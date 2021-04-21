Николич в шаге от первого трофея! «Локомотив» разгромил ЦСКА в полуфинале Кубка

ПЕРВОЕ ДЕРБИ ОЛИЧА
Об этой встрече еще до стартового свистка было сказано много, поэтому повторяться не будем. Суммируя все высказывания, «Локо» на пике, ЦСКА – в идейном кризисе, но для обоих тренеров Марко Николича и Ивицы Олича игра имела важнейшее значение, поскольку почти наверняка именно в ней разыгрывается Кубок России (в финал уже вышли «Крылья Советов», которые в том матче будут аутсайдером). К слову, эти две команды – главные кубковые специалисты в России. На их счету в сумме 15 побед в 28 розыгрышах.
Каких-то невероятных сюрпризов наставники не приготовили. Отметим лишь, что даже с возвращением Дмитрия Баринова Максим Мухин сохранил роль опорного полузащитника. Дмитрий и Грежож Крыховяк в ромбе в центре поля расположились на одной линии, под ними Мухин, над ними – Рифат Жемалетдинов. Будет интересно посмотреть, как Баринов справится с новой ролью, в дерби он действовал великолепно.
У ЦСКА два заслуживающих внимания момента. На правом фланге обороны в прошлом матче выходил Вадим Карпов, а Марио Фернандес остался на скамейке запасных. Ожидалось, что к дерби он восстановится, но, напротив, его не оказалось даже в заявке, а его позицию занял Константин Марадишвили. В то же время сыгравший не лучший матч Виктор Васин остался в центре обороны.
Если физическая форма команд сейчас сильно отличается, то материальная – до ужаса схожа. Кому пришло в голову позволить «Локо» выйти в темно-зеленых футболках, а ЦСКА – в черных, надо обязать смотреть футбол только на черно-белом телевизоре. Разобрать, какая команда с мячом, со стороны можно было только красным трусам железнодорожников. Для такой статусной игры – это кошмар.
РУКА РОНДОНА, ЗАБРОС РЫБЧИНСКОГО
Для контратакующей команды Николича имеет огромное значение, кто открывает счет. Имея это преимущество, она очень здорово ловит соперника на ошибках и наказывает вновь и вновь. Однако уже на шестой минуте железнодорожники едва не оказались в роли отыгрывающихся. В результате быстрого выхода в атаку Алан Дзагоев классно нашел на линии штрафной Саломона Рондона, а тот точно пробил в дальний угол. Хозяевам повезло, что мгновениями ранее венесуэлец при обработке мяча коснулся его рукой. А больше Рондон ничем и не запомнился.
А всего десяток минут спустя красно-зеленые провели свою разительную атаку. Подключившийся по флангу Дмитрий Рыбчинский мастерски набросил мяч в свободную зону в центре штрафной. Защитники армейцев замерли, и отозвавшийся на передачу Франсуа Камано оказался с глазу на глаз с Игорем Акинфеевым. Шансов у вратаря в этом эпизоде не было.
Прямо сейчас никто в России не играет по счету лучше «Локо». Железнодорожники грамотно засушили игру, очень компактно оборонялись и не торопились ничего создавать из позиционных атак. В районе 30-й минуты был эпизод, когда они перепасовывались минуты полторы-две. А если сзади что-то не получалось, всегда на помощь приходил Ведран Чорлука. На пару с Пабло он провел поистине грандиозный матч.
ЦСКА же никак не пытался взорвать игру, также обороняясь на своей половине поля и не мешая сопернику тянуть время. В составе гостей выделялся разве что Иван Обляков, принявший участие в обеих интересных атаках. В первой продолжил поперечной передачей пас от Марадишвили справа (Чорлука бросился под удар Ильзата Ахметова), а во второй, сместившись справа в центр самостоятельно, опасно пробил в район дальнего угла – Гилерме перевел мяч на угловой, хотя кажется, мяч шел чуть левее ворот.
У «ЛОКО» ЗАЛЕТАЕТ ВООБЩЕ ВСЕ
На вторую половину армейцы вышли заряженными на гол, но ничего кроме механических подач в штрафную придумать не могли. Их легко прерывали защитники «Локомотива». А вот в своей штрафной красно-синие верх не контролировали. Стоило Баринову подстроиться под подачу слева, и Акинфееву пришлось вытягивать мяч из угла.
Однако гол он отсрочил ненадолго. С заработанного в том эпизоде углового хозяева удвоили преимущество. То ли Обляков на ближней штанге неудачно попал по мячу, то ли боровшийся с ним Смолов, так или иначе мяч отскочил в газон, перелетел Акинфеева и опустился за его спиной под перекладину. Удивительное везение команды Николича – почти в каждом матче железнодорожникам даются или очень сложные, или случайные голы.
Давление ЦСКА ни к чему не приводило, потому что команде не хватало нестандартных действий, а это помимо всего прочего стало результатом решения Олича отодвинуть Николу Влашича на фланг (вероятно, специально под Рыбчинского), где соперники его без труда запирали. Олич признал ошибку только на 58-й минуте – Арнор Сигурдссон заменил игравшего в центре Алана Дзагоева. Исландец занял позицию слева, а Влашич вернулся в зону перед штрафной.
После этого давление армейцев стало более осмысленным. Начался настоящий обстрел ворот Гилерме. Вот только мяч до них долетал редко – или мимо, или Чорлука с Пабло ложились под удар. Так что впечатления от второго тайма неоднозначные. С одной стороны, красно-синие владели большим территориальным преимуществом и много атаковали, с другой – загубленных моментов, о которых стоит переживать, почти не было. «Локомотив» же не только уверенно выстоял, но и довел дело до разгрома (еще один удивительный гол от Крыховяка) и вышел в финал Кубка – уже в 10-й раз в истории.
Кубок России. Полуфинал
«Локомотив» - ЦСКА – 3:0 (1:0)
Голы: Камано, 16 – 1:0. Обляков, 53 – в свои ворота – 2:0. Крыховяк, 90+1 – 3:0.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Живоглядов, 87), Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин (Магкеев, 78), Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Куликов, 67), Камано (Миранчук, 87), Смолов (Лисакович, 78).
ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Васин, Дивеев, Щенников, Обляков (Шкурин, 80), Ахметов, Эджуке, Влашич, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Рондон (Чалов, 69).
Предупреждения: Пабло, 63. Крыховяк, 64. Баринов, 66. Дивеев, 90+3.
Судья: Сергей Карасев (Москва).