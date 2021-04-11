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Марко Николич: Будь у «Локомотива» лучше последний пас, счет мог быть крупнее
11 апреля 22:26
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Локомотив"

Марко Николич: Будь у «Локомотива» лучше последний пас, счет мог быть крупнее

Красно-зеленые выиграли дерби со счетом 2:0.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ отметил, что Гилерме сейчас находится в отличной форме, а также рассказал о ситуации с контрактом Жемалетдинова.

- Хочу поздравить команду с победой. Восемь игр – восемь побед подряд. Взяли три очка, что было нашей целью. Надо двигаться дальше и думать о следующей игре. Хочу поблагодарить болельщиков. Была отличная поддержка. Мы не пропустили голы, и это очень важно для нас. Надо восстановиться и готовиться к сложной игре против «Ростова».

- Доменико Тедеско сказал, что «Спартак» контролировал матч, но признал отличную игру Гилерме. Вы согласны, что Гилерме выдал лучший матч при вас?

- Он в хорошей форме. Каждый может говорить, что ему удобно. Но есть факт, что мы выиграли восемь матчей, не пропускаем мячи и забиваем. Можно играть по-разному, но мы со всеми соперниками справляемся. У нас есть план, как справится с высоким прессингом, с командами, которые обороняются глубоко. Я могу похвалить своих ребят.

- Как вы готовились к сегодняшний игре? На что обращали внимание?

- Для нас важна наша игра. У нас есть решение против разных соперников. У «Спартака» много длинных передач, много отбора. Он играет в глубину, и опасен на флангах. Мы хорошо подготовились, и должны отталкиваться от своей игры на 90-95 процентов, а обращать внимание на соперника всего на пять процентов.

- Можете выделить недостатки у ваших игроков сегодня?

- Недочеты всегда есть, но я сейчас не готов говорить об этом публично. Хочу только сказать, что надо быть более серьезным в завершающих фазах. Будь у нас лучше последний пас, счет мог быть крупнее.

- Вы выпустили в конце игры Миранчука. Насколько он готов?

- Он здоров, и я рад, что он вернулся на поле. Это качественный игрок, который нам нужен. Он пропустил много времени. Его выход зависит от разных ситуаций.

- Хорошо начал играть Смолов. Что поменялось вокруг него? Может, он поменял отношение к делу?

- Он постоянно забивает и это работа нападающего. Когда он забил два мяча «Сочи» – это была его работа. У него есть все качества. Когда Федор приехал из Испании, получил травму. Так не бывает, чтобы сразу подготовиться к игре на высоком уровне. Я бы также отметил других ребят: Чорлуку, Мухина, Баринова, Крыховяка. Выигрывает команда и проигрывает тоже. У нас сегодня выиграла именно команда.

- Вы в первом тайме в первые семь минут сознательно отдали инициативу «Спартаку?

- У команды было огромное желание забить мяч. «Спартак» давил на нас, но мы использовали моменты, когда соперник прессинговал высоко. Можно по-разному смотреть на эту ситуацию.

- Не боялись выпускать Сельянова вместо Рыбуса в таком ответственном матче?

- Не будем говорить только о нем. Он один из молодых ребят. Мухин постоянно играет. Еще есть ребята 2001 года. Я рад, что они с нами и прибавляют с каждым днем. Сильянов играл на неудобной позиции, но отыграл без ошибок.

- Насколько сильно на результат повлияло удаление Айртона?

- Каждый раз удаление влияет на игру. Судья решил удалить Айртона. Счет на табло 2:0.

- Все сейчас обсуждают контракт Жемалетдинова. Он останется в «Локомотиве»?

- Он будет играть в «Локомотиве». Он наш воспитанник, хорошо выступает сейчас. На данный момент могу сказать, что есть желание с обеих сторон.

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