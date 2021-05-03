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Кутепов – переодетый Маслов? «Спартак» вымучил победу в Туле (видео)
03 мая 18:30
автор: Артем Зибрак

Кутепов – переодетый Маслов? «Спартак» вымучил победу в Туле (видео)

В 28-м туре РПЛ «Спартак» на выезде победил «Арсенал» (2:1) и обошел «Локомотив» в борьбе за Лигу чемпионов. Все три гола в матче на счету красно-белых.

СЕЛИХОВ ДВА ГОДА СПУСТЯ

Президент «Спартака» Леонид Федун на прошлой неделе признался, что в матче «Зенит» - «Локомотив» будет болеть за питерцев. Результат должен был его порадовать, ведь благодаря победе хозяев красно-белые получали возможность подняться на вторую строчку и стать фаворитом в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Переоценить встречу в Туле для обеих команд было невозможно. «Пушкари» к стартовому свистку находились всего в двух очках от зоны вылета. Дмитрий Парфенов несколько раз в предматчевом интервью повторил: «Нам очень нужны очки, все остальное неважно». Спартаковцам победа нужна была не только потому, что выводила на вторую строчку, но и потому, что победившие «Рубин» и «Сочи» подошли вплотную, и в случае неудачной концовки сезона можно вообще остаться без еврокубков.

Парфенов и Доменико Тедеско вышли в сильно не оптимальных составах. У хозяев из-за дисквалификации игру пропустили Тарас Бурлак, Даниил Хлусевич, Гиа Григалава и Кирилл Панченко, плюс не попал даже в заявку арендованный у москвичей Александр Ломовицкий. А у гостей не оказалось Александра Максименко (дисквалификация) и Айртона (травма). Кроме того, неожиданно в запасе остался капитан Георгий Джикия (вышел во втором тайме вместо получившего повреждение Ильи Кутепова). Главное из изменений – возвращение в ворота Александра Селихова, в последний раз выходившего на поле в РПЛ в апреле 2019 года. От чужих игроков он в этом матче не пропустил.

МОЗЕС СИЛЬНЕЕ РАССКАЗОВА – ДОКАЗАНО

Парфенов из тех тренеров, которые предпочитают, чтобы их команда играла от себя, не подстраиваясь под соперника. Как минимум, на своем поле. Может, в этом его секрет успеха в матчах с красно-белыми (4 победы и 3 ничьи в девяти встречах). И на сей раз, несмотря на обилие потерь, он не стал отказывать своим принципам. «Арсенал» не стал отдавать инициативу, очень интенсивно навязывал борьбу в центре поля и очень быстро переходил вперед после перехватов. Причем неправильно называть это контратаками, поскольку хозяева шли к штрафной Селихова большими силами – просто делали это максимально вертикально.

В такой игре важное значение приобретают индивидуальные противостояния, на которые в свою очередь влияют физическое состояние и индивидуальное мастерство. Его у спартаковцев больше, что и подтвердил на 21- минуте Виктор Мозес. Любопытно, что против него на бровке действовал другой спартаковец Николай Рассказов, которого нигериец в том числе отправил в аренду в Тулу. Мозес раздергал оппонента, подгадал момент для подачи и нашел в штрафной голову Александра Соболева. Для нападающего этот гол стал 13-м в 20 матчах РПЛ.

Туляки попытались компенсировать недостаток мастерства физической готовностью – не позволяли принимать мяч без борьбы и даже поднять глаза, чтобы сделать выверенную передачу. Такой стиль игры спартаковцам может быть удобен, если противник ошибается и проваливается, но подопечные Парфенова очень здорово противостояли москвичам – не подпускали к своим воротам (большинство ударов красно-первых в первом тайме – из-за пределов штрафной) и резко доставляли на чужую треть поля. Точность передач от этого дико страдала (66%), так что до остроты у ворот Селихова дело почти не доходило, зато спартаковцы не могли расслабиться ни на секунду.

И перед самым перерывом они дрогнули в эпизоде, в котором ошиблись сразу четверо защитников. Самуэль Жиго проиграл верховое единоборство, Илья Гапонов задержался и оставил Луку Джорджевича вне офсайда, Мозес не успел его нагнать и накрыть прострел, а Кутепов, опередив Селихова, кончиком бутсы срезал мяч в собственные ворота.

ЗАЧЕМ С ТАКОЙ ИГРОЙ ИДТИ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?

Вообще Доменико Тедеско не может быть доволен игрой подопечных. Только в первую половину первого тайма они контролировали происходящее на поле, после чего единство в действиях пропало. Выпадали чуть ли не все игроки атаки. Роман Зобнин вышел слева вместо Айртона, но он слишком правоногий, чтобы эффективно играть в этой зоне. В центре его заменил Наиль Умяров, отлично играющий в пас, но сильно проседающий в динамике.

Квинси Промесу мяч отправляют верхом, и тут вообще сложно понять, с какой целью. Вероятно, эти передачи должны быть на ход в свободную зону, но по факту голландцу приходится цепляться за мяч в единоборствах с защитниками, имеющими преимущество в росте. Джордан Ларссон ищет мяч в глубине, но там его почти не бывает – партнеры уже вторым-третьим пасом делают заброс вперед. В общем, назвать это командной игрой, построенной на сильных качествах игроков, язык не повернется. И о Лиге чемпионов с такой идеологией делать нечего.

В результате игра разбилась даже не на эпизоды, а на стыки. Туляки хотели навязать техничному сопернику постоянную борьбу на всех участках поля и сделали это. «Спартаку» повезло, что у него есть Мозес, сочетающий мощь и технику. Он сыграл ключевую роль и во втором голе – принял и обработал удобную диагональ Алекса Крала, обыграл оппонента и покатил на ход набегавшему Ларссону, пробившему в ближний угол сквозь частокол ног.

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Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Красно-белые из тройки уже почти наверняка не выпадут (до «Рубина» и «Сочи» четыре очка за два тура до конца), а туляки лишились математических шансов избежать вылета без стыковых матчей. В оставшихся турах спартаковцев ждут «Химки» и выезд в Грозный, а у «Локо» - дерби с «Динамо» и «Урал».

РПЛ. 28-й тур

«Арсенал» - «Спартак» - 1:2 (1:1)

Голы: Соболев, 21 – 0:1. Кутепов, 45 – в свои ворота – 1:1. Ларссон, 76 – 1:2.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Беляев, Сокол, Ковалев (К. Кангва, 72), Костадинов (Горбатенко, 72), Чаушич, Рассказов (Громыко, 81), Э. Кангва, Джорджевич, Луценко (Ткачев, 57).

«Спартак»: Селихов, Гапонов (Литвинов, 72), Жиго, Кутепов (Джикия, 58), Мозес, Крал, Умяров (Хендрикс, 71), Зобнин, Промес (Ещенко, 83), Ларссон, Соболев (Э. Понсе, 83).

Предупреждения: Соболев, 29. Джорджевич, 38. Чаушич, 40. Ковалев, 59. Ткачев, 90.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

источник: «Советский спорт»
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