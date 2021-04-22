«Локомотив» непобедим! Команда Николича прямо сейчас – лучшая в России

То есть уже в середине февраля было видно, что строит Николич, хотя вряд ли даже он мог бы предположить, что все получится настолько удачно.

Все это, безусловно, заслуга Марко Николича, прекрасно поработавшего на зимних сборах. Собственно, по их итогам был написан вот этот текст , в котором мы предрекали хороший ход железнодорожников (и «Рубина», кстати).

Сегодня создается впечатление, что железнодорожников просто не остановить. Кубок России у них уже практически в кармане, а был бы и чемпионат, если бы не завершался через четыре тура. Имеющие в отсутствие Кубка куда более легкий календарь и мощный подбор игроков питерцы на этой дистанции набрали в РПЛ 14 очков против 21 у «Локо».

Десятка, дамы и господа! Десятка! «Локомотив» весной идет победной поступью, размазывая соперников одного за другим. Разница мячей просто невероятна – 26-3! А ведь в соперниках не абы кто. 2:0 и 3:0 с ЦСКА, дважды по 3:1 с «Сочи», 2:0 со «Спартаком», 4:1 с «Ростовом». Все это команды, на разных этапах сезона претендовавшие как минимум на место в еврокубках.

Чемпионат России – турнир довольно оборонительный. Не столько в том смысле, что все играют от печки, сколько в том, что мало команд эффективно владеет оружием позиционного нападения. Посмотрев на свой подбор исполнителей, Николич тоже понял, что ему нет смысла пытаться стать вторым «Краснодаром». Тем более, что дела там идут не ахти.

Фактически, сам того не зная, он живет по заветам Юрия Семина. Делает ставку на сыгранность состава, за счет строгой обороны, контратак и стандартов выжимает максимум у ворот соперника, подтягивает молодежь и выводит всех футболистов на пик формы. Можно пройтись по каждому игроку «Локомотива» и согласиться, что весной большинство из них демонстрируют свой лучший футбол.

Гилерме? Тащит все мячи с таким усердием, будто за спиной хрупкая ядерная установка. Ведран Чорлука? Снимает в штрафной весь верх, успевает бросаться под все удары и руководит атакой из глубины в ее начальной стадии. Пабло? Практически не совершает ошибок. Максим Мухин? Да вы еще три месяца назад вообще знали, кто это? Рифат Жемалетдинов? Единственный плеймейкер РПЛ в лучшем смысле этого слова. Федор Смолов? Научился делать гол из ничего. Франсуа Камано? 7+1 в 10 матчах весны против нуля (!) результативных действий в 18 играх первой части сезона. Что это, если не работа тренера?

Каждый из них и дает свою часть результата, возможного только если собрать этот пазл воедино. И в этом рука Николича тоже прослеживается. «Локомотив» играет компактно, в позиционной обороне глубоко опускаются три центральных полузащитника. Откровенно говоря, голов в воротах Гилерме могло быть больше, но все игроки и сам вратарь поймали такой кураж и почувствовали такую уверенность в своих силах, что становятся почти неуязвимы, даже когда кажется, что гол неминуем. «Спартак» ломился в закрытую дверь 90 минут, то же в среду пытался делать ЦСКА, только менее изобретательно. Никому не удалось. А два гола из трех были забиты «Сочи», командой еще одного тактически умного и гибкого тренера.

План Николича пока срабатывает всегда. В этом есть даже какая-то мистика, потому что мы до сих пор не видели его плана «Б». Во всех 10 матчах красно-синие выходили вперед первыми, а в игре по счету, как мы уже убедились, в РПЛ им равных нет – все полузащитники мобильны и обладают хорошим отбором, а атакующие игроки хороши в игре на скорости. Смолов (в его случае это новость!) отлично находит свободные зоны даже за пределами штрафной, Камано блестяще открывается за спинами защитников, Жемалетдинов в каждой игре радует умными обостряющими передачами, Виталий Лисакович пусть и сбавил, но тоже здорово действовал на пространстве, а в ворота ЦСКА в феврале вообще забил гол-красавец.

Важной деталью этой конструкции являются восьмерки Гжегож Крыховяк и… его партнер по центру поля. Чаще это был Даниил Куликов, но против армейцев вышел все лучше себя чувствующий на поле Дмитрий Баринов. Он и видится первым номером на эту позицию. Так вот Крыховяк и Баринов (Куликов в меньшей степени) покрывают огромное пространство от своей штрафной до чужой, действуют как на шарнирах, бесконечно успевая и там, и здесь – создают численность при атаках и закрывают зоны в обороне.

По большому счету, Николичу даже не приходится вносить какие-то коррективы в игру. Поведя в счете, команда перекрывает кислород в середине поля и спокойно доигрывает до финального свистка, необъяснимо эффективно выскакивая в контратаки. Да, замены по ходу матча производятся, но почти всегда по позиции. В отличие от других тренеров (Сергея Семака, Доменико Тедеско, Виктора Гончаренко) он не переставляет игроков из одной зоны в другую, как шахматные фигуры. Система хорошо работает тогда, когда каждый ее винтик работает слаженно с остальными, а не прыгает с места на место.

Немалую роль во всем этом играет и атмосфера в команде. Сейчас в ней много игроков, которые не застали чемпионский сезон-2017/18 и еще голодны до побед. Плюс Николич результатами убедил игроков в правильности пути. Ментальные лидеры Чорлука, Крыховяк, Гилерме и Мацей Рыбус тонко взаимодействуют с молодыми партнерами, а не кошмарят, как Игорь Акинфеев, впадающий в ярость после каждого удара в сторону его ворот. В результате имеем позитивную, уверенную в себе и голодную команду.

В общем, грамотная тактика, дисциплина, отличная физическая форма, взаимное доверие и страсть до побед делают этот «Локомотив» самой интересной командой лиги и лучшей по качеству игры. Теперь главное – сохранить имеющееся богатство и найти способы его приумножить.