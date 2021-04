Зидан вчистую переиграл Клоппа. «Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче ЛЧ (видео)

Бразилец же лишь формально играл на краю, а по сути второго форварда (особенно на фоне опускавшегося на одну линию с защитниками в позиционной Марко Асенсио). Этот прием и сработал. Стоило англичанам выйти в позиционную атаку и потерять мяч, как Кроос в своем фирменном стиле идеально забросил мяч между центральных защитников на ход Винисиусу, который убежал один на один с Алисоном и хладнокровно поймал его на противоходе.

Команда Клоппа до перерыва в себя так и не пришла (9-0 по ударам в первые 45 минут!). Более того, если в первом голевом эпизоде Трент участия не принимал, то спустя менее 10 минут совершил откровенный привоз – пытаясь после длинной вертикальной передачи Крооса на Винисиуса опередить оппонента и скинуть мяч в центр штрафной (зачем вообще?), он переадресовал его Асенсио. Испанец не имел права упускать такую возможность удвоить преимущество. Этот гол будут много обсуждать, поскольку за несколько секунд до того Лукас Васкес с нарушением правил отобрал мяч у Садио Мане, и все же красные не должны винить в своих ошибках никого кроме себя.

На второй тайм «Ливерпуль» вышел атаковать, о чем сигнализировал выход на замену Тьяго Алькантары (на самом деле он появился еще на 42-й минуте, но сути это не меняет). Мерсисайдцы действительно завладели мячом и быстро отыграли один мяч. Диогу Жота нагло пошел по центру на нескольких защитников и пробил. Мяч рикошетом от подставившегося Модрича отскочил к притаившемуся на линии офсайда Салаху, и тот с близкого расстояния переиграл Тибо Куртуа.

GOAL MO SALAH. Great run and solid assist by Jota to give Liverpool a big away goal. #RMALIV #UCL #ucl pic.twitter.com/r8QAWyo1eA