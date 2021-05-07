Владимир Федотов: Перед началом сезона мы не думали, что будем так высоко

- Отмечу наших фанатов, которые нас поддерживали. Их было много, и мы чувствовали эту поддержку. Но мы затянули с результатом до финишной прямой. Хотел бы отменить характер команды. Мы смогли забить мяч, потому что этого желали. Не все получалось. Зашкаливал эмоциональный настрой, хотя мы говорили игрокам, что надо быть спокойнее. Начало было хорошее, мы забили быстрый мяч. Но потом эмоции стали ломать игру, и мы стали часто терять мяч. Это было в ключевых передачах. Точности не хватало с флангов и последней передачи. Отмечу максимальный настрой соперника, его вертикальный футбол. Они хорошо подбирали мячи, а вот мы в некоторых эпизодах делали это неправильно. Не до конца четко сработали, и у соперника в этих атаках появлялись шансы.

- Этот матч отличался от последних. Вы выиграли много борьбы, но допускали много потерь и брака в передачах. Это усталость или активный прессинг соперника?

- Все компоненты. Соперник оказывал давление, а мы неправильно располагались при выходе из обороны в атаку. Надо было использовать зоны, где нет компактности у соперника. Отмечу супер настрой. «Ротору» нечего было терять, они бились как львы. Я благодарен команде, что до последних секунд ребята верили в победу, и она к нам пришла.

- По ходу игры вы активнее, чем обычно, бегали по бровке. Это самая сложная игра на весеннем отрезке?

- Не только игроки не справились с эмоциональностью, но и тренерский штаб. В перерыве говорили, что футбол в простоте принятия правильных решений. Этого не хватало. Когда мы играли правильно, делали то, что планировали, удавалось создавать моменты. Но на последнем рубеже вратарь или защитники ставили преграды.

- Если сравнивать матчи с «Ротором» и «Краснодаром», удивило, что во втором тайме темп был менее высоким.

- Не знаю, придут данные по физической активности, и мы посмотрим. Я этого не заметил. Но сейчас конец сезона, а у нас возрастная команда. Эмоциональная усталость имеется. Каждый матч сложный. Мы на жилах, характере и мастерстве в заключительной фазе вытаскиваем матчи.

- Неужели играть против «Ротора» было сложнее, чем против «Краснодара»?

- Есть такая пословица: спотыкаются не о больше горы, а о маленькие камушки. В отдельном матче может быть что угодно. Мы недавно видели, что когда «Барселона» могла забраться на первое место, то дома проиграла «Гранаде». Соперник провел две контратаки, и 90 на 10 процентов владела мячом «Барселона», но проиграла. Нужно быть терпеливыми и бдительными.