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Роман Нойштедтер: Черчесова и Шварца сравнивать нельзя
22 марта 14:51
автор: Юлия Григорьевская

Роман Нойштедтер: Черчесова и Шварца сравнивать нельзя

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о подготовке к отборочному матчу чемпионата мира - 2022 с Мальтой, а также о прогрессе молодых динамовских игроков.

- У сборной России сейчас начинается непростой график: три матча, много перелетов. Физически это сложный отрезок. Как команда к этому относится?
- У каждого игрока хорошее состояние. Эти видно по тренировкам и в чемпионате. Нас пораньше собрали и поэтому было больше дней, чтобы подготовиться к этому циклу. Думаю, мы будем на сто процентов готовы к каждому матчу. Сейчас для нас самая важная встреча со сборной Мальты через два дня.

- В «Динамо» у вас сейчас нет постоянной игровой практики. Насколько вы уверены в себе?
- Каждый из нас прошел сборы. Я тоже. У меня сейчас хорошее состояние, чувствую себя отлично. Два матча я отыграл полностью по девяносто минут. В последних двух встречах участия не принимал, но у меня очень хорошие кондиции.

- В сборной вас больше видят в центре обороны?
- Да.

- Вы были раньше на Мальте?
- Нет. Пока еще не был.

- А в Сочи когда-то бывали?
- Нет. Я вырос в Кыргызстане, а в четыре года переехал в Германию. Только на матчи сюда прилетал, и на сборы с «Динамо». Город очень красивый. Мне нравится.

- Отдохнули бы в Сочи с семьей, если бы была такая возможность?
- Нет. Лучше попробовать что-то новое.

- Вы давно вызываетесь в сборную России, давно знакомы со Станиславом Черчесовым. У вас есть желание быть для молодежи в команде наставником, а не просто одним из футболистов?
- Я пытаюсь помогать каждому, если есть какие-то вопросы. Но есть ребята, которые тут находятся дольше и, возможно, к ним у молодых возникает больше вопросов, чем ко мне.

- Как вам работается в «Динамо» со Шварцем? Узнаете что-то новое?
- Немецкая школа. Шварца я знаю уже давно. Тренировочный процесс очень похож на тот, что в Германии. А также требования на поле. Пока команда хорошо все воспринимает. Уверен, что мы и дальше будем развиваться.

- Как вам играется в очень молодой команде, где, например, в группе атаки самый старший Фомин, которому 24 года?
- Видно, что команда понимает требования тренера и молодые ребята развиваются. Шварц дает им шансы играть в футбол на высоком уровне, несмотря на их возраст. У ребят пока получается. Это видно. Но все равно должен быть баланс и опытные футболисты тоже очень важны в этом системе и в этом развитии.

- Можно назвать того же Фомина, вашего партнера по «Динамо» и сборной, человеком, от которого и в национальной команде вы ждете максимального и быстрого прогресса, что он станет здесь основным футболистом? И как оцениваете его потенциал?
- Видно, что он здорово прогрессирует после того, как Шварц возглавил «Динамо». Он забивает. Становится одним из лидеров бело-голубых. Я очень этому рад, потому что с пацанами каждый день тренируюсь, общаюсь.

- Захаряна и Тюкавина мы увидим в главной сборной в ближайшее время?
- Не ко мне вопрос.

- Вы сказали про немецкую школу. В чем она чувствуется у Черчесова?
- Это секрет.

- Он какие-то немецкие слова говорит?
- Да, конечно. «Ауфидерзейн», «Гутен Аппетит».

- У Шварца и Черчесова разные подходы и методы работы, несмотря на немецкий опыт?
- Каждый тренер разный. Одинаковых нет. Поэтому их сравнивать нельзя.

- Соответствует ли действительности информация, что вы могли попасть в «Динамо» еще в 2011 году?
- Нет. Тогда я не мог попасть в «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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