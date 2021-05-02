Игорь Черевченко: Реально ли удержать Лантратова? Пусть руководство его уговаривает

- Надеюсь, ничего страшного нет, и в следующем матче он будет в строю.

- Я даже не смотрел и не собираюсь смотреть этот эпизод. Но если и посмотрю его, то только с Трошечкиным буду на эту тему разговаривать.

- Что скажете по удалению Трошечкина? Показалось, что там и желтой карточки быть не должно.

- До пятнадцатой минуты матч был хороший. Забили быстрый мяч со стандарта, - сказал Черевченко. - Удаление, конечно, немного подпортило наши планы на игру.

- Почему в стартовом составе решили сделать ставку на Глушенкова, и повлиял ли на это тот факт, что он забил мяч в ворота «Динамо»?

- Повлиял гол или нет – второй вопрос. Максим набрал оптимальную форму, которая была у него до травмы. Он прилично выглядел на тренировках. Поэтому мы его и выбрали.

- Стоит ли ждать появления Мирзова и Глушенкова в матче со «Спартаком»?

- Еще много времени до игры, и все может измениться. У нас в команде 23 человека, и любой из футболистов может выйти на поле в этом матче.

- К Лантратову уже сейчас есть интерес разных клубов. Насколько реально будет его удержать еще на один сезон?

- Это вопрос к руководству клуба, как его будут уговаривать. Я рад за Илью. Знаю его очень давно. Он вырос в сильного вратаря.

- Верите, что «Химки» могут попасть в ерокубки?

- Я живу сегодняшним днем. Верить или нет, это уже потом.

- Почему Кухарчук после матча с «Уфой», где он был удален, не провел ни одной полной игры и последние встречи начинает со скамейки запасных?

- Нам нужны те футболисты, которые могут усилить игру. К Илье нет претензий по тому, как он тренируется и выходит на замену. Он хорошо усиливает игру, чего не скажешь о некоторых других ребятах. У него нет проблем с этим.

«Мы не заслужили поражения, исходя из того, как проходила игра»

- Ваша команда заслужила сегодня поражение? – вопрос Матвееву.

- Нет, думаю, мы его не заслужили. Если судить по тому, как проходила игра. У хозяев было раннее удаление, поэтому мы владели инициативой и мячом. Были подходы, удары. К сожалению, до забитого мяча довести игру не смогли, хотя возможностей и предпосылок для этого было предостаточно. Обидно такие матчи проигрывать. Стандартные положения в самом начале встречи, конечно, не есть хорошо. Мы недоработали в обороне. Потом сложно было вскрыть эшелонированную защиту «Химок», хотя удары были.

- У команды по-прежнему есть проблемы с травмами. Как дела у ребят?

- У Панюкова небольшое повреждение, скоро должен быть в форме. Вполне возможно, в последних матчах он появится. У Калинина тоже повреждение, и ему дали паузу, чтобы восстановиться. Надеюсь, с понедельника он начнет тренироваться в общей группе. Емельянов продолжает лечиться, и срок его восстановления неизвестен.