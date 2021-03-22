Рифат Жемалетдинов: Много разговаривал с Николичем, он помог мне психологически

- Какое у вас функциональное состояние на данный момент? Как прошел этот отрезок сбора и есть ли у вас уже сейчас психологический настрой на то, что остался один шаг до отбора на чемпионат мира?

- Состояние отличное. Все сборы прошли, и я нахожусь в оптимальных кондициях. Будем работать на всю катушку. Уже приближается первый матч и все мысли сейчас только о нем.

- В весенней части чемпионата у вас произошло преображение. Вы чувствуете другую степень уверенности в себе, чем в предыдущий вызов в сборную?

- Постепенно привыкаю к этой позиции, она мне очень нравится. Уже по-другому себя чувствую. Когда помогаешь команде, где-то светишься, то чувствуешь себя уверенно и приезжаешь с другими настроением.

- Вы были удивлены, когда Николич решил попробовать вас на другой позиции и как быстро адаптировались к ней?

- Поначалу было тяжело, но с каждой тренировкой он мне помогал, подсказывал, где открываться, куда двигаться. Все это откладывалось в голове, и я постепенно воплощал это в своей игре.

- Как за два месяца сборов можно превратиться в совершенно другую команду, по сравнению с той, что была в ноябре – декабре?

- Наверное, на сборах хорошо поработали.

- Чем для вас крут тренер Николич? Что он вам дал такого, чего у вас не было раньше?

- Сложный вопрос. Тут все вместе. Тактику могу отметить. Я с ним много разговаривал лично, и он мне помог психологически. Все вкупе получается.