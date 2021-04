Неймар – гений невезения. Но «ПСЖ» выстоял и прошел «Баварию» в ЛЧ (видео)

Неймар и Килиан Мбаппе на протяжении всего тайма остро проникали в штрафную Мануэля Нойера, вдвоем создав больше, чем вся атака «Баварии» вместе взятая. Бразилец попал в штангу и перекладину, еще раз из ближнего угла вытащил Нойер, еще раз мяч лизнул штангу после удара Мбаппе (правда, арбитр Даниэле Орсато вычеркнул этот удар из статистики, оказав на пассивный офсайд партнера).

Почеттино очень здорово подготовился к сопернику. Мбаппе, играя номинального центрфорварда, сваливался во фланги и полуфланги (преимущественно левее, где располагался более грузный центральный защитник Жером Боатенг), а по центру к воротам несся Неймар. Это нехитрое, но исполненное на убийственной скорости взаимодействие раз за разом ставило гостей в тупик, однако забили именно немцы – Эрик Шупо-Мотинг смял в воздухе Кимпембе, сыграв на добивании после опасного выстрела Давида Алабы (он вышел в центре полузащиты).

