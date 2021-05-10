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Самуэль Жиго: Мы должны сказать спасибо Тедеско за то, что он сделал для команды
10 мая 23:26
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

Самуэль Жиго: Мы должны сказать спасибо Тедеско за то, что он сделал для команды

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго после матча 29-го тура чемпионата России рассказал о победе над «Химками» (2:1).

- Показалось, что и «Арсенал», и «Химки» доставили обороне «Спартака» гораздо больше проблем, чем ЦСКА в дерби. Согласны?
- Это характерная черта, когда играешь против команд, которые находятся ниже тебя в турнирной таблице. Они глубоко обороняются, бегут в контратаки. Они всегда создают проблемы для обороны. Главное, что мы выиграли.

- Глушенкову предъявили после гола?
- Нет. Я ничего ему не сказал. Да, он забил, потом получил красную карточку. Это, конечно, сыграло нам на руку.

- Когда на поле вышел Канате, он начал давить вас мощью, и начались проблемы в силовой борьбе и скорости. С этой заменой «Химки» прибавили. Согласны с этим?
- У них был сегодня один очень хороший момент, когда мы потеряли мяч в центре поля. Пошла атака, я потерял нападающего из вида на секунду. Конечно, он хороший игрок, но нам надо обороняться и атаковать всем вместе. Когда не получается контрпрессинговать после потери мяча всем вместе, то в последствии в обороне начинаются проблемы.

- «Спартак» славится тем, что проводит решающие последние туры плохо. Как не допустить этого в матче с «Ахматом»?
- У нас нет выбора, только выходить на поле и биться. Играть только на победу. Мы ни в коем случае не должны думать о ничьей. В Грозном всегда играть непросто, но надо выходить и делать свое дело, если мы хотим попасть в отбор Лиги чемпионов.

- «Спартак» чередует хорошие матчи с не очень хорошими, и многие пишут, что с такой игрой в Лиге чемпионов делать нечего. Объясните таким людям, чем этот турнир важен для «Спартака».
- Ну, давайте тогда не будем играть в Лиге чемпионов. Давайте сначала посмотрим, сможем ли мы получить входной билет к участию в отборе в Лигу чемпионов.

- Что вы знали о сегодняшней церемонии прощания с Тедеско? Как команда к ней готовилась и что подарила тренеру?
- Я знал, что для него сегодня последняя домашняя игра, но мы же с ним еще на выезд поедем. После матча его поблагодарим. Скажем теплые слова на прощание. Когда он пришел, у нас были сложные времена, и мы должны будем сказать ему спасибо за то, что он сделал для клуба и команды.

- У вас через год заканчивается контракт. Вы хотели бы остаться в «Спартаке» или хотели бы что-то поискать?
- Я доволен своим пребыванием в «Спартаке». Получаю удовольствие от каждой игры. Давайте сначала закончим этот сезон, посмотрим что будет с отбором в Лигу чемпионов. У меня еще год контракта. Посмотрим, что будет дальше.

источник: «Советский спорт»
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