«Зенит» – чемпион! Азмун и Дзюба разорвали оборону «Локомотива» (видео)

Всегда интересно, когда основной претендент на чемпионский титул может официально оформить триумф в матче с одним из топ-клубов. Питерские болельщики заполнили трибуны в предвкушении яркого зрелища, в котором их любимцы докажут, что являются лучшими в России. С первых минут они погнали зенитовцев вперед.

«Локомотив» после 11 побед подряд в весенней части сезона подошел к этой игре не только не потеряв шансы на первое место, но и, что даже более важно, в яростной борьбе со «Спартаком» за второе лигочемпионское место. А возвращение в ворота отбывшего дисквалификацию Гилерме настраивало болельщиков железнодорожников и любителей чемпионской интриги. Увы, русский бразилец оказался в этой игре бессилен, пропустив больше, чем за все предыдущие 11 матчей. В его ворота залетело чуть ли не все, что только могло.

Как все-таки здорово, что в чемпионате России главные претенденты на золотые медали встречаются между собой в самой концовке. «Зенит» ни разу не праздновал чемпионство на «Газпром Арене», и питерцы очень хотели прервать эту традицию. На сей раз наконец удалось это сделать, причем сомнения в победе сине-бело-голубых отпали еще до перерыва. Собравшиеся на трибунах чуть ли не 50 тысяч зрителей стали свидетелями отличного чемпионского матча.

Игроки пытались поддержать порыв фанатов, однако первый голевой момент не использовали именно гости. Это Максим Мухин из центра штрафной засадил мяч в перекладину. Удар получился такой силы, что Андрей Лунев не успевал даже среагировать, так что питерцам повезло. Попади Мухин, игра могла получиться совсем иной. Но через несколько минут фортуна вернула этот кредит – Вендел в рядовом эпизоде получил повреждение (судя по всему, мышечное) и уступил место на поле Себастьяну Дриусси.

А дальше судьба приняла сторону хозяев. Они пошли в прессинг на чужой половине поля и заставили ошибиться Мацея Рыбуса. Гилерме дважды подряд вытаскивал удары в упор, но был бессилен когда Дзюба (с левой!) мягко подрезал над ним отскочивший к нему мяч. Гол получился красивейший, и с этой точки зрения было бы очень жаль, если бы Сергей Карасев его отменил, однако нельзя не сказать, что через мгновение после того, как Рыбус неудачно покатил в центр Сердару Азмуну, Дзюба врезался в польского защитника. На повторах даже видно, что сделал он это осознанно и акцентировано, но также стоит учесть, что Мацей не поэтому привез результативную атаку.

ДЗЮБА! Какой же невероятный парашют запустил Артем, а следом второй положил Азмун. «Зенит» все ближе и ближе к чемпионству 🏆



Смотрим на Матч ТВ, чем ответит «Локо» 📺https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/hzJarr6Ve8 — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

С учетом репутации «Зенита» очень неприятно, что именно такой гол стал ключевым в чемпионском матче. Теперь разговоров об административном ресурсе сине-бело-голубы будет еще больше. Отметим также, что ассистент на VAR даже не позвал Карасева (наш арбитр на Евро-2020) к монитору. Чтобы эти разговоры не имели смысла, питерцам пришлось накидать в ворота Гилерме целую авоську голов.

АЗМУН И ДЗЮБА ЗА 45 МИНУТ РАСТЕРЗАЛИ «ЛОКО»

Для «Локомотива» этот гол стал событием неординарным, ведь до сей поры весной команда Марко Николича ни разу не пропускала первой и не оказывалась в статусе отыгрывающейся. А тут такая неприятность, да еще и в Петербурге. Этот факт выбил москвичей из колеи. «Зенит» сыграл в излюбленной красно-зелеными контратакующей манере, максимально эффективно воспользовался своими моментами и еще до перерыва удвоил преимущество – Азмун перевисел в воздухе Пабло и уложил мяч в ближний угол.

