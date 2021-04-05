«Голы Мозеса и Соболева на совести вратаря «Ростова». Гладилин – о победе «Спартака»

- Были у ребят небольшие тактические ошибки в отборе, подстраховках, но все выполняли свою работу. Я не видел слабых позиций. Была команда, которая приехала добиваться результата.

- Кроме Маслова ни к кому больше нет вопросов?

- Конечно. Победа получилась волевая. Ребята проявили характер. Состав был почти оптимальным, за исключением Крала, который мог что-то добавить в центральную зону. Никаких экспериментов здесь мы не увидели. Тедеско до конца играл этим составом, никого не дергал. Было видно, что у ребят хороший настрой, мотивация. Хотя в первом тайме были ошибки. Опять Маслов не сориентировался. Но ждать после перерыва на сборную яркой игры от «Спартака» сложно. Хотя на каждой позиции каждый футболист выполнил то, что от него требовалось.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказал свое мнение о победе красно-белых над «Ростовом» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.

- Что происходит с Масловым? У него два автогола и два пенальти в молодежке за последнее время. Это нервы?

- Нет. У него просто не хватает квалификации. С ним надо работать. Павел теряет позицию, отбирает мяч на прямых ногах, с фолом. Это болезнь защитников. Видимо, в юности он упустил этот момент. Надо эти пробелы устранить, потому что Маслов должен хорошо ориентироваться на поле, заниматься страховкой и вести хороший отбор мяча, без фолов.

- Вы удивлены, что Тедеско ему по-прежнему доверяет или просто некого ставить на эту позицию?

- Здесь может сыграть еще и Кутепов. Но у него такие же проблемы. Маслов хотя бы молодой и перспективный.

- Почему поведя в счете, «Спартак» дважды пропустил? Это нервы, неготовность, неуверенность?

- «Ростов» хотел отыграться и хорошо двигался. Хозяева смотрелись по началу посвежее. Я, если честно, не ожидал, что «Спартак» выдержит такую нагрузку до конца, потому что многие ребята играли в сборной. Но красно-белые успели функционально восстановиться и выстояли. Это заслуга тренера, который привел в порядок футболистов за такой короткий период.

- «Ростов» сдержал Промеса, а вот Соболева нет. Считаете, хозяева делали акцент именно на Промесе?

- Ростовчан не выручил вратарь. Вспомните мяч Соболева, который он забил головой и гол Мозеса. Голкипер дергался, сильно нервничал и два мяча на его совести. Он мог выручить в этих моментах, но не сумел этого сделать.

- Соболев - лучший снайпер в весенней части чемпионата. Что изменилось в его игре по сравнению с осенью?

- Ничего не изменилось. Просто с приходом Промеса Соболеву стало легче. Ларссон с Промесом подыгрывающие и атакующие игроки. Они оба владеют передачей и оба футболисты высокого уровня, и они снабжают Соболева мячами. Если сравнивать Александра с Дзюбой, когда у Артема была хорошие фланговые партнеры, как Халк и Дани, которые снабжали его мячами, Дзюбе оставалось только подставлять ноги и голову. Его задача – завершать атаки. А так все делали другие игроки.

- «Ростов» можно списывать из борьбы за еврокубки?

- Думаю, да. Сейчас сильно идет «Локомотив». «Динамо» начало набирать обороты. «Рубин» тоже. А Карпину нужно думать уже о следующем сезоне.

- Сегодня «Зенит» играет с «Химками». Будет ли на питерцев давить то, что на данный момент отставание «Спартака» всего на одно очко?

- Здесь нет разницы, потому что «Зенит» все равно обязан играть на победу. Но «Химки» сейчас находятся в очень хорошем состоянии. Команда нашла баланс. Есть опытные игроки. Будет непростая встреча. «Химки» по игре не уступят «Зениту». Сейчас такого нет, что питерцы на голову сильнее кого-то. Плюс «Химки» целенаправленно готовились к этому матчу, и функционально будут хорошо готовы. Им терять нечего и играть они будут раскрепощенно. В этом их преимущество. А у «Зенита» большинство футболистов уезжало в сборные. Хозяев ждет тяжелая игра.