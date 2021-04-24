Добрый Олич и грядущая катастрофа ЦСКА. Реплика Отара о культурной неукорененности

В газете написано, что футболисты ЦСКА еще не понимают, какой стиль хочет привить им Олич.
Но генеральная проблема в том, что этого не знает сам Олич.
Клуб утверждает, что просчитал все риски, но даже по лицу легенды ЦСКА видно, что он не знает, что делать, и риск тут один: если эта БЕЗОБРАЗНАЯ армейская игра продолжится, Олича предадут анафеме и швырнут в костер.
Тренер моей команды ЦСКА должен пить воду с повышенным содержанием йода и калия и обладать стереоскопическим взглядом на мир.
Такая игра, как сейчас, не может быть «плодом здорового разума», при таком количестве энергии должно быть четкое понимание своего призвания, а если с этим плохо у главного, что спрашивать с Марадишвили?
Никто ведь не требует от Олича «открыть целостный план бытия», но ведь какой-то план на игру у парня должен быть.
Это ведь не ошибка ложной генерализации, вон сколько игр уже сыграно, гроша медного не стоит организация игры, и начался дюжинный, раздражающий донельзя треп про «один тренер ничего не решает».
И, говоря такие плоскости, хороший парень и никакой тренер Олич со значением глядит на корреспондента.
После «Сочи» и «Локомотива» хорват самоуничижительно доказал, что у него напрочь отсутствует тренерский хват, и это про него сказано «метил в корову, а попал в ворону».
Теперь утрачена невознаградимо и надежда на Кубок:
«В мыслях потемнело,
Сердце бьет бедой.
Что же ты наделал,
Раскудрявый мой?!».
Для тренера Олич подозрительно добр, есть и другие подозрения: он знать не знает, что такое диалектика, и все его проблемы - в «культурной неукорененности», проще говоря, в отсутствии образования, а необразованный человек «страдает отсутствием идейной системы».
Поражения, конечно, тоже душеполезны, потому хотя бы, что учат смирению, но ведь не столько поражений и не таких, когда вся команда похожа на деклассированных изгоев из книжек Диккенса.
Вспоминается совет Стивена Кинга начинающим писателям: «Никогда не пишите «атмосферные осадки», когда можно сказать «дождь».
Боюсь, при такой игре после Тушина будет повод в одной фразе употребить два слова- «ЦСКА» и «катастрофа».
В отличие от многих я смотрю на этот ужас стереоскопично, и я слышу сигнал беды.
Нет греха в признании собственных ошибок, недолго Оличу мучиться.