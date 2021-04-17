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«Зениту» надо что-то менять. Иначе в новом сезоне у Питера будут проблемы
17 апреля 22:36
автор: Дмитрий Кузнецов

«Зениту» надо что-то менять. Иначе в новом сезоне у Питера будут проблемы

Чемпион с трудом добыл ничью в Краснодаре, где летом праздновал чемпионство после шикарной победы.

Матч в Краснодаре был показательным для перспектив «Зенита». Нет, в этом сезоне все ясно с чемпионским титулом – потеря двух очков в игре с новой командой Виктора Гончаренко никак не отразится на общей турнирной ситуации. Но скоро у сине-бело-голубых начнутся большие проблемы, если они свою команду конкретно не перестроят.

У питерцев пока по-прежнему комфортное преимущество в шесть очков от «Локомотива», который показывает самый стабильный и яркий футбол в 2021-м. Семь матчей в РПЛ – семь побед. Железнодорожникам играть в Санкт-Петербурге через тур, 2 мая, но слишком легкий у команды Сергея Семака календарь, чтобы она умудрилась растранжирить весь очковый запас. Помимо «Локо», остаются «Ротор» дома, в гостях «Уфа» и «Тамбов» в последнем туре. Хотя башкирский клуб ничейку зацепить способен, если прыгнет выше головы и удача будет ему благоволить, но что с того. Даже поражение питерцев от «Локомотива» и ничья в «Уфе» не позволят их никому опередить.

А вот что касается перспектив сезона следующего, то тут весна 2021-го намекает недвусмысленно, что не получится прогуляться за очередным титулом «Зениту». «Локомотив», «Рубин» и тот же «Краснодар» своей игрой в личных противостояниях с сине-бело-голубыми текущей весной доказывают, что по игре не лучший сегодня в лиге клуб из Петербурга. Один из – да, но не более того. Год назад все было иначе. «Зенит» возвышался над остальными, а теперь ничего такого нет.

Это, конечно, проблемы конкурентов, что они нестабильны были по ходу чемпионата. Но Казань и «Локо» под занавес турнира обретают солидность. «Спартак» резко прибавил, «Краснодар» наконец-то обрел тренера, которого можно оценивать по-разному, но это точно лучше, чем Мурад Мусаев. Матч с «Зенитом» показал, что «быки» способны организоваться, если им помогут. Игру они должны были брать. Ошибка Матвея Сафонова испортила хозяевам вечер, послужила стимулом, чтобы гости смогли вернуться в игру после 0:2. До этого безнадегой отдавали их атакующие действия, не приводившие ни к чему.

В прошлом туре «Краснодар» был ужасен. В Туле, где Гончаренко проиграл второй раз за весну (первый – с ЦСКА), в игре «быков» был полный бардак. Но даже не это раздражало сильнее всего, а то безразличие, с которым играли краснодарцы. Но прошла неделя, и Гончаренко сумел, очевидно, найти слова для своих футболистов. С «Зенитом» мы увидели «Краснодар» с горящими глазами. Даже поразительно, ведь немалая часть из этих игроков покинут команду летом. Может, конечно, уже зарабатывали себе на новые контракты в других клубах – матч с чемпионом хорошая витрина, чтобы показать товар лицом.

Как бы там ни было, «Зенит» в общем-то отскочил. Провалился в обороне, ничего не мог сделать в атаке до того момента, как не напортачил Сафонов. В пяти матчах после зимней паузы подопечные Семака пропустили по два мяча, с учетом кубкового поражения от «Арсенала». Перебор для чемпиона. Игра сзади потеряла прежнюю надежность. Бранислав Иванович ушел прошлым летом, Юрий Жирков постарел, и не выходит у новой обороны зацементировать свою штрафную. Пока питерцы выезжают на дуэте нападающих Сердар Азмун – Артем Дзюба, но вечно так продолжаться не может.

Кого будет менять «Зенит» - тренера или футболистов – руководству решать. Оставляя все как есть, люди с берегов Невы рискуют потерять лидерство в нашем футболе. Семь матчей в чемпионате страны в 2021-м прошли у питерцев натужно. В актив могут занести разве что игру в Москве с ЦСКА. Но армейцы были явно на спаде, Гончаренко там висел на волоске. В остальных встречах расклад был таков:

ничья дома с «Ростовом», который отыгрался в меньшинстве;

поражение от «Рубина», игравшего без ряда игроков основы;

крупная домашняя победа над «Ахматом», который на выезде 0:3 уступает даже «Уфе»;

победа в Сочи, где темные не только ночи, но и статистика личных встреч с «Зенитом».

Остаются победа над «Химками», которые все свои турнирные вопросы на этот сезон порешали, и ничья с «Краснодаром». Ее можно занести в актив гостям исключительно за морально-волевые качества. На этом, однако, далеко не уедешь. Летом в Краснодаре «Зенит» поставил красивую победную точку, оформив чемпионство победой 4:2. «Быки» с тех пор лучше точно не стали. Что тогда можно сказать про «Зенит»?

источник: «Советский спорт»
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