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Вячеслав Караваев: Никакой недооценки Мальты у нас не будет, это сто процентов
22 марта 14:30
автор: Юлия Григорьевская

Вячеслав Караваев: Никакой недооценки Мальты у нас не будет, это сто процентов

Защитник сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке к первому матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Мальтой, а также о том, на какой позиции готовится играть в национальной команде.

- Расскажите, как команда подготовилась к первому матчу с Мальтой? Какое у вас функциональное состояние?
- Все здорово, подготовились мы просто великолепно. Поля и инфраструктура в Сочи были на отличном уровне. Все ребята находятся в хорошем настроении и отлично подготовлены к первой игре.

- На теоретическом занятии вам рассказывали про сборную Мальты?
- Естественно, рассказывали, мы ведь готовимся к этому сопернику. Нам предстоит провести серьезный матч.

- Что рассказывали о сопернике, поделитесь?
- Это, скажем так, внутрикомандное дело.

- Какое лично ваше представление о сборной Мальты? Какие у этой команды слабые и сильные стороны?
- Естественно, тренеры нам подскажут, как правильно сыграть. Проблем с этим не должно возникнуть, поэтому будем готовиться.

- Вы сейчас на какой позиции готовились играть: справа или слева?
- Мне без разницы. Куда тренер поставит, там и буду играть. И слева, и справа могу отработать, тут никаких проблем нет.

- Мальта - не самая топовая сборная. Не случится ли недооценки соперника и как избежать таких настроений?
- Недооценки не будет, я в этом уверен на сто процентов. Это отборочный этап к чемпионату мира, и игра будет серьезная. Никакой недооценки просто не может быть.

- Вы помните, где смотрели матч Россия – Словения в 2009 году, который проходил в Мариборе?
- Честно говоря, уже не помню этого.

- Знаете ли историю взаимоотношений между сборными России и Словении?
- Конечно, знаю. Но сейчас у нас на первом месте стоит Мальта, и уже после этого матча можно будет говорить о Словении.

- Будете ли следить за выступлением российской молодежной сборной на чемпионате Европы?
- По возможности, конечно, будем следить, и болеть за наших ребят. Это даже не обсуждается.

источник: «Советский спорт»
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