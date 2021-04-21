Николич в шаге от первого трофея! «Локомотив» разгромил ЦСКА в полуфинале Кубка

ПЕРВОЕ ДЕРБИ ОЛИЧА

Об этой встрече еще до стартового свистка было сказано много, поэтому повторяться не будем. Суммируя все высказывания, «Локо» на пике, ЦСКА – в идейном кризисе, но для обоих тренеров Марко Николича и Ивицы Олича игра имела важнейшее значение, поскольку почти наверняка именно в ней разыгрывается Кубок России (в финал уже вышли «Крылья Советов», которые в том матче будут аутсайдером). К слову, эти две команды – главные кубковые специалисты в России. На их счету в сумме 15 побед в 28 розыгрышах.

Каких-то невероятных сюрпризов наставники не приготовили. Отметим лишь, что даже с возвращением Дмитрия Баринова Максим Мухин сохранил роль опорного полузащитника. Дмитрий и Грежож Крыховяк в ромбе в центре поля расположились на одной линии, под ними Мухин, над ними – Рифат Жемалетдинов. Будет интересно посмотреть, как Баринов справится с новой ролью, в дерби он действовал великолепно.

У ЦСКА два заслуживающих внимания момента. На правом фланге обороны в прошлом матче выходил Вадим Карпов, а Марио Фернандес остался на скамейке запасных. Ожидалось, что к дерби он восстановится, но, напротив, его не оказалось даже в заявке, а его позицию занял Константин Марадишвили. В то же время сыгравший не лучший матч Виктор Васин остался в центре обороны.

Если физическая форма команд сейчас сильно отличается, то материальная – до ужаса схожа. Кому пришло в голову позволить «Локо» выйти в темно-зеленых футболках, а ЦСКА – в черных, надо обязать смотреть футбол только на черно-белом телевизоре. Разобрать, какая команда с мячом, со стороны можно было только красным трусам железнодорожников. Для такой статусной игры – это кошмар.

РУКА РОНДОНА, ЗАБРОС РЫБЧИНСКОГО

Для контратакующей команды Николича имеет огромное значение, кто открывает счет. Имея это преимущество, она очень здорово ловит соперника на ошибках и наказывает вновь и вновь. Однако уже на шестой минуте железнодорожники едва не оказались в роли отыгрывающихся. В результате быстрого выхода в атаку Алан Дзагоев классно нашел на линии штрафной Саломона Рондона, а тот точно пробил в дальний угол. Хозяевам повезло, что мгновениями ранее венесуэлец при обработке мяча коснулся его рукой. А больше Рондон ничем и не запомнился.