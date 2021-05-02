Почему чемпионство «Зенита» особо не радует. Колонка Яременко

Питерская команда досрочно стала чемпионом страны. За три тура до конца. Могла и за пять, и за семь. В принципе, вбуханы в команду такие огромные деньги, что чемпионство «Зенита» вообще не должно вызывать вопросов. За три тура – это даже как-то слабовато выглядит. Можно питерских чемпионами вне конкурса объявлять чемпионами уже до старта чемпионата, а официально разыгрывать места со 2-го по 16-е.

Но не радует это чемпионство по огромному количеству причин. Прежде всего потому, что это показатель общей деградации нашего футбола. Ведь не «Зенит» оказался лучше других – это остальные оказались еще хуже, чем он.

Да, «Зениту» повезло в стартовом отрезке матча. Отскочи после перекладины Мухина на 7-й минуте мяч не в поле, а в ворота Лунева – все могло бы пойти не так. Да, Дзюба сыграл откровенно грубо против Рыбуса в эпизоде с первым голом, в результате чего мяч отскочил к питерцам. Да, этот тот же Дзюба так откровенно подставился под пенальти в эпизоде с третьим голом. Но ясно, что как бы ни шел этот матч – питерцы все равно победили бы. Потому что соперник не предложил ровным счетом ничего.

Повторюсь: «Зенит» - чемпион справедливый. Никакого судейского заговора, никаких преференций. Только заговор денег разве что. Но это не вина «Зенита» - беда.

«Локомотив» виноват сам. Он слишком рано уверовал в то, что он лучшая команда весны и всерьез стал примерять на себя будущую квалификацию Лиги чемпионов. Тревожные звоночки звучали уже в прошлом туре, но там на счастье железнодорожников соперником был «Тамбов», то есть на самом деле соперника не было вообще. В игре с «Зенитом» железнодорожники просто сдулись. Это были команды из разных лиг.