«Играли две слабые команды: ЦСКА совсем никакой, а «Спартак» подает признаки жизни и выиграл»

Напомним, матч 27-го тура РПЛ на «Открытие арене» завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

- Я не эксперт, не претендую на истину в последней инстанции, - говорит Евгений Томашевский. – Как гроссмейстер с коэффициентом Эло 2700, пытаюсь понять логику происходящего, но в игре «Спартака» я не вижу никакой логики вообще. После возобновления чемпионата, я посмотрел матч «Спартак» - «Рубин», и решил, что ничего хорошего в этом сезоне от «Спартака» ждать не приходится. Это было совершенно бесцветное поражение, и мне показалось, что и дальше будет то же самое. Но после этого команда выиграла четыре матча подряд, забив при этом 16 мячей. И непонятно, с чего.

После этого была неплохая игра в дерби с «Локомотивом», а затем последовал совершенно нереальный матч с «Уфой». Эта игра была вообще ни в какие рамки. Это вообще невозможно было объяснить.

Можно объяснить поражение от аутсайдера, как это было, к примеру, в матче «Динамо» против «Химок». Динамовцы проигрывали 0:1, в конце пошли забивать, и еще могли пропустить в дополнительное время. Хотя этого там не случилось. Но проиграть 0:3 «Уфе», которая тебя просто раскатала, это вообще не отвечает никакой логике.

Мне кажется, что команда сырая и плохо управляемая, и, возможно, это связано с тем, что уходит Тедеско.