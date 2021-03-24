«В матче с Исландией важно будет забить первыми». Михаил Галактионов о предстоящей игре на Евро

– Каково физическое состояние команды после того, как приехали на Евро, и как здесь акклиматизировались?

– Тот цикл, который мы провели с нашей командой, показывает, что есть определенный настрой на завтрашнюю игру. Все ребята уже сконцентрированы. У нас есть информация по завтрашнему сопернику. Мы в полной боеготовности. Уже понимаем, как нам предстоит действовать, и чего ожидать от соперника.

– Как вам поле? Мы видим, что оно не в самом лучшем состоянии.

– Пандемия внесла свои коррективы. На сегодняшний день условия такие, какие есть. Нам надо это принимать и вне зависимости от этих нюансов, надо отталкиваться от своей игры.

– У нас было два сильных вратаря, и по ходу отборочного цикла играл и Максименко, и Сафонов. Сейчас нет Матвея. Какая ситуация для команды лучше: острая конкуренция между голкиперами, или когда сейчас Александр Максименко может полностью расслабиться с точки зрения места номер один, и сосредоточиться на подготовке к матчу?

– Тогда был долгий этап, и была важна конкуренция. Ребята растут, прибавляют, набираются уверенности и приобретают необходимый опыт. Здесь история другая. Это краткосрочный турнир, когда надо давать результат сейчас. Ситуация на сегодняшний день разрешилась сама собой. Матвей, к сожалению, травмирован. А Александр показывает очень хороший уровень игры за клуб. Поэтому сейчас он наш номер один и готовится к турниру.

– Иван Обляков будет капитаном сборной?

– Он наш капитан на протяжении двух лет отборочного цикла, и на сегодняшний день Иван продолжит исполнять свои обязанности. Тренерский штаб и футболисты доверяют ему.

– Вчера на тренировке мы видели, как вы делали теоретическое занятие на поле и отрабатывали разные схемы, в том числе не самую для нас привычную 4-4-2. Исходя из чего вы выбираете схему на сборную Исландии, и насколько наше понимание о силе этой сборной соотносится с тем, что мы видели в 2016-м году, когда взрослая сборная на Евро преподнесла сюрприз? Эта сборная похожа на ту?

– С точки зрения тактического занятия не соглашусь. Мы вчера проговаривали тактику в определенных зонах при определенных взаимодействиях. Команда должна понимать, как надо атаковать, когда мяч у нас в определенном построении и зоне, и как нам надо защищаться в определенном построении и зоне. Есть нюансы, когда наша схема может меняться. Мы подводим ребят к тому, что есть базовая схема, но она может трансформироваться по ходу матча. Что касается Исландии, она немного похожа, но есть момент, что большинство сборных сейчас стараются играть от себя, играть во владение. С другой стороны команда дисциплинировано играет большим количеством в обороне, и старается выбегать в контратаки. Эта сборная атлетичная, физически крепкая и очень вязкая. Важно в этом матче будет забить первыми.