Азмун шикарно разобрался в штрафной «Локо» и головой отправил второй в ворота Гилерме ⚽️ pic.twitter.com/9EGl6oH7Yw — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

А в компенсированное к первому тайму время питерцы довели счет до крупного. Пабло не успел прервать прострел на Дзюбу (Артем тоже к мячу не успевал), двумя ногами врезавшись в нападающего, и тем самым подарил пенальти Азмуну – 3:0. И этот промежуточный результат полностью справедлив, что подтвердила и статистика – 10-4 по ударам и 4-1 в створ.

Пабло срубил Дзюбу в штрафной, и Азмун хладнокровно сделал счет 3:0 🔥



А в самом начале второй тайма Сердар оформил хет-трик. Интрига в борьбе за чемпионство умерла? pic.twitter.com/dGKhrQIydo — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

АЗМУН ВЫИГРЫВАЕТ ГОНКУ БОМБАРДИРОВ

Если у железнодорожников и были какие-то надежды отыграться, то спустя всего 16 секунд после начала второго тайма все сомнения относительно победителя отпали окончательно. Дзюба поборолся за мяч, к нему успел Малком, накрутил на фланге оппонента и подал на дальнюю штангу, где Азмун легко переправил мяч в сетку. Это его 19-й гол в 22 матчах РПЛ. Он с отрывом лучший бомбардир турнира. Отметим также, что Дмитрий Рыбчинский очень плохо выбрал позицию, позволив мячу и нападающему оказаться у него за спиной.

Что творит Азмун! Хет-трик иранца и 4:0 ⚽⚽⚽



Головой, с пенальти, а теперь Сердар внес мяч в ворота «Локо» ногами ✅ pic.twitter.com/KcajaAgxVx — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

У москвичей совсем опустились руки, а у питерцев стало получаться вообще все. Спустя несколько минут в ворота Гилерме залетел уже пятый мяч – Дзюба спокойно добил мяч в сетку с нескольких метров после попадания Азмуна в перекладину. Ярослав Ракицкий рановато начал праздновать победу и подарил Франсуа Камано один мяч (нелепо потеряв мяч прямо в своей штрафной), но исход встречи сомнений не вызывал уже совсем ни у кого.

Дзюба 🆚 Азмун. У парней спор – кто сегодня забьет больше?



Артем сделал дубль, но «Локо» смог отыграть один мяч – 5:1. Какая же жара в Санкт-Петербурге 😱 pic.twitter.com/EuTdGVIllF — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

А точку в игре поставил Малком, пробивший Гилерме красивым обводящим ударом под перекладину. В этой связи хочется отметить, как мощно в нынешнем сезоне «Зенит» играет на своем поле матчи со статусом «ключевые». В декабре прямо перед паузой в гости приехал «Спартак», считанное число раз перешедший центр поля. Питерцы были тысячекратно лучше и не выиграли с крупным счетом только по стечению обстоятельств. Так что в справедливости чемпионского титула сине-бело-голубых сомневаться трудно даже самым ярым ненавистникам.

Похоже, Ракицкий слишком рано расслабился. «Локо» все-таки не уедет без гола ⚽



Камано сделал счет 5:1. pic.twitter.com/7jgFSz5zsi — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

К слову о «Спартаке». Красно-белые наверняка остались довольны результатом этой встречи. Теперь их победа в Туле в понедельник позволит подвинуть железнодорожников со второго места. Но ее еще надо одержать. А для питерцев сезон уже завершен, ведь в Кубке России они выступления уже завершили.

РПЛ. 28-й тур

«Зенит» - «Локомотив» - 6:1 (3:0)

Голы: Дзюба, 19 – 1:0. Азмун, 39 – 2:0. Азмун, 45+3 – с пенальти – 3:0. Азмун, 46 – 4:0. Дзюба, 51 – 5:0. Камано, 56 – 5:1. Малком, 67 – 6:1.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 71), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Малком, Кузяев, Азмун (Оздоев, 70), Дзюба.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Камано (Лисакович, 58), Смолов (Зе Луиш, 65).

Предупреждения: Крыховяк, 22. Ракицкий, 36. Мухин, 38. Пабло, 45+1. Миранчук, 61. Кузяев, 69.

Судья: Карасев (Москва).