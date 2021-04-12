Сергей Хусаинов: Левников хорошо отсудил «Локомотив» - «Спартак», пенальти в ворота хозяев не было

РУКИ ПАБЛО И СИЛЬЯНОВА – НЕ ПЕНАЛЬТИ, А ИГРОВЫЕ МОМЕНТЫ

После матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0) очень много обсуждается судейство Кирилла Левникова. В первую очередь два эпизода в штрафной хозяев, когда мяч попадал в руки защитников Пабло (52-я минута) и Александра Сильянова (87-я).

Понимаю расстройство болельщиков «Спартака» от поражения любимой команды, но в данных случаях я согласен с Левниковым. Для меня эти эпизоды не тянут на пенальти, потому что оба были игровые. Ну, невозможно на столь коротком расстоянии, оказавшись на пути мяча после сильного удара, успеть убрать руку. Я всегда в таких случаях спрашиваю: «А в свои ворота вы поставите такой пенальти?»

Почему же возникают такие вопросы? Потому что вроде бы по аналогии похожие эпизоды возникают в других матчах, даже при судействе тех же арбитров. И там ставят пенальти. В этом и кроется проблема, в решениях арбитров нет последовательности. Решить ее сложно. Все руководители судейства во всех странах пытаются сделать так, чтобы арбитры трактовали все эпизоды одинаково, но они же разнохарактерные люди – добиться единой трактовки, как в армии, невозможно. Стремиться к этому надо, но это приходит с опытом и пониманием игры.

ПРОМЕС САМ ИГРАЛ ОПАСНО, ЭТО ОН НАРУШАЛ ПРАВИЛА

Так что я бы согласился со всеми обсуждаемыми решениями Левникова, кроме одного – момента с падением Квинси Промеса в штрафной. Но не потому, что Левников не назначил там пенальти, а потому, что назначил угловой вместо свободного удара в пользу «Локомотива». Поясню.

Речь идет об эпизоде на 44-й минуте, в котором Промес получил по ноге от Сильянова. Игрок «Локо» пытался сыграть в мяч ногой снизу, а Промес открытой подошвой сверху, однако по правилам игры Сильянов действовал правильно. Это именно голландец, играя открытой подошвой, играл опасно по отношению к себе. Это чисто профессиональный момент, в котором Левников не разобрался, но это скорее помарка, чем грубая ошибка.