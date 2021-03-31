Ринат Билялетдинов: В матче со словаками нас опять подвела самоуверенность

- Как вам матч со Словакией и каковы причины поражения нашей сборной?

- Какая игра, такой и результат. Бывает так, что игра не соответствует результату, и вчера матч был скорее ничейный. С одной стороны, нашей команде не повезло, но с другой – соперник чуть больше наиграл на победу. Хотя мы могли сравнять счет, когда Головин не замкнул сброс Дзюбы и в других моментах. Для того, чтобы побеждать, надо создавать больше моментов, чем соперник и лучше их реализовывать. Словаки реализовали почти все, что создали.

- Вам не показалось, что первый тайм получился очень скучным?

- Наша команда провела три игры за короткий отрезок времени, и не все так просто, как кажется внешне. Надо было найти баланс в ротации. Опять сработал присущий нам элемент определенного самодовольства, что мы лидеры группы. Отсюда и академизм. В свое время, один наш специалист назвал такое состояние – человек с тросточкой. Наши футболисты хотели выйти вполоборота, за счет класса раскатать соперника и добиться результата.

- То есть на третий матч не хватило эмоций?

- Да. Присутствовала самоуверенность, самоуспокоенность, а это всегда чревато. Но это не только нам присуще. Хорваты тоже проиграли первый матч словенцам по этой причине. Наши сочли, что не через пять минут забьют, так через десять. Они не понимали того, что соперник выкладывается по полной и жаждет получить свой шанс, который в итоге не упустил.

- Почему к 65-й минуте сборная России нанесла всего один удар в створ ворот? Почему раньше не включились в игру?

- Результат заставил пошевелиться, прибавить в скорости. Деваться было некуда и наша команда начал действовать на повышенных оборотах. Как только скорость повышается, сопернику становится тяжело. Поэтому мы сравняли счет, стали играть достаточно уверенно. Кузяев мог сразу забить, и казалось, что сейчас все пойдет. Но наши игроки показали просто бездарнейшую игру в обороне. В эпизоде со вторым пропущенным мячом, так не играют в защите. Как можно выпускать в убойную зону игрока, давать ему принять мяч? Поэтому и пропустили.





- Что случилось в моменте с первым голом, когда Джикия держал Фернандеса?

- Я не обратил внимания на то, что Джикия обнимал Марио. Не рассмотрел этот момент. А стандарты всегда чреваты. Любой стандарт – это сочетание домашних заготовок и везения. Если идет уходящий мяч от защитника, то нападающий всегда сыграет первым. Надо разбираться. Кузяев там вообще остался в статическом положении. Кто там и за что отвечал в том моменте - это внутренняя кухня. Пусть тренерский штаб разбирается. И вообще, мне не попятно, как они разбирали игру словаков, которые два мяча до этого также заколотили со стандартов.