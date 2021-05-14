Кто-то верит в «Ахмат» и в «Химки»? Расклады на последний тур чемпионата

«Зенит» - первый, «Урал» - двенадцатый, «Тамбов» - шестнадцатый. Все остальные могут в той или иной мере поправить свое турнирное положение. И играть им предстоит в одно время – 16 мая в 14:00.

Главный матч пройдет в Грозном, где «Спартак» устраивает ничья с «Ахматом», чтобы обеспечить себе второе место и путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Не против такого исхода, можно предположить, будет и команда Андрея Талалаева. Сейчас она на десятой строчке таблицы, подняться выше уже не сможет – только опуститься на ступеньку вниз, пропустив вперед «Краснодар». Но велика ли разница - 10-е или 11-е место. Другое дело, что завершать без того невыразительный сезон домашним поражением – пусть и от «Спартака» - нехорошо. Ничья – оптимальный исход для тех и других, что делает шансы гостей на Лигу чемпионов очень и очень высокими.

«Ахмат» не выигрывал на своем поле у москвичей с ноября 2015 года. Солидный срок. Нынешняя грозненская команда не сильнее своих предшественниц, а вот «Спартак» прибавил в этом году прилично. Правда, два последних матча дались красно-белым с большим трудом. «Арсенал» в гостях и «Химки» дома были обыграны со скрипом. В чем тут дело – не понять. Возможно нервы сдают, что мешает показать свое мастерство. Так что если «Ахмат» выйдет в 30-м туре умирать, тогда не все так просто будет для команды Доменико Тедеско, который проводит последнюю встречу в клубе.

Впрочем, красно-белые могут получить желаемое, даже на набрав очков. Но в том случае, если не выиграет «Локомотив». Играть железнодорожникам с тем самым «Уралом», которому в чемпионате уже ничего не нужно. Разве что сохранить свою репутацию, а для этого надо биться до конца. Но в Черкизове можно даже выложившись на все сто не разжиться очками. «Локо» просто выше классом и серьезно мотивирован. В конце концов даже если место в ЛЧ не получится выцарапать у «Спартака», бронзу то отстоять команде Марко Николича необходимо. Медали все-таки. С учетом победы в Кубке сезон можно будет заносить в актив.

Интересно, простимулируют ли екатеринбуржцев «Рубин», «Сочи», а может тот же «Спартак», чтобы подстраховаться на случай провала в Грозном. От того, как сыграют красно-зеленые, зависит многое. Команда может стать и второй, и даже пятой. Если потеряет очки, а сочинцы и казанцы одержат победы. «Локо» в любом случае в еврокубках – победа в Кубке России обеспечила клубу место в Лиге Европы. Но если железнодорожники вдруг поменяются местами с красно-белыми, то в ЛЕ отправится уже «Спартак».