Вячеслав Караваев: Никакой недооценки Мальты у нас не будет, это сто процентов

- Расскажите, как команда подготовилась к первому матчу с Мальтой? Какое у вас функциональное состояние?

- Все здорово, подготовились мы просто великолепно. Поля и инфраструктура в Сочи были на отличном уровне. Все ребята находятся в хорошем настроении и отлично подготовлены к первой игре.

- На теоретическом занятии вам рассказывали про сборную Мальты?

- Естественно, рассказывали, мы ведь готовимся к этому сопернику. Нам предстоит провести серьезный матч.

- Что рассказывали о сопернике, поделитесь?

- Это, скажем так, внутрикомандное дело.

- Какое лично ваше представление о сборной Мальты? Какие у этой команды слабые и сильные стороны?

- Естественно, тренеры нам подскажут, как правильно сыграть. Проблем с этим не должно возникнуть, поэтому будем готовиться.

- Вы сейчас на какой позиции готовились играть: справа или слева?

- Мне без разницы. Куда тренер поставит, там и буду играть. И слева, и справа могу отработать, тут никаких проблем нет.