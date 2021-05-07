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Хасанби Биджиев: Поражение от «Сочи» абсолютно не по делу
07 мая 23:27
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Сочи»

Хасанби Биджиев: Поражение от «Сочи» абсолютно не по делу

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ поделился своими впечатлениями от игры.

- Ваш комментарий по матчу.
- Он был достаточно интересный и содержательный с обеих сторон. Обе команды продемонстрировали хороший футбол. Нам в игре многое удавалось. Забили мяч по делу и еще создавали моменты. Конечно, мы должны были реализовывать свои возможности для взятия ворот. К сожалению, сыграли не без ошибок в обороне, но, тем не менее, я считаю, что из логики игры этот результат не вытекал ни в коей мере. Считаю, что это поражение для нас было абсолютно не по делу. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в большом количестве приехали в Сочи поддержать команду. Они очень помогали ребятам, и мы им благодарны за эту поддержку.

- На ваш взгляд чего не хватило вашей команде, чтобы удержать хотя бы ничейный счет до конца матча?
- Еще раз повторю: нам нужно было забивать свои моменты, которые были. А их создавалось предостаточно, чтобы решить исход матча задолго до его конца. Когда ты не забиваешь, любой эпизод в конце может все решить. Так и произошло в этом матче.

- Если говорить о вашем плане на игру, за счет каких слабых мест соперника хотели добиться желаемого результата?
- Я бы не сказал, что у «Сочи» есть какие-то явные слабые места. Мы прекрасно понимали, что они могут, и как нам сделать так, чтобы у них не получалось то, за счет чего «Сочи» добился победы в Краснодаре и в предыдущих встречах. В целом я считаю, нам это удавалось в большинстве эпизодов. Сказать, что «Сочи» создал нам очень большие проблемы я не могу. Хотя эпизодами был виден класс команды. Она играет стабильно, находится на четвертом месте. И это по праву. Нам нравится уровень игры «Сочи» и вообще эта команда.

- Несмотря на результат матча, борьба за выживание у «Ротора» еще впереди, а «Сочи» будет бороться за еврокубки. Как вы считаете, кто вы итоге займет третье и четвертое место в чемпионате?
- Я, честно говоря, не знаю, с кем играет «Сочи» в следующем матче, поэтому мне трудно говорить об этом.

- «Сочи» играет с «Химками» на выезде.
- С «Химками» матч будет тоже не простой. Мы сами играем в следующем туре с «Рубином», который претендует на третье место. Вместе с «Сочи» эта команда борется за попадание в еврокубки, и загадывать исход я не берусь. Но думаю, что эти два клуба в итоге и останутся на третьем и четвертом местах.

источник: «Советский спорт»
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