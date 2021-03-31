Станислав Черчесов: Словаки оказались удачливее, им повезло

- Нет, не удивил ни тактически, ни в плане новшеств. Хозяева были заряжены на игру, и сегодня получился хороший матч европейского уровня. Правда, не было зрителей и это не очень похоже на футбол.

- Вы наверняка видели матчи Словакии с Кипром и Мальтой. Сегодня соперник вас чем-то удивил, по сравнению с предыдущими матчами?

- Я бы так не сказал. Мы знаем, чем хороши словаки, и что у них хорошие стандарты. Мы готовились к этому, но, к сожалению, пропустили гол со стандарта, и ситуация уже стала на руку словакам, потому что они моли отойти и играть на контратаках. Во втором тайме мы поменяли систему, а потом еще и по ходу тайма ее поменяли. Мы забили хороший мяч, оказывали давление, но еще один раз неудачно сыграли в обороне и снова пропустили. Думаю, что на нашем уровне простых матчей не бывает и нюансы решают многое. Сегодня словаки оказались удачливее, им повезло.

- Конечно, после поражения есть неудовлетворение. Тем более, некоторые вещи, которые мы обговаривали до матча, не были до конца реализованы. Команда до конца боролась, но очков не взяла.

- Как вы рассматриваете развитие ситуации в нашей группе?

- Когда группа была сформирована, я сказал, что она ровная, и каждая игра будет непростой для любой сборной. Мы видим, что каждый у каждого может отобрать очки. Сейчас вообще нет проходных матчей, и мы в этом убеждаемся. Всегда много зависит от нюансов.

- Насколько важную роль сыграл Шкриньяр, который и гол забил, и был лидером обороны?

- Он капитан команды и забил хороший мяч. Не случайно он играет в «Интере». Он цементировал оборону, хотя ошибки у него тоже были. Сыграл качественный матч и помог своей команде.

- В чем заключались основные проблемы вашей команды?

- Мы немного медленно развивали атаки, особенно в первом тайме, поэтому словаки успевали отходить назад и вставать в позиции, и нам было сложно пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разный, но мы хотели играть в более динамичный футбол, который вы увидели во втором тайме. А в первом тайме нам этого не удалось. Это дало свои плоды для словаков.

- Как оцените взаимодействие пар Миранчук - Головин и Дзюба – Соболев?

- Оценить не так просто, потому что у нас нет времени наигрывать какие-то связки. Соболев и Миранчук вышли на замену. Они хотели сделать максимум. Ребята старались. Если бы мы чаще тренировались и играли вместе, возможно, какие-то нюансы мы наиграли бы. Сегодня в таком сочетании мы играли первый раз.

- В прошлом году и сейчас наиболее неудачно сложился заключительный матч из трех. В этом есть какая-то закономерность?

- Нет. Сегодня был абсолютно другой матч другого накала. Мы могли сыграть вничью или выиграть. На таком уровне простых встреч не бывает. Сегодня словаки оказались удачливее. Мы не довольны результатом и особенно первым таймом.

- С чем связана обратная замена Мостового?

- Нам надо было поменять систему в два нападающих, и играть ромбом в середине. Для него не было позиции. Понятно, что это неприятный момент, но мне надо было реагировать на ситуацию, и я среагировал.

- В целом оцените итоги мартовского цикла.

- Мы хотели и здесь набрать очки, но нам не удалось. А так по сравнению с мартами, которые были до того, в прошлом и позапрошлом году, этот март у нас был самым эффективным. Мы делали определенные выводы, чтобы команда была на хорошем уровне. Но сегодня нам до конца не удалось осуществить наши задумки.