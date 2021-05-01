Наши судьи работают на Госдеп? «Ахмат» снова страдает из-за очевидных судейских ошибок

Нас уверяют, что судить стали лучше. На днях глава РФС Александр Дюков говорил о том, что арбитры в текущем сезоне РПЛ совершили в два раза меньше ключевых ошибок, не исправленных VAR, по сравнению с прошлым сезоном. Но читаешь новости о последних турах чемпионата, а они напоминают сводки полицейской спецоперации (ЭСК совместно с КДК РФС) против наркокартеля (судейского корпуса). Заявителем естественно являются клубы. Там весь набор преступлений: подбрасывание наркоты (несправедливые красные), убийства (придуманные пенальти), коррупция (осознанное игнорирование противоправных действий). И прочие сопутствующие мелочи (воровство).

Добрую половину команд премьер-лиги «прибили» за апрель и первый день мая наши профи, своей работой опровергающие известную пословицу «не свисти – денег не будет». Кое у кого, кажется, их будет в достатке. Известный арбитр-эксперт Игорь Федотов полагает, что у судей точно есть свой интерес. Потому как так ошибаться просто нельзя. Арбитра Васильева по итогам матча «Ротор» – «Ахмат» (1:0) он предлагает срочно отправлять на полиграф, чтобы хотя бы понервничал. И заявляет, что на 85-й минуте следовало назначать железный 11-метровый удар в ворота «Ротора».

Да, судя по всему, это был чистейший пенальти. Игрок «Ротора» не играл в мяч, он к нему не успевал и по этой причине сбил соперника в своей штрафной. Но свистка не последовало, а VAR по непонятной причине промолчал. Версий того, почему так произошло, как всегда в подобных случаях ровно две: либо люди профессионально непригодны, либо коррумпированы. Было бы иначе, они хотя бы отправили судью в поле смотреть повтор на мониторе.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров по горячим следам сообщил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Рассмотреть просят не только решение главного судьи, но и бездействия видеопомощников. Понять «Ахмат» можно. Совсем недавно грозненцы пострадали от того же VAR и работы арбитра в поле в полуфинале Кубка России с «Крыльями Советов», который самарцы выиграли в серии пенальти. Тогда арбитры не захотели увидеть очевиднейшее нарушение со стороны вратаря «Крылышек», который руками отпихнул (совершенно не скрывая своих намерений) игрока хозяев, выходившего один на один. Бернард Бериша, а это он имел голевой момент, на ногах к своему несчастью устоял. Это очевидно и дало повод VAR не заметить фола, который тянул на однозначную красную карточку.

ЭСК после признал, что надо было голкипера «Крыльев» удалять. Но легче ли от этого «Ахмату», не попавшему в финал Кубка?