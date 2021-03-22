Вячеслав Караваев: Никакой недооценки Мальты у нас не будет, это сто процентов

- Расскажите, как команда подготовилась к первому матчу с Мальтой? Какое у вас функциональное состояние?
- Все здорово, подготовились мы просто великолепно. Поля и инфраструктура в Сочи были на отличном уровне. Все ребята находятся в хорошем настроении и отлично подготовлены к первой игре.
- На теоретическом занятии вам рассказывали про сборную Мальты?
- Естественно, рассказывали, мы ведь готовимся к этому сопернику. Нам предстоит провести серьезный матч.
- Что рассказывали о сопернике, поделитесь?
- Это, скажем так, внутрикомандное дело.
- Какое лично ваше представление о сборной Мальты? Какие у этой команды слабые и сильные стороны?
- Естественно, тренеры нам подскажут, как правильно сыграть. Проблем с этим не должно возникнуть, поэтому будем готовиться.
- Вы сейчас на какой позиции готовились играть: справа или слева?
- Мне без разницы. Куда тренер поставит, там и буду играть. И слева, и справа могу отработать, тут никаких проблем нет.