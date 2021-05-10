Джордан Ларссон: Мне нравятся матчи, когда что-то стоит на кону

- Вы забили три подряд победных мяча. В чем секрет того, что такие важные голы вам удаются? Это ваша фишка?

- Прежде всего, хочу сказать, что без помощи команды ничего не получилось бы. Мне очень нравятся матчи, когда что-то стоит на кону. Конечно, все игры важны, но именно такие матчи разжигают во мне особый интерес, заставляют что-то сделать, прыгнуть выше головы. Так получилось, что сегодня я оказался в нужное время в нужном месте. В силу своего амплуа я всегда нахожусь на переднем крае, где что-то происходит. Так удачно получилось, что мяч оказался у меня, и я забил.

- Вы наколотили много мячей. Ставили перед сезоном цель, забить какое-то количество голов?

- Не люблю ставить ограничения для себя, какое-то число загадывать. Просто стараюсь забивать как можно больше. В этом сезоне у меня пятнадцать мячей и еще одна игра впереди. Может получится увеличить этот счет.

- Что сегодня было проблемой для «Спартака»? Почему дали забить сопернику?

- Сложно сказать, что случилось. Будем анализировать. Мне показалось, что команда не вошла в игру на сто процентов с самого начала. Мы пропустили первыми. Но ребята проявили характер и смогли одержать волевую победу.

- Удаление помогло «Спартаку»? И почему матч получился таким жестким?

- Сегодня была не простоя игра, несмотря на то, что «Химки» ниже в таблице. Но в РПЛ все матчи сложные. Конечно, удаление нам помогло, но вы сами видели, что оно было абсолютно по делу.

- Идову сказал, что судьи были сегодня за «Спартак». Как отреагируете на эти слова?

- Я с ним не знаком, и мне все равно, что он сказал. Возможно, он расстроен поражением, но сегодня был ВАР, и в кои-то веки что-то присудили в нашу пользу. Если говорить о судействе, то когда «Химки» нам забивали, там была чистая игра рукой со стороны гостей.