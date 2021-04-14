И целого «Энфилда» мало. «Ливерпуль» пропустил «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» то ли оказался к этому не готов, то ли Зидан сознательно выманивал соперника подальше от ворот, чтобы длинными передачами отрезать сразу половину команды, однако качества защитников не позволяли наладить контроль над мячом и выход из обороны, а помощи полузащитников не хватало. В результате на старте встречи Тибо Куртуа дважды выручил партнеров, парировав удары Мохамеда Салаха (выскакивал один на один) и Джеймса Милнера (выстрелил под перекладину из-за пределов штрафной).

В остальном все домашние заготовки таились во внутренних ресурсах и деталях расположения игроков в той или иной ситуации. Впрочем, ничего принципиально нового зрители не увидели. «Ливерпуль» начал матч в свойственном себе в лучшие годы стиле – мощно, ярко, с ошеломительным давлением на чужой половине поля.

Кадровые проблемы обеих команд не позволили тренерам выбирать. Показательно, что в предматчевом превью мы угадали 21 из 22 игроков стартового состава. Единственный сюрприз приготовил Зинедин Зидан, и он был вынужденным. У него травмированы сразу два правых защитника Дани Карвахаль и Лукас Васкес (он не защитник, но вынужденно закрывал эту зону). Мы предполагали, что позицию займет Альваро Одриосола, однако француз неожиданно выпустил Федерико Вальверде.

Тем не менее, в таком темпе мерсисайдцев хватило всего минут на 15-20, после чего «сливочные» стали отжимать игру от своих ворот. Ошибок и потерь было по-прежнему очень много (Тони Кроос и Лука Модрич совершили несколько неудачных передач, что для них совершенно несвойственно), но пошли удары по воротам Алисона. Самый опасный получился случайным – накрутив в штрафной двоих защитников, Карим Бензема покатил мяч поперек, но попал в соперника, от которого мяч отскочил в ближнюю штангу.

В позиционной обороне «Реал» выстраивался в 4-1-4-1, и Каземиро перед воротами все сжигал. Жоржиньо Вейналдум и Джеймс Милнер оказались не в состоянии пройти трио Каземиро – Кроос – Модрич.

а вот на краях Марко Асенсио и Винисиусу не хватало дисциплины и навыков, чтобы сдерживать крайних защитников соперника. Вальверде и Ферлан Менди в итог оставались в меньшинстве против двоих оппонентов. На счету Трента и Робертсона три из пяти ключевых передач в первом тайме (и 10 из 13 – за 90 минут). И по хорошему, один из созданных ими моментов должен был быть реализован, но то Мане не успеет к передаче, то Салаха накроют в последний момент, то Вейналдум не сможет попасть с 10 метров.

КАК ЗИДАН ЭТО ДЕЛАЕТ?

Второй тайм «Ливерпуль» начал аналогично первому – включил максимальное давление и создал убойный момент, заставив Куртуа спасать после удара Роберто Фирмино. Без мяча «Реал» стал сильнее вжиматься в штрафную, зато при его возврате стал лучше контролировать. В первую очередь, за счет грамотных разворотов атак с фланга на фланг, куда к Асенсио и (чаще) Винисиусу подстраивался Бензема.

За счет сравнительно хорошего контроля мадридцы опять начали отодвигать игру, и тогда Клопп врубил то, что называется планом «Б». Для увеличения эффективности позиционных атак Джеймса Милнера заменил Тьяго Алькантара, а вместо Азана Кабака вышел Диогу Жота. В оборону отправился Фабиньо, а в атаке мерсисайдцы стали располагаться хаотично. Только Жота закрепился слева, тогда как Фирмино, Салах и Мане постоянно менялись местами. Даже 4-2-4 это не назвать, поскольку Трент в позиционных атаках регулярно оказывался на позиции инсайда. Это уже скорее 3-3-4.

Так что штрафная Куртуа стала напоминать пригородную электричку в час пик. И снова Зидан нашел достойный ответ: под свежего Жоту вышел Одриосола (Вальверде ушел в центр, а Кроос – отдыхать), а под ночевавшего на чужой половине Трента – упрощенный клон Винисиуса Родриго. «Ливерпуль» до последнего не переставал атаковать, но в концовке уже видимо отчаялся. Красным очень не хватило хотя бы одного гола (за что Мадрид должен целовать ноги Куртуа!), который полностью изменил бы психологическую картину матча. А так мадридцы выстояли и за счет домашней победы прошли в полуфинал, где их ждет «Челси».

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч

«Ливерпуль» - «Реал» - 0:0

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Кабак (Жота, 60), Филлипс, Робертсон, Милнер (Алькантара, 60), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82).

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Начо, Милитао, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Одриосола, 72), Асенсио (Иско, 82), Винисиус (Родриго, 72), Бензема.

Предупреждения: Каземиро, 25. Робертсон, 26. Филлипс, 59.

Судья: Куйперс (Нидерланды).

Первый матч – 0:0