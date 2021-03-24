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«В матче с Исландией важно будет забить первыми». Михаил Галактионов о предстоящей игре на Евро
24 марта 18:18
автор: Юлия Григорьевская

«В матче с Исландией важно будет забить первыми». Михаил Галактионов о предстоящей игре на Евро

Главный тренер сборной России Михаил Галактионов перед матчем молодежного чемпионата Европы со сборной Исландией, который состоится завтра,

– Каково физическое состояние команды после того, как приехали на Евро, и как здесь акклиматизировались?
Тот цикл, который мы провели с нашей командой, показывает, что есть определенный настрой на завтрашнюю игру. Все ребята уже сконцентрированы. У нас есть информация по завтрашнему сопернику. Мы в полной боеготовности. Уже понимаем, как нам предстоит действовать, и чего ожидать от соперника.

– Как вам поле? Мы видим, что оно не в самом лучшем состоянии.
Пандемия внесла свои коррективы. На сегодняшний день условия такие, какие есть. Нам надо это принимать и вне зависимости от этих нюансов, надо отталкиваться от своей игры.

– У нас было два сильных вратаря, и по ходу отборочного цикла играл и Максименко, и Сафонов. Сейчас нет Матвея. Какая ситуация для команды лучше: острая конкуренция между голкиперами, или когда сейчас Александр Максименко может полностью расслабиться с точки зрения места номер один, и сосредоточиться на подготовке к матчу?
Тогда был долгий этап, и была важна конкуренция. Ребята растут, прибавляют, набираются уверенности и приобретают необходимый опыт. Здесь история другая. Это краткосрочный турнир, когда надо давать результат сейчас. Ситуация на сегодняшний день разрешилась сама собой. Матвей, к сожалению, травмирован. А Александр показывает очень хороший уровень игры за клуб. Поэтому сейчас он наш номер один и готовится к турниру.

– Иван Обляков будет капитаном сборной?
Он наш капитан на протяжении двух лет отборочного цикла, и на сегодняшний день Иван продолжит исполнять свои обязанности. Тренерский штаб и футболисты доверяют ему.

– Вчера на тренировке мы видели, как вы делали теоретическое занятие на поле и отрабатывали разные схемы, в том числе не самую для нас привычную 4-4-2. Исходя из чего вы выбираете схему на сборную Исландии, и насколько наше понимание о силе этой сборной соотносится с тем, что мы видели в 2016-м году, когда взрослая сборная на Евро преподнесла сюрприз? Эта сборная похожа на ту?
С точки зрения тактического занятия не соглашусь. Мы вчера проговаривали тактику в определенных зонах при определенных взаимодействиях. Команда должна понимать, как надо атаковать, когда мяч у нас в определенном построении и зоне, и как нам надо защищаться в определенном построении и зоне. Есть нюансы, когда наша схема может меняться. Мы подводим ребят к тому, что есть базовая схема, но она может трансформироваться по ходу матча. Что касается Исландии, она немного похожа, но есть момент, что большинство сборных сейчас стараются играть от себя, играть во владение. С другой стороны команда дисциплинировано играет большим количеством в обороне, и старается выбегать в контратаки. Эта сборная атлетичная, физически крепкая и очень вязкая. Важно в этом матче будет забить первыми.

– В Венгрии невеселая ситуация – строгий локдаун. Вам как тренеру это добавляет нервотрепки, или наоборот закрывает команду и создает более удобные условия для подготовки?
Ситуация с одной стороны неприятная в том, что творится в Европе и мире. У нас есть послабления в России, но ужесточения в других странах. Команду это не отвлекает, все сконцентрированы на работе. Тут все закрыто и ничего не отвлекает от подготовки к игре. Хороший момент в том, что когда все юношеские соревнования были отменены и до сих пор продолжают отменяться, наши два крупных турнира со сборной России продолжились. У нас уже есть опыт в условиях пандемии строить подготовить команды и корректировать определенные ситуация с точки зрения игры и нюансов подготовки к конкретному матчу.

– В России много разговоров о том, что это самая сильная молодежка за долгие годы. Насколько это давит на вас?
На меня ничего не давит. Мы стараемся качественно делать свою работу и это должно дать результат. Мы не первый год с этими ребятами работаем. Они прошли чемпионат Европы и мира, знают наши требования. А что касается поколения, я бы не стал акцентировать на этом внимание, потому что у каждого времени свое поколение. Мы помним поколение Колыванова, Канчельскиса, Мостового, Шалимова, Кирьякова, и дальше Радимова. Те футболисты выигрывали молодежное Евро и стали высококлассными игроками, а потом выступали в Европе. Это основной показатель. Если эти ребята, которые играют сегодня, дадут результат, покажут себя и будут в дальнейшем востребованы в европейских клубах, тогда можно будет говорить о неком глобальном статусе.

– Вы на прошлой конференции выделяли Йонссона. На кого еще обратили внимание?
Мы акцентируем внимание на командах. Ребята уже понимают, как им действовать при определенных базах игры, с определенными оппонентами. Они получили индивидуальные материалы, в которых обращается внимание на сильные и слабые стороны. Могу назвать позицию левого защитника, опорного полузащитника, которые ведут игру своей сборной. Но основанная сила – это нападающие. Они физически крепкие, и акцентируют внимание на открывание за спину, хорошо играют головой, под мяч. Мы на это обращали внимание при взаимодействии нашей линии обороны и опорных полузащитников.

источник: «Советский спорт»
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