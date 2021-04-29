Александр Дюков: Вилкова пожизненно отстранили от судейства не из-за одной ошибки

- Вы наверняка читали, какое доверие оказывают клубы Ашоту Рафаиловичу. Судейский комитет отвечает перед РФС и перед клубами за качество судейства. К Хачатурянцу, и к судейскому комитету есть полное доверие. В конце прошлого сезона уже была история с отстранением Вилкова. Тогда состоялся разговор, на котором были даны заверения. В итоге Вилкова вернули в премьер лигу. Пошли ошибки и комитет принял решение о его отстранении, а исполком это поддержал. Нам нужно снижать те ошибки, которые допускают рефери в играх. В рамках судейской реформы принимаются все необходимые решения, чтобы это обеспечить. Как одна из мер - отстранение судей. В прошлом сезоне было допущено 109 ошибок, неисправленных ВАР, а сейчас их набралось 54. Это тот результат, который мы сегодня имеем. На данный момент клубы поддерживают судейский комитет. Хачатурянц уже все объяснил прессе. Судейский комитет утратил доверие к Вилкову и отстранил его пожизненно не в результате одной ошибки.

- На то, чтобы выгнать арбитра из футбола должны быть весомые причины. Не только его ошибки. Рассказал ли Хачатурянц исполкому о своих подозрениях по поводу Вилкова?

- Это решение принимают субъекты. Мы будем оценивать только дела. Если будет развитие в региональной федерации, она будет решать задачи по построению пирамиды, тогда будет доверие.

- Но Вилков же там будет заниматься в том числе и судейскими вопросами.

- Ну, и что? Он будет там в роли судьи? У нас есть судейский комитет. Если будет что-то не то, комитет может вмешаться.

- Вы сказали, что довольны работой Хачатурянца. Вы его поддержите в случае выдвижения в президенты премьер лиги?

- У нас нет крепостного права. Его никто не приковывает к батарее. Он сам принимает свои решения.

- Есть у Лапочкина поддержка от РФС в расследовании УЕФА?

- Давайте дождемся вердикта. Пока у нас нет сведений о том, что Лапочкин оказал неправомерное влияние на результат игры.

- Как оцениваете ситуацию с Сухиной, который зашел в судейскую комнату перед игрой со «Спартаком»?

- Есть правила и международная практика, в соответствии с которой представителям клуба нельзя находиться в судейской комнате. Мы будем вести борьбу с такими случаями.

- Что вы думаете об уголовных делах бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова?

- За комментариями вам лучше обратиться в правоохранительные органы. РФС никак не участвует в этом деле ни в каком качестве.

- Не опасаетесь, что ситуация с уголовными делами в «Чертаново» разрушит одну из лучших академий?

- Не думаю, что Москомспорт допустит этого. Как я понимаю, есть вопросы к бывшему менеджменту клуба, но нет оснований полагать, что это как-то скажется на работе школы. Что касается уголовное дела, РФС не имеет к нему никакого отношения.

- Появилась информация, что Гинер и Бабаев могут прийти работать в «Крылья Советов». Вы это приветствуете?

- Риторический вопрос. Об этом лучше спросить самого Гинера или клуб. Он входит в исполком, я ему доверяю. Он выдвигался при мне.

- Как вы относитесь к словам Леонида Слуцкого, что судьи – это всего лишь обслуживающий персонал?

- При всем уважении, Слуцкий перегибает палку в таком высказывании по отношению к арбитрам. Судейство - это непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, решения принимать просто. Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю пройти обучение и начинать судить. Есть разные моменты, и все они уникальны по-своему, и часто мнения расходятся даже у опытных экспертов, ведь все не пропишешь. Взять удаление Ахметова. Его поддержал Кашшаи, но другие эксперты не согласились. Главное, что сейчас есть положительная динамика. Почти в два раза меньше стало ключевых ошибок, если сравнивать с прошлым сезоном. Есть также назначение Карасева на чемпионат Европы, и Пустовойтовой на Олимпиаду в Токио. Так что я бы попросил футбольных функционеров и тренеров поддерживать арбитров. А тренеров попросил бы побольше говорить о футболе. А то иногда они не могут объяснить, что происходит на поле, и в какой футбол играет их клуб. А как комментировать судейство, здесь они первые.

- Когда будет увеличена количество зрителей на стадионах?

- Если говорить про премьер лигу, то это прерогатива региональных властей, и все будет зависеть от ситуации в разных регионах. Везде ведь своя динамика, и мы видим, что она положительная. На всех стадионах есть 50 процентов. В Казани - 75, в Грозном - 100. Надеемся, что постепенно ограничения будут отменять, и следующий сезон мы сможем начать без ограничений.

- Будут ли изменения в ковидном регламенте премьер лиги на следующий сезон?

- Будем надеяться на это. Надо, чтобы все, включая журналистов, были с антителами, но пока это не так.

- Что обсуждал исполком по поводу подготовки к чемпионату Европы и проведения чемпионата мира по пляжному футболу?

- Александр Алаев доложил о статусе подготовки к пляжному чемпионату мира в Москве. Проблем нет, и мы верим, что проведем соревнования высоком уровне. Алексей Сорокин рассказал о подготовке к чемпионату Европы. Петербург давно был готов принимать больше матчей, и нет никаких сомнений, что комитет справится с проведением турнира.

- Обсуждался вопрос с заменой гимна на чемпионате мира-2022?

- По гимну мы будем решать вопрос не сейчас. Сначала надо попасть в финальную часть соревнований.

- Останется ли Галактионов у руля молодежной сборной России?

- С ним подписан контракт, и он действует, но решение будет принято в ближайшее время.

- Обсуждались ли изменения в регламент РФС?

- Да. Мы рассмотрели несколько изменений. Например, начали ужесточать правила лицензирования клубов. Одна из мер, которая не позволит допускать критических ситуаций - ужесточение ответственности для всех лиц, которые довели клуб до банкротства. Это включает и пожизненную дисквалификацию. Также были внесены изменения в регламент разрешения споров, где ввели штраф за нарушение конфиденциальности сторонами процесса. Будет штраф до 100 тысяч рублей за каждый такой случай. Плюс мы утвердили поправки в национальный регламент РФС по статусу переходов и участия особой правовой защиты женщин-футболисток. Это сделано на основании практики ФИФА.

- Какую перспективу вы видите от отдачи сотрудничества с регионами?

- Принята стратегия развития футбола до 2030 года. Ее главные направления - это развитие массового и детско-юношеского футбола. Для этого мы должны построить пирамиду. Ее не было. Сейчас мы стараемся создать эту пирамиду, включая в нее еще два уровня - дворовый и уличный футбол, а также региональные центры. Не секрет, что у нас есть проблемы с едиными методиками работы, с количествами тренеров. Данные центры будут решать эти задачи, и вопросы селекции.

- Возможно, по спортивному принципу в премьер лигу попадут «Алания» и «Оренбург», но у них нет стадионов первой категории, и они не попадают под лицензирование. Будете ли вы делать исключения для этих команд?

- Этот вопрос будут решать органы лицензирования.

- А если они не пройдут лицензирование, вы сделаете исключение для этих клубов?

- Наверное, соблюдение всех требований пока невозможно, хоть мы стараемся настаивать на их соблюдении. В любом случае данный вопрос не ко мне.