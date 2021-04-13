Неймар – гений невезения. Но «ПСЖ» выстоял и прошел «Баварию» в ЛЧ (видео)

«ПСЖ» БЕЗ ОБОРОНЫ, «БАВАРИЯ» БЕЗ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ
«ПСЖ» достаточно неожиданно выстоял в Мюнхене (3:2) и к ответной встрече подошел с задачей повторить тот подвиг, большая доля которого на счету вратаря Кейлора Наваса. Задача эта изначально виделась непростой. Уж больно серьезные кадровые проблемы настигли команду Маурисио Почеттино, особенно в обороне, где вместе с Преснелу Кимпембе вышли Данилу Перейра (в центре), Колин Дагба (справа) и Абду Диалло (слева). Зато в строю остался Навас, не доигравший в выходные матч в Старбурге.
У баварцев свои проблемы. Достаточно сказать, что на скамейке запасных Ханса-Дитера Флика расположилось только шесть полевых игроков, из которых опытным был только редко появляющийся на поле Хави Мартинес. Не оказалось в заявке ни защитника Никласа Зюле, ни полузащитника Леона Горецки, ни группы давно травмированных футболистов, в том числе Роберта Левандовски.
Тем не менее, наставник немцев воспользовался преимуществом в бундеслиге и позволил себе в выходные выпустить смешанный состав против «Униона». Получилось неудачно (1:1), зато группа игроков получила важнейшую передышку.
Несмотря на потери и результат первого матча, баварцы верили в успех. Клубный сайт накануне матча напомнил, что команде трижды уже удавалось переломить ход противостояния в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как «ПСЖ», напротив, упускал преимущество (в том числе в том памятном противостоянии с «Барселоной»). Задачи команд были очевидны заранее, как и способы их достижения.
ПОВЕСТЬ О НЕЙМАРЕ И ФОРТУНЕ
Гостям в любом случае нужно было забивать не меньше двух мячей, а значит, был необходим быстрый гол. Они сходу попытались завладеть преимуществом, но парижане были к этому готовы и хотя мяч получали реже, атаковали острее соперника. Почеттино отлично прочитал стартовый план визави и скорее мог увеличить преимущество, нежели позволить сократить.
Неймар и Килиан Мбаппе на протяжении всего тайма остро проникали в штрафную Мануэля Нойера, вдвоем создав больше, чем вся атака «Баварии» вместе взятая. Бразилец попал в штангу и перекладину, еще раз из ближнего угла вытащил Нойер, еще раз мяч лизнул штангу после удара Мбаппе (правда, арбитр Даниэле Орсато вычеркнул этот удар из статистики, оказав на пассивный офсайд партнера).
Почеттино очень здорово подготовился к сопернику. Мбаппе, играя номинального центрфорварда, сваливался во фланги и полуфланги (преимущественно левее, где располагался более грузный центральный защитник Жером Боатенг), а по центру к воротам несся Неймар. Это нехитрое, но исполненное на убийственной скорости взаимодействие раз за разом ставило гостей в тупик, однако забили именно немцы – Эрик Шупо-Мотинг смял в воздухе Кимпембе, сыграв на добивании после опасного выстрела Давида Алабы (он вышел в центре полузащиты).
Помимо неудачной реализации парижане сами виноваты в таком развитии событий. До 25-й минуты они не позволили сопернику нанести ни одного удара, а к перерыву их было уже восемь. По сути, повторился сценарий первой половины матча в Мюнхене, где Навас тащил, а Нойер пропускал. Теперь они поменялись местами.
«ПАРИЖ» СТОИТ НАСМЕРТЬ
По смысловому наполнению второй тайм от первого отличался не значительно. «Бавария» все так же оказывала давление, атаковала всем составом и прессинговала большими силами, а Неймар и Мбаппе с непоколебимым упорством шли на двоих-троих соперников. Очередной убойный момент упустил бразилец, совсем чуть-чуть не дотянувшись до передачи Анхеля ди Марии на пустые ворота.
Отличие от первой половины в том, что ответственность в каждом эпизоде с каждой минутой становилась все выше, а игроки стали уставать, не успевать и нарушать правила, а Неймара (этот дьявол был всюду – начинал атаки, разгонял их и завершал) баварцы не стеснялись останавливать любыми доступными средствами. Стало больше карточек и эмоций, Диалло покинул поле из-за травмы.
Флик смотрел футбол с улыбкой абсолютно уверенного в себе человека, однако время шло, а «Бавария» все тяжелее добиралась до штрафной Наваса, и усилить игру было некем. Когда на решающие минуты четвертьфинала Лиги чемпионов вырывать победу выходит Джамал Мусиала, это о чем-то говорит. Почеттино тоже не верил в запасных и не вынужденно сделал только одну замену, выпустив вместо проведшего серый матч Юлиана Дракслера Мойзе Кина, но тот был еще хуже – не мог обработать мяч или бил по воробьям.
В концовке «Бавария» штурмовала штрафную соперника практически всем составом, рискуя нарваться на контратаку, но так и не забила. В результате мюнхенцы впервые в истории обыграли парижан на их поле, но не смогли перебить результат первой встречи. Мбаппе, Неймар и Навас вытянули «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
Второй матч
«ПСЖ» - «Бавария» - 0:1 (0:1)
Голы: Шупо-Мотинг, 40 – 0:1.
«ПСЖ»: Навас, Дагба, Данилу Перейра, Кимпембе, Диалло (Баккер, 58), Гейе, Паредес, ди Мария (Эррера, 88), Неймар, Дракслер (Кин, 73), Мбаппе.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис (Мусиала, 71), Киммих, Алаба, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85).
Предупреждения: Алаба, 52. Дагба, 55. Мюллер, 68. Эррера, 90.
Судья: Орсато (Италия).
Первый матч – 3:2