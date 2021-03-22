Дмитрий Кузнецов: К уходу Гончаренко отнесся спокойно, для тренера важны титулы, а их нет

- Уже официально объявили об уходе Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА. Как воспринимаете эту новость?

- Спокойно. Это могло случиться и раньше, когда он неожиданно уехал в Белоруссию, если вы помните ту историю. Многие говорили, что не нужно было его возвращать. Другие говорили, что это пошло ему на пользу. Я считаю, что с одной стороны, это хорошо, с другой плохо. Три тура назад команда была в шаге от «Зенита» и могла бороться за Лигу чемпионов, а сейчас опустилась на пятое место.

- Так может пора?

- Как футболист и тренер могу сказать, что игроки могут одну-две встречи провести на ура, чтобы показать новому наставнику, на что они способны. Для них это как встряска. С другой стороны, Олич придет с новыми идеями, новой тактикой, требованиями. Нужно время, чтобы понять, что он хочет. А сейчас такой этап, концовка чемпионата, идет распределение мест, в том числе в Европе. Но это палка о двух концах, потому что мы не знаем, что было бы дальше. Армейцы проиграли два важных матча. Все конкуренты решают свои турнирные задачи и будут играть на максимуме. Никаких поблажек никому не будет.

- Что именно не получилось у Гончаренко?

- Самое главное для тренера – это титулы. Тем более для такого клуба, как ЦСКА. А их нет. Плюс непопадание в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы из года в год. Причем с не самыми топовыми командами. Болельщики заждались, и вправе требовать лучшего результата.

- Почему выбор руководства пал именно на Олича?

- У меня вообще нет идей на этот счет. Не знаю, кто его посоветовал. Для меня это непонятно. Считаю, лучше взять Андрея Аксенова, который в дубле дает очень хорошие результаты, и доверить место ему. Пусть оббивается. Через него прошли Кучаев, Тикнизян. Он их всех знает. Остальные игроки, опытные, помогут. Зачем нырять из огня да в полымя?

- То есть вы с пессимизмом относитесь к приходу Олича?

- Я не могу с восторгом воспринимать приглашение иностранного тренера, у которого нет опыта работы. Это удар по нашему тренерскому цеху.