверенности в себе, чем в предыдущий вызов в сборную?
- Постепенно привыкаю к этой позиции, она мне очень нравится. Уже по-другому себя чувствую. Когда помогаешь команде, где-то светишься, то чувствуешь себя уверенно и приезжаешь с другими настроением.

- Вы были удивлены, когда Николич решил попробовать вас на другой позиции и как быстро адаптировались к ней?
- Поначалу было тяжело, но с каждой тренировкой он мне помогал, подсказывал, где открываться, куда двигаться. Все это откладывалось в голове, и я постепенно воплощал это в своей игре.

- Как за два месяца сборов можно превратиться в совершенно другую команду, по сравнению с той, что была в ноябре – декабре?
- Наверное, на сборах хорошо поработали.

- Чем для вас крут тренер Николич? Что он вам дал такого, чего у вас не было раньше?
- Сложный вопрос. Тут все вместе. Тактику могу отметить. Я с ним много разговаривал лично, и он мне помог психологически. Все вкупе получается.

- С тренерским штабом сборной России у вас был разговор о том, на какой позиции вас видят и будет ли она изменена по сравнению с той, на которой вы играете в «Локомотиве»?
- Могу сыграть на любой позиции: на фланге, в центре. Такого разговора не было, но по тренировкам многое видно. Пока тренируюсь под нападающими.

- Опекаете ли Мухина, вы ведь сами в сборной не так часто играли, а он вообще первый раз вызван?
- Если у него возникают вопросы, конечно, помогаю. Он еще молодой, поэтому любая поддержка важна.

- Вы недавно попали в команду недели FIFA-21. Что это значит для вас? Вы играете в FIFA и играете ли сами за себя?
- Да, играю. Очень удивился, когда попал в команду недели. Я давно мечтал об этом и когда увидел карточку, то удивился. Сам за себя я играю – сразу же купил свою карточку в состав. Но поиграть мне еще не удалось, потому что уехал в сборную. После сборной это наверстаю.

- На что Станислав Черчесов и его помощники делали акцент в подготовке к сборной Мальты? Какая фишка у этой команды?
- Не будут говорить об этом, пусть останется в секрете. В игре вы все увидите.

источник: «Советский спорт»
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