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Кто-то верит в «Ахмат» и в «Химки»? Расклады на последний тур чемпионата
14 мая 20:05
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Спартак»

Кто-то верит в «Ахмат» и в «Химки»? Расклады на последний тур чемпионата

Последний тур чемпионата таит в себе массу интриг. Всего три команды знают свои окончательные места по итогам сезона.

«Зенит» - первый, «Урал» - двенадцатый, «Тамбов» - шестнадцатый. Все остальные могут в той или иной мере поправить свое турнирное положение. И играть им предстоит в одно время – 16 мая в 14:00.

Главный матч пройдет в Грозном, где «Спартак» устраивает ничья с «Ахматом», чтобы обеспечить себе второе место и путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Не против такого исхода, можно предположить, будет и команда Андрея Талалаева. Сейчас она на десятой строчке таблицы, подняться выше уже не сможет – только опуститься на ступеньку вниз, пропустив вперед «Краснодар». Но велика ли разница - 10-е или 11-е место. Другое дело, что завершать без того невыразительный сезон домашним поражением – пусть и от «Спартака» - нехорошо. Ничья – оптимальный исход для тех и других, что делает шансы гостей на Лигу чемпионов очень и очень высокими.

«Ахмат» не выигрывал на своем поле у москвичей с ноября 2015 года. Солидный срок. Нынешняя грозненская команда не сильнее своих предшественниц, а вот «Спартак» прибавил в этом году прилично. Правда, два последних матча дались красно-белым с большим трудом. «Арсенал» в гостях и «Химки» дома были обыграны со скрипом. В чем тут дело – не понять. Возможно нервы сдают, что мешает показать свое мастерство. Так что если «Ахмат» выйдет в 30-м туре умирать, тогда не все так просто будет для команды Доменико Тедеско, который проводит последнюю встречу в клубе.

Впрочем, красно-белые могут получить желаемое, даже на набрав очков. Но в том случае, если не выиграет «Локомотив». Играть железнодорожникам с тем самым «Уралом», которому в чемпионате уже ничего не нужно. Разве что сохранить свою репутацию, а для этого надо биться до конца. Но в Черкизове можно даже выложившись на все сто не разжиться очками. «Локо» просто выше классом и серьезно мотивирован. В конце концов даже если место в ЛЧ не получится выцарапать у «Спартака», бронзу то отстоять команде Марко Николича необходимо. Медали все-таки. С учетом победы в Кубке сезон можно будет заносить в актив.

Интересно, простимулируют ли екатеринбуржцев «Рубин», «Сочи», а может тот же «Спартак», чтобы подстраховаться на случай провала в Грозном. От того, как сыграют красно-зеленые, зависит многое. Команда может стать и второй, и даже пятой. Если потеряет очки, а сочинцы и казанцы одержат победы. «Локо» в любом случае в еврокубках – победа в Кубке России обеспечила клубу место в Лиге Европы. Но если железнодорожники вдруг поменяются местами с красно-белыми, то в ЛЕ отправится уже «Спартак».

Сохраняет шансы на попадание в Лигу конференций идущий шестым ЦСКА. Армейцам необходимо брать три очка в дерби с «Динамо» и надеяться на осечки сочинцев и казанцев. При равенстве очков красно-синие проиграют обеим соперникам по результатам личных встреч. А вот бело-голубые с еврокубками уже распрощались. Прошлый сезон они завершали шестыми. если не смогут опередить ЦСКА, то получится, что сделали шаг назад.

«Рубин» встретит ожесточенное сопротивление со стороны «Ротора», которому в Казани надо побеждать, чтобы не распрощаться с премьер-лигой. В предыдущем туре волгоградцы играли в Сочи и вполне могли увезти оттуда ничью. Но пропустили в компенсированное время, хотя смотрелись очень даже неплохо. Пожалуй, это был лучший их матч.

«Сочи» завершают сезон матчем в Химках, и что у подмосковной команды на уме – одной ей известно. С каким настроем выйдут они играть – зависит от их желания и профессионализма. Команда, где полно игроков взято в аренду, непредсказуема в таких случаях. Тем более в ситуации, когда ей самой нечего особо не надо уже доказывать. «Химкам» за сезон можно поставить либо пять, либо пять с плюсом. За две недели до старта чемпионата клуб решил, что все-таки заявляется в элиту, потом наспех собрал состав, отвратительно провел первые туры, поменял тренера, взяв Игоря Черевченко, который и вывел команду в твердые середняки.

Если она еще напоследок громко хлопнет дверью, значит, можно будет утверждать, что что-то перевернулось в нашем футболе. Но многие ли верят в такой расклад? И в то, что «Ахмат» в воскресенье сыграет свой лучший поединок в чемпионате?

30-й тур. 16 мая. 14:00

«Ростов» – «Краснодар», «Ахмат» – «Спартак», «Динамо» – ЦСКА, «Локомотив» – «Урал», «Тамбов» – «Зенит», «Рубин» – «Ротор», «Уфа» – «Арсенал», «Химки» – «Сочи».

источник: «Советский спорт»
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