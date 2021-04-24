Добрый Олич и грядущая катастрофа ЦСКА. Реплика Отара о культурной неукорененности

В газете написано, что футболисты ЦСКА еще не понимают, какой стиль хочет привить им Олич.

Но генеральная проблема в том, что этого не знает сам Олич.

Клуб утверждает, что просчитал все риски, но даже по лицу легенды ЦСКА видно, что он не знает, что делать, и риск тут один: если эта БЕЗОБРАЗНАЯ армейская игра продолжится, Олича предадут анафеме и швырнут в костер.

Тренер моей команды ЦСКА должен пить воду с повышенным содержанием йода и калия и обладать стереоскопическим взглядом на мир.

Такая игра, как сейчас, не может быть «плодом здорового разума», при таком количестве энергии должно быть четкое понимание своего призвания, а если с этим плохо у главного, что спрашивать с Марадишвили?