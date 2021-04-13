Неймар – гений невезения. Но «ПСЖ» выстоял и прошел «Баварию» в ЛЧ (видео)

«ПСЖ» БЕЗ ОБОРОНЫ, «БАВАРИЯ» БЕЗ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ

«ПСЖ» достаточно неожиданно выстоял в Мюнхене (3:2) и к ответной встрече подошел с задачей повторить тот подвиг, большая доля которого на счету вратаря Кейлора Наваса. Задача эта изначально виделась непростой. Уж больно серьезные кадровые проблемы настигли команду Маурисио Почеттино, особенно в обороне, где вместе с Преснелу Кимпембе вышли Данилу Перейра (в центре), Колин Дагба (справа) и Абду Диалло (слева). Зато в строю остался Навас, не доигравший в выходные матч в Старбурге.

У баварцев свои проблемы. Достаточно сказать, что на скамейке запасных Ханса-Дитера Флика расположилось только шесть полевых игроков, из которых опытным был только редко появляющийся на поле Хави Мартинес. Не оказалось в заявке ни защитника Никласа Зюле, ни полузащитника Леона Горецки, ни группы давно травмированных футболистов, в том числе Роберта Левандовски.

Тем не менее, наставник немцев воспользовался преимуществом в бундеслиге и позволил себе в выходные выпустить смешанный состав против «Униона». Получилось неудачно (1:1), зато группа игроков получила важнейшую передышку.

Несмотря на потери и результат первого матча, баварцы верили в успех. Клубный сайт накануне матча напомнил, что команде трижды уже удавалось переломить ход противостояния в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как «ПСЖ», напротив, упускал преимущество (в том числе в том памятном противостоянии с «Барселоной»). Задачи команд были очевидны заранее, как и способы их достижения.

ПОВЕСТЬ О НЕЙМАРЕ И ФОРТУНЕ

Гостям в любом случае нужно было забивать не меньше двух мячей, а значит, был необходим быстрый гол. Они сходу попытались завладеть преимуществом, но парижане были к этому готовы и хотя мяч получали реже, атаковали острее соперника. Почеттино отлично прочитал стартовый план визави и скорее мог увеличить преимущество, нежели позволить сократить.