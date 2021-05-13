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Холанд, Ройс и Санчо зажарили «быка»! «Боруссия» Д выиграла у «Лейпцига» Кубок Германии (видео)
13 мая 23:47
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter Bundesliga English

Холанд, Ройс и Санчо зажарили «быка»! «Боруссия» Д выиграла у «Лейпцига» Кубок Германии (видео)

«Боруссия» Дортмунд в финале Кубка Германии разгромила «Лейпциг» (4:1). У Санчо 2+1, Ройс отдал две результативные передачи, Холанд принял участие во всех четырех голах.

НЕЗРИМАЯ ТЕНЬ «БАВАРИИ»

До нынешнего финала Кубка Германии неожиданно не добралась «Бавария», позволив другим подраться за трофей, и этой возможностью постарались воспользоваться «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг». В Мюнхене сделали выводы и уже готовятся разобрать конкурентов (помните разговоры о том, какие они очаровательные в своем стремлении помогать немецким клубам, да?) – «быки» летом поделятся с грандом лучшим защитником Дайо Юпамекано и главным тренером Юлианом Нагельсманном, а из Дортмунда хотят забрать главного страйкера Эрлинга Холанда (но он стоит сотню миллионов евро, так что это будет сложно).

В выходные команды встречались между собой, и в той игре в отсутствие Холанда блистал оформивший дубль Джейдон Санчо. Ему так понравилось забивать Петеру Гулачи, что уже на пятой минуте финала он продолжил голевую феерию, блестяще закрутив мяч в дальний угол из-за пределов штрафной.

Сразу же вспомнилась печальная статистика «быков» в матчах со «шмелями» - в трех последних встречах они уступили с общей разницей мячей 3-8, а последнюю победу одержали еще в 2017-м. С тех пор две ничьи и пять поражений.

САНЧО ОПЯТЬ ВЫНОСИТ «ЛЕЙПЦИГ»

На игре футболистов «Лейпцига» пропущенный мяч не сказался, они и без того всегда задействуют высокий прессинг, пытаясь вдавить соперника в его штрафную, рискуя пропускать в контратаках. Так получилось и на сей раз. На исходе получаса игры последовала очередная потеря на своей половине поля и разящий прорыв Холанда с передачи Марко Ройса. Норвежец на широком шаге по диагонали убежал от защитников, уложил на газон гиганта Юпамекано и прицельным ударом поразил дальний угол. Вновь Гулачи не выручил.

Красно-белые не выглядели плохо, но «Боруссия» смотрелась удивительно монолитной. В концовке сезона она набрала великолепную форму, за что надо отдать должное Эдину Терзичу. Похоже, в клубе сильно поторопились, загодя решив заменить хорвата на Марко Розе из «Боруссии» Менхенгладбах.

Подтверждением тому и третий забитый до перерыва мяч. В очередной контратаке Холанда срубили в центре поля, но Ройс продолжил движение, выскочил вместе с Санчо на одинокого защитника и покатил мяч англичанину. Тот издевательски уложил на замахе Лукаса Клостермана и отправил мяч в пустые ворота. Настоящий разнос.

СПАСИБО ТЕРЗИЧУ ЗА ЭТО!

«Лейпциг» же за тайм ни разу не смог взломать центр обороны соперника, за который отвечали Матс Хуммельс и Мануэль Аканджи. Пара форвардов Александр Серлот – Хван Хи Чан двигались много, но бестолково. Неудивительно, что в перерыве Нагельсманн заменил их на Юссуфа Поульсена и Квистофера Нкунку. Последний первым же касанием мог открыть счет, но, замыкая заброс с угла штрафной, пробил в перекладину.

Второй тайм получился очень бодрым. «Лейпциг» ни на секунду не сдавался, давал максимальную интенсивность и раз за разом пытался вскрыть оборону соперника, а если не получалось, прибегал к пальбе из-за пределов штрафной. Но и Дортмунд не расслаблялся, при первой возможности убегая вперед. Так что игра шла практически без центра поля, а вышедший в перерыве вместо получившего дежурное предупреждение Джуда Беллингема Торган Азар не смог в падении переправить мяч в пустые ворота.

Красно-белые создали достаточно (вышедший на замену Эмиль Форсберг тоже попал в стойку), но отквитали один мяч только за 20 минут до конца – Дани Ольмо из полукруга штрафной сильно пробил в угол мимо Романа Бюрки. Показательно, что Нагельсманн к этому моменту использовал все пять замен. Настолько хотел отыграться и верил в такую возможность.

Завершиться игра могла с любым результатом – победой «Лейпцига», а завершилась его разгромом – точку в концовке поставил Холанд, и сделал это довольно курьезно, попав мячом себе в опорную ногу. А могло быть и крупнее, но шедший на хет-трик Санчо, обыграв Гулачи, спижонил, затянул с ударом и упустил момент. «Боруссия» в четвертый раз подряд обыграла «Лейпциг» и взяла пятый в истории Кубок Германии. Спасибо Холанду, Ройсу, Санчо и, конечно, Терзичу, передающему Розе великолепную команду. Без работы этот парень не засидится.

Кубок Германии. Финал

«Лейпциг» - «Боруссия» Д – 1:4 (0:1)

Голы: Санчо, 5 – 0:1. Холанд, 28 – 0:2. Санчо, 45+1 – 0:3. Ольмо, 71 – 1:3. Холанд, 87 – 1:4.

«Лейпциг»: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Хальстенберг, Кампль (Форсберг, 62), Мукиэле (Лаймер, 62), Забитцер, Айдара (Хендрихс, 70), Ольмо, Хван Хи Чан (Нкунку, 46), Серлот (Поульсен, 46).

«Боруссия» Д: Бюрке, Пищек, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Джан, Дауд (Делейни, 74), Беллингем (Т. Азар, 46), Ройс, Санчо (Менье, 89), Холанд.

Предупреждения: Джан, 15. Беллингем, 25. Юпамекано, 45+1. Дауд, 50. Ольмо, 81. Санчо, 81. Хуммельс, 90.

Судья: Брых.

источник: «Советский спорт»
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