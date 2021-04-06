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Зидан вчистую переиграл Клоппа. «Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче ЛЧ (видео)
06 апреля 23:56
автор: Артем Зибрак

Зидан вчистую переиграл Клоппа. «Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче ЛЧ (видео)

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл на своем поле «Ливерпуль» (3:1). Винисиус оформил дубль.

БЕЗ ЦЕНТРА ОБОРОНЫ

Встреча «Реала» и «Ливерпуля» не требует дополнительных интриг. Тут и воспоминания о сравнительно недавней встрече в финале Лиги чемпионов, и тренерское противостояние Зинедина Зидана с Юргеном Клоппом, и дуэль вратарей Тибо Куртуа с Алисоном Бекером.

И все же дополнительной перчинки добавляют аховые проблемы в центре обороны. Мерсисайдцы испытывают их весь сезон, здесь нет никакой неожиданности, однако Клопп неожиданно решил пойти на дополнительный риск, вернув Фабиньо в среднюю линию. Этот ход стал ответом мощному кулаку «сливочных» в середине поля в лице Луки Модрича, Каземиро и Тони Крооса. Дуэль Каземиро – Фабиньо, безусловно, осталась за мадридским бразильцем. Соответственно, в обороне вышли Натаниэль Филипс и Озан Кабак.

Для хозяев кадровые трудности стали куда более неожиданными. Серхио Рамос выбыл из строя в паузу на матчи сборных (эх, не состоится долгожданная встреча с Мохамедом Салахом), а прямо в день матча стало известно о положительном тесте на ковид Рафаэля Варана. В их отсутствие пару центральных защитников составили дублеры Начо и Эдер Милитао. Да и игравший справа Лукас Васкес не профильный защитник, так что многие ожидали очень результативной игры.

ЗАБЕГ ВИНИСИУСА, ПОДАРОК ТРЕНТА

Англичане понимали, что в центре своей штрафной могут уступить сопернику, поэтому начали матч как минимум осторожно, если не сказать трусливо. Что очень несвойственно командам Клоппа. Гости плотно закрылись на своей половине поля и даже не проводили контратак, а когда получали мяч, неторопливо катали его вдоль и поперек. Скорости были такими, как будто мерсисайдцы проводят рядовой контрольный матч, а не четвертьфинал Лиги чемпионов.

Главным противостоянием первого тайма стали регулярные встречи крайних защитников Трента Александера-Арнольда и Ферлана Менди, тем более, что Винисиус Жуниор не привычен к отработке в обороне, поэтому французу на фланге приходилось противостоять сразу двоим оппонентам – Тренту и Мохамеду Салаху. На удивление справился он на ура.

Бразилец же лишь формально играл на краю, а по сути второго форварда (особенно на фоне опускавшегося на одну линию с защитниками в позиционной Марко Асенсио). Этот прием и сработал. Стоило англичанам выйти в позиционную атаку и потерять мяч, как Кроос в своем фирменном стиле идеально забросил мяч между центральных защитников на ход Винисиусу, который убежал один на один с Алисоном и хладнокровно поймал его на противоходе.

Команда Клоппа до перерыва в себя так и не пришла (9-0 по ударам в первые 45 минут!). Более того, если в первом голевом эпизоде Трент участия не принимал, то спустя менее 10 минут совершил откровенный привоз – пытаясь после длинной вертикальной передачи Крооса на Винисиуса опередить оппонента и скинуть мяч в центр штрафной (зачем вообще?), он переадресовал его Асенсио. Испанец не имел права упускать такую возможность удвоить преимущество. Этот гол будут много обсуждать, поскольку за несколько секунд до того Лукас Васкес с нарушением правил отобрал мяч у Садио Мане, и все же красные не должны винить в своих ошибках никого кроме себя.

САЛАХ ОСТАВИЛ КЛОППУ ШАНСЫ

На второй тайм «Ливерпуль» вышел атаковать, о чем сигнализировал выход на замену Тьяго Алькантары (на самом деле он появился еще на 42-й минуте, но сути это не меняет). Мерсисайдцы действительно завладели мячом и быстро отыграли один мяч. Диогу Жота нагло пошел по центру на нескольких защитников и пробил. Мяч рикошетом от подставившегося Модрича отскочил к притаившемуся на линии офсайда Салаху, и тот с близкого расстояния переиграл Тибо Куртуа.

После этого игра изменилась. Красные стали чаще доставлять мяч к финальной трети поля, но сильно в ущерб игре в обороне. Очень хорошую контратаку два в один после превосходной разрезающей передачи Карима Бензема запорол Асенсио, однако даже розыгрыш аута принес «сливочным» гол. Визуально очень простой. Бензема укрыл мяч корпусом и скинул назад Модричу, а тот спокойно покатил поперек под удар Винисиусу. Как тут не вспомнить, что парню исполнится 21 год только в июле? Будь на трибунах зрители, его уход с поля сопровождался бы овациями.

После перерыва мерсисайдцы уже не были такими сонными, как в первом тайме, и сыграли с «Реалом» вполне на равных, но слишком уж многое было упущено в первые 45 минут. Да и хозяева, получив стратегическое преимущество, очень грамотно им воспользовались. Зидан, конечно, невероятно управляет командой, особенно в Лиге чемпионов. Никакие кадровые проблемы не мешают ему переигрывать сильнейших тренеров Европы. Интеллектуально испанцы в этот вечер были сильнее и полностью контролировали ход встречи. Однако впереди их ждет выезд на «Энфилд», а перед этим еще и Эль Класико в субботу. Сумасшедший отрезок, в котором каждый матч может стоить усилий всего сезона.

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч

«Реал» - «Ливерпуль» - 3:1 (2:0)

Голы: Винисиус, 27 – 1:0. Асенсио, 36 – 2:0. Салах, 51 – 2:1. Винисиус, 65 – 3:1.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио (Вальверде, 70), Винисиус (Родриго, 85), Бензема.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири, 81), Фабиньо, Кейта (Алькантара, 42), Вейналдум, Салах, Мане, Жота (Фирмино, 81).

Предупреждения: Мане, 39. Васкес, 49. Алькантара, 56. Александер-Арнольд, 83.

Судья: Брых (Германия).

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