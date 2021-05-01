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Наши судьи работают на Госдеп? «Ахмат» снова страдает из-за очевидных судейских ошибок
01 мая 23:05
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Ротор»

Наши судьи работают на Госдеп? «Ахмат» снова страдает из-за очевидных судейских ошибок

Несмотря на уверения футбольных властей об улучшении статистики по пропущенным фолам, каждый тур дает новые поводы для скандалов.

Нас уверяют, что судить стали лучше. На днях глава РФС Александр Дюков говорил о том, что арбитры в текущем сезоне РПЛ совершили в два раза меньше ключевых ошибок, не исправленных VAR, по сравнению с прошлым сезоном. Но читаешь новости о последних турах чемпионата, а они напоминают сводки полицейской спецоперации (ЭСК совместно с КДК РФС) против наркокартеля (судейского корпуса). Заявителем естественно являются клубы. Там весь набор преступлений: подбрасывание наркоты (несправедливые красные), убийства (придуманные пенальти), коррупция (осознанное игнорирование противоправных действий). И прочие сопутствующие мелочи (воровство).

Добрую половину команд премьер-лиги «прибили» за апрель и первый день мая наши профи, своей работой опровергающие известную пословицу «не свисти – денег не будет». Кое у кого, кажется, их будет в достатке. Известный арбитр-эксперт Игорь Федотов полагает, что у судей точно есть свой интерес. Потому как так ошибаться просто нельзя. Арбитра Васильева по итогам матча «Ротор» – «Ахмат» (1:0) он предлагает срочно отправлять на полиграф, чтобы хотя бы понервничал. И заявляет, что на 85-й минуте следовало назначать железный 11-метровый удар в ворота «Ротора».

Да, судя по всему, это был чистейший пенальти. Игрок «Ротора» не играл в мяч, он к нему не успевал и по этой причине сбил соперника в своей штрафной. Но свистка не последовало, а VAR по непонятной причине промолчал. Версий того, почему так произошло, как всегда в подобных случаях ровно две: либо люди профессионально непригодны, либо коррумпированы. Было бы иначе, они хотя бы отправили судью в поле смотреть повтор на мониторе.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров по горячим следам сообщил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Рассмотреть просят не только решение главного судьи, но и бездействия видеопомощников. Понять «Ахмат» можно. Совсем недавно грозненцы пострадали от того же VAR и работы арбитра в поле в полуфинале Кубка России с «Крыльями Советов», который самарцы выиграли в серии пенальти. Тогда арбитры не захотели увидеть очевиднейшее нарушение со стороны вратаря «Крылышек», который руками отпихнул (совершенно не скрывая своих намерений) игрока хозяев, выходившего один на один. Бернард Бериша, а это он имел голевой момент, на ногах к своему несчастью устоял. Это очевидно и дало повод VAR не заметить фола, который тянул на однозначную красную карточку.

ЭСК после признал, что надо было голкипера «Крыльев» удалять. Но легче ли от этого «Ахмату», не попавшему в финал Кубка?

Страдают из-за непрекращающегося судейского беспредела многие команды. К концовке чемпионата, как и прогнозировали эксперты, количество ошибок резко возросло. Как относиться к такой статистике? Можно ли не заподозрить здесь коммерческих интересов со стороны рефери? Нет, нельзя. Прямая связь между результатами решающих матчей, от которых зависит турнирная судьба клубов в сезоне, и увеличением брака в работе блюстителей футбольного правопорядка ощутима как запах весны. А к клубу из Грозного наше повышенное внимание по той причине, что «Ахмат», как известно, находится под американскими санкциями.

Недавно в Госдуме даже предложили оказать финансовую помощь этому участнику РПЛ, потому что клуб лишился спонсорской помощи от ряда компаний из-за санкций. Но глядя на то, как мочат «Ахмат» наши рефери, начинаешь сомневаться: не на Госдеп ли работают ребята? Они обложили так команду Андрея Талалаева, можно это предположить, по той причине, что ее турнирное положение уже не позволяет ни вылететь, ни подняться существенно верх. Логика понятна: какая им разница, с них не убудет – два очка больше, два меньше. А у людей судьбы решаются. Для «Ротора» же матч с чеченской командой был по сути последней возможностью для того, чтобы получить шанс на успешное попадание в переходные матчи.

От прямого вылета волгоградцев сейчас отделяет преимущество по дополнительным показателям в сравнении с «Уфой», которая идет на 15-м месте, имея 21 очко. «Ротор» после победы над «Ахматом» набрал столько же и стоит строчкой выше в таблице. В двух последних турах команда играет в гостях с «Сочи» и «Рубином», которые бьются за место в еврокубках. В этих встречах можно не разжиться очками, это факт.

Не хотелось бы думать о таких причинах судейских ляпов, но не получается. Как-то все беспросветно в нашем судейском вопросе. Только что пожизненно забанили судью Вилкова без права восстановления. Но не пугает это его последователей. Радует только то, что говорить об этой проблеме стали открыто. Статистике только веры нет.

источник: «Советский спорт»
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