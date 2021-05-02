«Зенит» – чемпион! Азмун и Дзюба разорвали оборону «Локомотива» (видео)

ПЕРВОЕ ЧЕМПИОНСТВО НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ»
Как все-таки здорово, что в чемпионате России главные претенденты на золотые медали встречаются между собой в самой концовке. «Зенит» ни разу не праздновал чемпионство на «Газпром Арене», и питерцы очень хотели прервать эту традицию. На сей раз наконец удалось это сделать, причем сомнения в победе сине-бело-голубых отпали еще до перерыва. Собравшиеся на трибунах чуть ли не 50 тысяч зрителей стали свидетелями отличного чемпионского матча.
«Локомотив» после 11 побед подряд в весенней части сезона подошел к этой игре не только не потеряв шансы на первое место, но и, что даже более важно, в яростной борьбе со «Спартаком» за второе лигочемпионское место. А возвращение в ворота отбывшего дисквалификацию Гилерме настраивало болельщиков железнодорожников и любителей чемпионской интриги. Увы, русский бразилец оказался в этой игре бессилен, пропустив больше, чем за все предыдущие 11 матчей. В его ворота залетело чуть ли не все, что только могло.
Всегда интересно, когда основной претендент на чемпионский титул может официально оформить триумф в матче с одним из топ-клубов. Питерские болельщики заполнили трибуны в предвкушении яркого зрелища, в котором их любимцы докажут, что являются лучшими в России. С первых минут они погнали зенитовцев вперед.
СКОЛЬ СПОРНЫЙ, СТОЛЬ И КРАСИВЫЙ ГОЛ ДЗЮБЫ
Игроки пытались поддержать порыв фанатов, однако первый голевой момент не использовали именно гости. Это Максим Мухин из центра штрафной засадил мяч в перекладину. Удар получился такой силы, что Андрей Лунев не успевал даже среагировать, так что питерцам повезло. Попади Мухин, игра могла получиться совсем иной. Но через несколько минут фортуна вернула этот кредит – Вендел в рядовом эпизоде получил повреждение (судя по всему, мышечное) и уступил место на поле Себастьяну Дриусси.
А дальше судьба приняла сторону хозяев. Они пошли в прессинг на чужой половине поля и заставили ошибиться Мацея Рыбуса. Гилерме дважды подряд вытаскивал удары в упор, но был бессилен когда Дзюба (с левой!) мягко подрезал над ним отскочивший к нему мяч. Гол получился красивейший, и с этой точки зрения было бы очень жаль, если бы Сергей Карасев его отменил, однако нельзя не сказать, что через мгновение после того, как Рыбус неудачно покатил в центр Сердару Азмуну, Дзюба врезался в польского защитника. На повторах даже видно, что сделал он это осознанно и акцентировано, но также стоит учесть, что Мацей не поэтому привез результативную атаку.
С учетом репутации «Зенита» очень неприятно, что именно такой гол стал ключевым в чемпионском матче. Теперь разговоров об административном ресурсе сине-бело-голубы будет еще больше. Отметим также, что ассистент на VAR даже не позвал Карасева (наш арбитр на Евро-2020) к монитору. Чтобы эти разговоры не имели смысла, питерцам пришлось накидать в ворота Гилерме целую авоську голов.
АЗМУН И ДЗЮБА ЗА 45 МИНУТ РАСТЕРЗАЛИ «ЛОКО»
Для «Локомотива» этот гол стал событием неординарным, ведь до сей поры весной команда Марко Николича ни разу не пропускала первой и не оказывалась в статусе отыгрывающейся. А тут такая неприятность, да еще и в Петербурге. Этот факт выбил москвичей из колеи. «Зенит» сыграл в излюбленной красно-зелеными контратакующей манере, максимально эффективно воспользовался своими моментами и еще до перерыва удвоил преимущество – Азмун перевисел в воздухе Пабло и уложил мяч в ближний угол.
А в компенсированное к первому тайму время питерцы довели счет до крупного. Пабло не успел прервать прострел на Дзюбу (Артем тоже к мячу не успевал), двумя ногами врезавшись в нападающего, и тем самым подарил пенальти Азмуну – 3:0. И этот промежуточный результат полностью справедлив, что подтвердила и статистика – 10-4 по ударам и 4-1 в створ.
АЗМУН ВЫИГРЫВАЕТ ГОНКУ БОМБАРДИРОВ
Если у железнодорожников и были какие-то надежды отыграться, то спустя всего 16 секунд после начала второго тайма все сомнения относительно победителя отпали окончательно. Дзюба поборолся за мяч, к нему успел Малком, накрутил на фланге оппонента и подал на дальнюю штангу, где Азмун легко переправил мяч в сетку. Это его 19-й гол в 22 матчах РПЛ. Он с отрывом лучший бомбардир турнира. Отметим также, что Дмитрий Рыбчинский очень плохо выбрал позицию, позволив мячу и нападающему оказаться у него за спиной.
У москвичей совсем опустились руки, а у питерцев стало получаться вообще все. Спустя несколько минут в ворота Гилерме залетел уже пятый мяч – Дзюба спокойно добил мяч в сетку с нескольких метров после попадания Азмуна в перекладину. Ярослав Ракицкий рановато начал праздновать победу и подарил Франсуа Камано один мяч (нелепо потеряв мяч прямо в своей штрафной), но исход встречи сомнений не вызывал уже совсем ни у кого.
А точку в игре поставил Малком, пробивший Гилерме красивым обводящим ударом под перекладину. В этой связи хочется отметить, как мощно в нынешнем сезоне «Зенит» играет на своем поле матчи со статусом «ключевые». В декабре прямо перед паузой в гости приехал «Спартак», считанное число раз перешедший центр поля. Питерцы были тысячекратно лучше и не выиграли с крупным счетом только по стечению обстоятельств. Так что в справедливости чемпионского титула сине-бело-голубых сомневаться трудно даже самым ярым ненавистникам.
К слову о «Спартаке». Красно-белые наверняка остались довольны результатом этой встречи. Теперь их победа в Туле в понедельник позволит подвинуть железнодорожников со второго места. Но ее еще надо одержать. А для питерцев сезон уже завершен, ведь в Кубке России они выступления уже завершили.
РПЛ. 28-й тур
«Зенит» - «Локомотив» - 6:1 (3:0)
Голы: Дзюба, 19 – 1:0. Азмун, 39 – 2:0. Азмун, 45+3 – с пенальти – 3:0. Азмун, 46 – 4:0. Дзюба, 51 – 5:0. Камано, 56 – 5:1. Малком, 67 – 6:1.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 71), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Малком, Кузяев, Азмун (Оздоев, 70), Дзюба.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Камано (Лисакович, 58), Смолов (Зе Луиш, 65).
Предупреждения: Крыховяк, 22. Ракицкий, 36. Мухин, 38. Пабло, 45+1. Миранчук, 61. Кузяев, 69.
Судья: Карасев (Москва).